Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Kdo je kometa Rancová?

Základní část fotbalové ligy žen tento víkend končí. Nyní se tabulka rozdělí na dvě poloviny. Hraje se systémem každý s každým, doma-venku. Sparťanky začínají s Libercem, slávistky hostí Slovácko. V pondělí 6. dubna je na programu třetí derby sezony, tentokrát na Proseku.
Ale zpět do areálu slávistek v Měcholupech, kde výhru Sparty 2:1 sledovalo přes 1300 diváků, podle pořadatelů bylo vyprodáno.
Na tribuně vládl fanklub domácích, nechyběly chorea ani dýmovnice. Sparťanští fanoušci zas vytvořili kotel naproti. A nakonec odcházeli domů šťastnější.
„Ukázala se síla týmu, i když jsme zase prohrávaly jako v derby na podzim. Ale i tentokrát jsme to zvládly. Klobouk dolů před všemi,“ řekla pro ČT sport sparťanská kapitánka Eva Bartoňová.
„Deny nám dokázala, že je naprosto úžasná,“ vyzdvihla střelkyni rozhodujícího gólu Denisu Rancovou, která dala svůj 12. ligový gól v sezoně. Více branek (13) má jen slovenská záložnice Šurnovská ze Slavie.
Sedmnáctiletá kometa letošního ročníku ligy žen zazářila i v derby! Denise Rancové stačilo po příchodu na trávník jen sedm minut, aby gólem rozhodla o vítězství Sparty.
Více 👉 https://t.co/BOfWWiAV8e pic.twitter.com/Q9pAmNe3cw
Přitom Rancové, kapitánce reprezentace do 19 let, je teprve sedmnáct. Osmnáctiny oslaví ve středu. V den, kdy sparťanky čeká na Letné úvodní semifinále Evropského poháru proti švédskému Hammerby.
Univerzálka původem z Plzně nastupuje častěji ve středu obrany, ale občas rovněž v útoku. Před dvěma lety se v reprezentaci do 17 let blýskla superrychlým hattrickem za 6 minut do sítě Rakouska (3:1). První ligový start si připsala loni v dubnu.
Denisa Rancová— Lucie Macháčová (@LucieMachacova) April 13, 2025
Čerstvě 17letá stoperka Sparty a kapitánka repre do 17 let si dnes proti Liberci (8:2) připsala 1. ligový start. Začínala v Plzni, byla kapitánkou dorostenek, loni v repre zaujala i hattrickem za 6 minut proti Rakousku. Od ledna je v áčku Sparty. pic.twitter.com/AdHBhll6Js
V lize Sparta ve 14 kolech ještě neztratila, naopak slávistky přišly o body v této sezoně už třikrát. Kvůli podzimní remíze 1:1 se Slováckem, prohře 1:4 v derby na Proseku a i nyní na domácí půdě.
V prvním poločase se oba celky rozkoukávaly a na hřišti nenabídly ani góly ani velké šance, spíš jen náznaky. Druhá půle to ale spravila. Hned po dvaceti vteřinách se objevila na zadní tyči Ukrajinka Kravčuková a balon usměrnila z úhlu přesně k tyči – 1:0 pro domácí Slavii.
Jenže záhy přišla odpověď. Po faulu na Bergfordovou si míč k přímému kopu postavila Khýrová, využila chybného postavení gólmanky Jílkové a trefila se parádně.
Dala tak svůj 9. gól ligové sezony, zároveň má i 9 asistencí. A se 4 góly je i nejlepší střelkyní Evropského poháru.
„Bohužel ten druhý gól nás zlomil. Byl hodně laciný. Šlo sice o pěknou střelu, ale musíme se podívat na postavení gólmanky a vysvětlit si to,“ řekl trenér Slavie Filip Klapka.
Ten byl ☄️ https://t.co/9P7yq2BjxH pic.twitter.com/O7vEmsvnc2— AC Sparta Praha Ženy (@ACSparta_Zeny) March 21, 2026
Diváci v Měcholupech se nenudili: Bergfordová trefila břevno, šanci po průniku slávistky Krejčiříková zlikvidovala na brankové čáře až stoperka Pochmanová.
Už to vypadalo na remízu. Nakonec se ale přeci jen měnilo skóre. V 71. minutě šla na hřiště Rancová, která vystřídala Bergfordovou, a o sedm minut později doklepla do branky centr Retkesové.
V závěru bylo ve vzduchu drama, když se k přímému kopu postavila Šurnovská. Břevno! Vzápěti opora Slavie vystřídala a v nastavení dostala ze řeči směrem k rozhodčí druhou žlutou kartu, tudíž červenou. Proti Slovácku tedy bude chybět.
Hotovo, 2:1 pro lídra ligy. Sparta je tak na dosah titulu. Ten slavila naposledy v roce 2021. Od té doby triumfovaly v boji o mistrovský titul i domácí pohár vždy slávistky.
Fortuna=Liga žen, 14. kolo
Slavia – Sparta 1:2