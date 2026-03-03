Fotbalistky začaly boj o postup na MS remízou s Walesem, o výhru přišly v závěru

Výhra byla proklatě blízko. České fotbalistky ale nakonec zahájily kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2027 v Brazílii remízou s Walesem 2:2. V Uherském Hradišti před více než dvěma tisícovkami diváků přišly o tři body ve třetí minutě nastavení. Góly domácích vstřelily Bartoňová a Žufánková.
Aneta Pochmanová podstupuje souboj o míč proti Walesu. | foto: ČTK

V sobotu nastoupí tým trenérky Jitky Klimkové v Albánii, která v úterý zvítězila 2:1 v Černé Hoře.

Češky poslala do vedení po rohu Bartoňová, po půlhodině srovnala Cainová. V 54. minutě vstřelila premiérovou reprezentační branku Žufánková, která bokem dostala do sítě centr Bartoňové.

Ve třetí ze čtyř nastavených minut se ale Hughesová prosadila v pokutovém území a český výběr nezvítězil počtvrté za sebou.

Trenérka Klimková udělala pro utkání s Walesem oproti říjnovému zápasu v Rakousku (prohra 0:2) několik změn v sestavě. Některé vynucené – kvůli zranění chyběly hráčky Slavie Růžičková a Polcarová.

Germma Evansová z Walesu v souboji o míč s Janou Žufánkovou.

Gólmanka Votíková, která je čerstvě na hostování v Arsenalu, zas nemohla chytat kvůli červené kartě v předchozím zápase. Jedničkou tak byla Lukášová z AS Řím. A v útoku se namísto Staškové objevila rychlá slávistická útočnice Žufánková. Ta si připsala 10. reprezentační start, druhý v základní sestavě a premiérový gól. Bohužel pro Češky, nikoli vítězný.

Wales je papírově nejsilnější tým „české“ skupiny, účastnice posledního Eura žen ve Švýcarsku. Češky narazí v Lize B kromě Albánie ještě na Černou Horu.

Do play-off postoupí v červnu ze skupiny hned tři týmy. Čím výše Češky skončí, tím schůdnějšího soupeře dále dostanou. Ideální scénář? První místo, které znamená postup do Ligy A a zároveň jistotu, že se Češky vyhnou v baráži o MS soupeři z Ligy A.

Kvalifikace na MS 2027 - Liga B, program ČR

7. 3. Albánie - Česko (od 18:00)
14. 4. Česko - Černá Hora
18. 4. Černá Hora - Česko
5. 6. Česko - Albánie
9. 6. Wales - Česko

