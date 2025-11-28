Český tým ve svém předposledním letošním zápase nedokázal především v druhém poločase proměnit několik velkých šancí. Sonntagová po hodině hry trefila prudkou střelou břevno.
Celý zápas odchytala brankářka Lukášová, která se vrátila do základní sestavy národního týmu poprvé od zápasu v Dánsku v červnu 2024. Pro týmy to byl premiérový vzájemný souboj.
Soustředění v Antalyi je pro český celek přípravou na jarní start kvalifikace mistrovství světa 2027. V ní Češky narazí na Wales, Černou Horu a Albánii. Tým navázal na podzimní program Ligy národů, v níž zůstal v Lize B, zatímco Srbky si zajistily postup do Ligy A.
Klimková chce během dvou utkání dát prostor i hráčkám, které v reprezentaci tolik nenastupují.
Přípravné utkání fotbalistek v Antalyi (Turecko)
Česko - Srbsko 0:1 (0:1)