Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

Lucie Macháčová
  15:41
Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce kapitánka Klára Cahynová.
Fotogalerie2

České fotbalistky proti Albánii | foto: Pavel Jiřík/FAČR

„Bohužel třetí prohra v řadě, ale nejde jen o výsledek, ale i předvedenou hru. A ta nebyla vůbec dobrá,“ uznala Cahynová pro web fotbal.cz. „Nedařilo se nám držet balon, hrát kombinačně a trpělivě na míči. Sráží nás individuální chyby a nepřesnosti, musíme být klidnější na míči a víc si věřit.“

Příští zápas odehrají Češky až na jaře: 3. března odstartují skupinu Ligy národů B doma proti Walesu, favoritkám na postup a účastnicím letošního mistrovství Evropy. O tři dny později hrají v Albánii. Ve skupině mají ještě Černou Horu.

Do elitní Ligy národů A postupuje první tým tabulky přímo, druhý hraje baráž. Zároveň půjde o kvalifikaci na mistrovství světa 2027 v Brazílii.

Zatímco Češky v říjnu nezvládly baráž o postup do Ligy A proti Rakousku (1:0, 0:2), Srbky si postup mezi nejlepší zajistily.

Základní sestava pro druhý zápas se Srbskem, který Češky prohrály 1:2.

A na přípravném kempu v turecké Antalyi měly proti týmu trenérky Jitky Klimkové navrch. Češky se ani nestihly rozkoukat a brankářka Votíková, která pro druhý duel se Srbskem nahradila Lukášovou, už lovila míč ze sítě. Po pravé lajně frnkla Damnjanovičová, záložnice Bayernu Mnichov a největší opora Srbska, předložila balon Matejičové a ta se trefila přesně k tyči – 1:0 už ve 2. minutě.

Jitka Klimková

trenérka české fotbalové reprezentace žen

„Náš výkon? Velmi slabý. Rychlý gól nás znejistil, začaly jsme hrát netrpělivě, ztrácely balony. Musíme hrát víc na míči, víc kombinovat. Gól ve 2. minutě nás nemůže znervóznit. A když jsme se konečně dostaly do hry, srazila nás na kolena penalta.“

Co naplat, že český tým si pak vypracoval hned několik šancí, srážela ho koncovka. Ostatně jako celý rok. Neprosadila se ani nejlepší hráčka české ligy Michaela Khýrová, která si závěr sezony ve Spartě zpestřila dvěma hattricky (proti Liberci 4:1 a Young Boys Bern 4:0).

Stejně tak, jak začal první poločas, odstartoval i druhý. Čili gólem. Jen se radoval jiný tým. Češky využily chybnou rozehrávku Srbska a Cahynová, záložnice Realu Sociedad, po přihrávce Staškové vyrovnala parádní střelou pod břevno na 1:1.

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Pro druhý poločas nahradila Votíkovou v brance její mladší kolegyně
ze Slavie Jílková, která se připsala první start v reprezentaci. Ale nestačila si ani sáhnout na balon a inkasovala. Střídající Tenkrátová, další česká debutantka v reprezentaci, faulovala Filipovičovou, která si penaltu sama proměnila – 2:1. Na víc už se fotbalistky v červeném nezmohly, chyběl lepší důraz v soubojích i individuální výkony.

Ženský fotbal se vrátí na české trávníky 11. února úvodním soubojem Sparty proti Austrii Vídeň ve čtvrtfinále Evropského poháru. Duel se odehraje na hlavním stadionu na Letné. O tři dny později začíná liga, kterou vedou sparťanky o pět bodů před Slavií.

Slávistky mohou získat pátý mistrovský double, ale čeká je pořádně náročné jaro s hladovou Spartou v čele.

Přípravné utkání fotbalistek v Antalyi (Turecko)

Česko - Srbsko 1:2 (0:1)
Branky: 46. Cahynová - 2. Matejičová, 57. Filipovičová z pen.

Sestava Česka: Votíková (46. Jílková) - Růžičková (79. Střížová), Polcarová, Dědinová (46. Tenkrátová), Bartoňová (69. Veselá) - Cahynová, Sonntagová, Krejčiříková (46. Stárová) - Černá (69. Žufánková), Stašková, Khýrová. Trenérka: Klimková.

