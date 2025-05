Fotbalistky Slavie zničily Spartu a mají titul. V Edenu padl divácký rekord

V Edenu se hrálo derby žen počtvrté v historii. Naposledy v březnu sem dorazilo téměř šest tisíc lidí. Nejvíc diváků na derby žen přišlo loni v dubnu, kdy slávistky vyhrály 4:1. 6216 lidí byla dosud největší ligová návštěva na ženském fotbale. Až do května 2025.

Slávistky si zajistily titul kolo před koncem nadstavby, za týden uzavřou ligu v Liberci. Sparťanky zůstanou druhé. Oba týmy čeká na podzim kvalifikace do Ligy mistryň, která se nově bude hrát systémem jako mužská Liga mistrů. Týmy půjdou do jedné velké skupiny, v níž je 18 týmů. Dosud hrálo Ligu mistryň 16 celků rozdělených do čtyř skupin.

Choreo slávistických fanoušků při derby žen se Spartou.

Trenér Slavie Jiří Vágner udělal pro klíčové derby sezony oproti poslednímu zápasu na Slovácku (0:3) jedinou změnu v sestavě. Na trávník se vrátila uzdravená Morávková, na lavičce zůstala Košíková a záložnice Svitková se posunula výš. A byla u všeho důležitého.

Už ve 14. minutě mohla po pěkném pasu za obranu od Krejčiříkové skórovat, ale mířila těsně vedle tyče. Slávistky ukazovaly, kdo je ve Vršovicích doma. Tři šance měla slovenská záložnice Šurnovská, ale nemířila přesně. Ale stejně mohla jásat. Po půlhodině hry nacentrovala zprava Růžičková právě na Šurnovskou, ta našla Svitkovou, která dala první gól zápasu.

💥 Kateřina Svitková s úvodním gólem 🥰



A parádní atmosféra k tomu! #derbyzen pic.twitter.com/ll6LGPxVGu — SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) May 17, 2025

Brzy nato si role vyměnily. Svitková nahrávala, Šurnovská skórovala – 2:0. Sparťankám se nedařilo, působily bez šťávy, unaveně, kupily zbytečné chyby, chyběly jim mezihra a součinnost střed zálohy.

Až v závěru trochu rozehřály gólmanku Votíkovou, která do té doby mohla tak leda chytat lelky. Rána z přímého kopu v podání Paljevičová však mířila přímo doprostřed branky. První poločas? Střely 8:2, na bránu 3:1.

Kateřina Svitková ze Slavie slaví gól v derby se Spartou.

Po změně stran byl scénář zápasu stejný. Slávistky si pohlednou kombinační hrou kráčely k titulu. Šurnovská poslala balon napravo na Svitkovou, ta z první centrovala do vápna, kde Cvrková uklidila míč za záda gólmanky Položenové – 3:0. A další trefu, svou druhou v zápase, přidala Svitková.



Poslední políček nadělila zdecimované Spartě opět Svitková. Pravá, levá, hlavička... Na tom nesejde. Hattrick završila v 92. minutě, kdy po nahrávce Krejčiříkové trkla balon za záda Položenové. A pak už se mohla děvčata v červenobílém věnovat mistrovským oslavám.

Fotbalová Fortuna=Liga žen 5. kolo nadstavby, skupina o titul Slavia - Sparta 5:0 (2:0)

