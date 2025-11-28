České fotbalistky v přípravě prohrály se Srbskem, rozhodla Damnjanovičová

  15:37
České fotbalistky na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku 0:1. V 16. minutě rozhodla jediným gólem Jovana Damnjanovičová z Bayernu Mnichov. Se stejným soupeřem se svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové střetnou ještě v úterý.

Chomutov, 12. 07. 2024, kvalifikace mistrovství Evropy žen ve fotbale Česko - Španělsko. Brankářka Olivie Lukášová si plácá s Anetou Dědinovou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Český tým ve svém předposledním letošním zápase nedokázal především v druhém poločase proměnit několik velkých šancí. Sonntagová po hodině hry trefila prudkou střelou břevno.

Celý zápas odchytala brankářka Lukášová, která se vrátila do základní sestavy národního týmu poprvé od zápasu v Dánsku v červnu 2024. Pro týmy to byl premiérový vzájemný souboj.

Soustředění v Antalyi je pro český celek přípravou na jarní start kvalifikace mistrovství světa 2027. V ní Češky narazí na Wales, Černou Horu a Albánii. Tým navázal na podzimní program Ligy národů, v níž zůstal v Lize B, zatímco Srbky si zajistily postup do Ligy A.

Klimková chce během dvou utkání dát prostor i hráčkám, které v reprezentaci tolik nenastupují.

Přípravné utkání fotbalistek v Antalyi (Turecko)

Česko - Srbsko 0:1 (0:1)
Branka: 16. Damnjanovičová.
Sestava Česka: Lukášová - Růžičková (75. Střížová), Polcarová, Bendová, Bartoňová - Cahynová (46. Stárová), Krejčiříková (66. Khýrová) - Polášková (66. Dubcová), Sonntagová, Černá (75. Cvrčková) - Stašková (46. Žufánková). Trenérka: Klimková.

