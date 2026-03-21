Sparťanky v ženském derby porazily Slavii. Zase otočily skóre, ligu vedou o osm bodů

„Ukázala se síla týmu, i když jsme zase prohrávaly. Ale i tentokrát jsme to zvládly,“ řekla pro ČT sport sparťanská kapitánka Eva Bartoňová, která tak připomněla podzimní derby na Proseku (4:1).
„Deny nám dokázala, že je naprosto úžasná,“ vyzdvihla střelkyni rozhodujícího gólu Denisu Rancovou, která dala 12. ligový gól v sezoně. Více branek (13) má jen slovenská záložnice Šurnovská ze Slavie.
Přitom je Rancové, kapitánce reprezentace do 19 let, teprve sedmnáct. Osmnáctiny oslaví ve středu. V den, kdy sparťanky čeká na Letné úvodní semifinále Evropského poháru proti švédskému Hammerby.
Sedmnáctiletá kometa ☄️ letošního ročníku @fortunaligazen ⚽️ zazářila i v derby! Denise Rancové stačilo po příchodu na trávník jen sedm minut, aby gólem rozhodla o vítězství Sparty. 😲— ČT sport (@sportCT) March 21, 2026
Výhru Sparty 2:1 sledovalo v areálu slávistek v Horních Měcholupech přes 1300 diváků, podle pořadatelů bylo vyprodáno. Šťastnější odcházeli domů fanoušci s vlajkami ACS, které vytvořili kotel naproti tribuně. Tam zas vládl fanklub domácích, nechyběly chorea ani dýmovnice.
Základní část fotbalové ligy žen tento víkend končí. Nyní se tabulka rozdělí na dvě poloviny. Sparťanky vstoupí do nadstavby, v níž se utkají s druhou Slavií, třetím Slováckem a čtvrtým Libercem (vždy doma a venku), s osmibodovým náskokem.
V lize ještě neztratily, naopak slávistky přišly o body v této sezoně už třikrát. Kvůli podzimní remíze 1:1 se Slováckem, prohře 1:4 v derby na Proseku a i nyní na domácí půdě.
V prvním poločase se oba celky rozkoukávaly a na hřišti nenabídly ani góly ani velké šance, spíš jen náznaky. Druhá půle to ale spravila. Hned po dvaceti vteřinách se objevila na zadní tyči Ukrajinka Kravčuková a centr usměrnila do sítě – 1:0 pro domácí Slavii.
Jenže záhy přišla odpověď. Michaela Khýrová si postavila přímý kop těsně za hranicí vápna a trefila se parádně. Šlo o její 9. gól ligové sezony, zároveň má i 9 asistencí. A se 4 góly je i nejlepší střelkyní Evropského poháru.
„Bohužel ten druhý gól nás zlomil. Byl hodně laciný. Šlo sice o pěknou střelu, ale musíme se podívat na postavení gólmanky a vysvětlit si to,“ řekl trenér Slavie Filip Klapka.
Diváci v Měcholupech se nenudily, na obou stranách hřiště zacinkalo břevno. A šanci slávistky Krejčiříková vyhlavičkovala na brankové čáře stoperka Pochmanová. V 78. minutě se ale přesto měnilo skóre. Střídající Rancová, která nastupuje ve středu obrany a občas i v útoku, vyběhla na hrot, našla odražený míč a doťukla ho do branky – 2:1. Sparta je tak na dosah titulu. Ten slavila naposledy v roce 2021.