Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Kdo je kometa Rancová?

Lucie Macháčová
  17:24
Jsou blízko. Pořádně blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. Fotbalistky Sparty v sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl bez branek, po změně stran se nejprve trefila domácí Roksolana Kravčuková, pak ale srovnala sparťanka Michaela Khýrová a rozhodla střídající Denisa Rancová.
Denisa Rancová a Aneta Pochmanová slaví gól v derby.

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií.
Fotbalistky Slavie a Sparty nastupují k derby.
Momentka z derby mezi fotbalistkami Slavie a Sparty
Momentka z derby mezi fotbalistkami Slavie a Sparty
7 fotografií

Základní část fotbalové ligy žen tento víkend končí. Nyní se tabulka rozdělí na dvě poloviny. Hraje se systémem každý s každým, doma-venku. Sparťanky začínají s Libercem, slávistky hostí Slovácko. V pondělí 6. dubna je na programu třetí derby sezony, tentokrát na Proseku.

Ale zpět do areálu slávistek v Měcholupech, kde výhru Sparty 2:1 sledovalo přes 1300 diváků, podle pořadatelů bylo vyprodáno.

Na tribuně vládl fanklub domácích, nechyběly chorea ani dýmovnice. Sparťanští fanoušci zas vytvořili kotel naproti. A nakonec odcházeli domů šťastnější.

„Ukázala se síla týmu, i když jsme zase prohrávaly jako v derby na podzim. Ale i tentokrát jsme to zvládly. Klobouk dolů před všemi,“ řekla pro ČT sport sparťanská kapitánka Eva Bartoňová.

„Deny nám dokázala, že je naprosto úžasná,“ vyzdvihla střelkyni rozhodujícího gólu Denisu Rancovou, která dala svůj 12. ligový gól v sezoně. Více branek (13) má jen slovenská záložnice Šurnovská ze Slavie.

Přitom Rancové, kapitánce reprezentace do 19 let, je teprve sedmnáct. Osmnáctiny oslaví ve středu. V den, kdy sparťanky čeká na Letné úvodní semifinále Evropského poháru proti švédskému Hammerby.

Univerzálka původem z Plzně nastupuje častěji ve středu obrany, ale občas rovněž v útoku. Před dvěma lety se v reprezentaci do 17 let blýskla superrychlým hattrickem za 6 minut do sítě Rakouska (3:1). První ligový start si připsala loni v dubnu.

V lize Sparta ve 14 kolech ještě neztratila, naopak slávistky přišly o body v této sezoně už třikrát. Kvůli podzimní remíze 1:1 se Slováckem, prohře 1:4 v derby na Proseku a i nyní na domácí půdě.

V prvním poločase se oba celky rozkoukávaly a na hřišti nenabídly ani góly ani velké šance, spíš jen náznaky. Druhá půle to ale spravila. Hned po dvaceti vteřinách se objevila na zadní tyči Ukrajinka Kravčuková a balon usměrnila z úhlu přesně k tyči – 1:0 pro domácí Slavii.

Slávistka Kravčuková a sparťanka Bartoňová

Jenže záhy přišla odpověď. Po faulu na Bergfordovou si míč k přímému kopu postavila Khýrová, využila chybného postavení gólmanky Jílkové a trefila se parádně.

Dala tak svůj 9. gól ligové sezony, zároveň má i 9 asistencí. A se 4 góly je i nejlepší střelkyní Evropského poháru.

„Bohužel ten druhý gól nás zlomil. Byl hodně laciný. Šlo sice o pěknou střelu, ale musíme se podívat na postavení gólmanky a vysvětlit si to,“ řekl trenér Slavie Filip Klapka.

Diváci v Měcholupech se nenudili: Bergfordová trefila břevno, šanci po průniku slávistky Krejčiříková zlikvidovala na brankové čáře až stoperka Pochmanová.

Už to vypadalo na remízu. Nakonec se ale přeci jen měnilo skóre. V 71. minutě šla na hřiště Rancová, která vystřídala Bergfordovou, a o sedm minut později doklepla do branky centr Retkesové.

V závěru bylo ve vzduchu drama, když se k přímému kopu postavila Šurnovská. Břevno! Vzápěti opora Slavie vystřídala a v nastavení dostala ze řeči směrem k rozhodčí druhou žlutou kartu, tudíž červenou. Proti Slovácku tedy bude chybět.

Hotovo, 2:1 pro lídra ligy. Sparta je tak na dosah titulu. Ten slavila naposledy v roce 2021. Od té doby triumfovaly v boji o mistrovský titul i domácí pohár vždy slávistky.

Fortuna=Liga žen, 14. kolo

Slavia – Sparta 1:2
Baník Ostrava – Slovan Liberec 0:6 (0:4)


Tabulka
1. Sparta Praha 42
2. Slavia Praha 34
3. 1. FC Slovácko 26
4. Slovan Liberec 25
5. Viktoria Plzeň 10
6. Baník 10
7. Lokomotiva Brno 8
8. FC Praha 2

Výsledky

Nejčtenější

Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Kdo je kometa Rancová?

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.