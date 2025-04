Zápas jara. Češky se vrací po osmi letech do Ústí. Oplatí Ukrajině porážku?

V pátek poprvé v tomto roce pod novou trenérkou Jitkou Klimkovou klopýtly. S Ukrajinkami prohrály v polských Polkowicích 0:1 a soupeřky je tak v tabulce přeskočily o tři body. Teď má tým kapitánky Cahynové šanci na revanš. A vzhledem k lepšímu skóre by klidně stačila i výhra o gól.

„Ukrajinky jsou silné a v pátek to potvrdily. Dobře se na nás připravily, zavíraly nás ve finální třetině a my jsme nemohly hrát tak jako proti Albánii a Chorvatsku. Holky teď ale přesně ví, co zlepšit, na co se zaměřit a využít chceme i standardní situace,“ řekla trenérka Jitka Klimková pro web FAČR.

„V intenzitě hry budeme muset určitě přitvrdit, byly jsme na ně moc měkké. Nesmíme je pouštět do rychlých protiútoků, protože to je jejich silná stránka,“ dodává stoperka Eliška Sonntagová.

V severočeském Ústí, kde se běžně kope třetí nejvyšší mužská soutěž ČFL, hrály české reprezentantky už v září 2017. S Německem tu v kvalifikaci o mistrovství světa ztratily 0:1. Ze současného týmu tenkrát zasáhly do zápasu Svitková, Votíková, Bartoňová, Krejčiříková a střídající Cahynová.

Kapitánkou byla Voňková, dnes kondiční trenérka Ajaxu Amsterdam. V útoku nastoupila s číslem 20 i Nepokojová, současná vedoucí národního týmu.

České fotbalistky v září 2017 na stadionu v Ústí nad Labem

Češky po loňském sestupu z Ligy národů A odstartovaly v únoru skupinu B4 jasnými výhrami 4:0 v Chorvatsku a 5:1 nad Albánií. Ukrajina oba soupeře porazila 2:1 a pak zdolala o gól i Češky, které tak potřebují nyní vyhrát.

První tým postoupí přímo do elitní skupiny a zajistí si výhodnější pozici pro kvalifikaci na mistrovství světa 2027. Druhý tým čeká baráž proti jednomu z třetích celkům divize A. Poslední tým sestupuje o patro níž do „céčka“.

Skupinu zakončí Češky 30. května v Chomutově proti Chorvatsku a poté 3. června v Albánii.

Úterní zápas v Ústí nad Labem má výkop v 17:30, přímý přenos vysílá ČT2 a ČT sport Plus.