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Baráž o MS. Fotbalistky čekají zápasy roku. Skotsko spoléhá i na kapitánku Chelsea

Lucie Macháčová
  11:02
Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.

Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.
Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen.
Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace.
Jitka Klimková, nová trenérka české ženské reprezentace
8 fotografií
Brazílie a fotbal k sobě patří odnepaměti. Pelé, Garrincha, Ronaldo, ale také legendární fotbalistka Marta či současná hvězdička Kerolin, hráčka Barcelony. Právě v Brazílii se příští rok koná mistrovství světa žen. A šanci na něm startovat mají i české fotbalistky. V cestě stojí dvě překážky: Skotsko, poté nejspíš Švédsko a následně možná ještě mezikontinentální baráž. Boj o postup startuje v pátek 9. října od 19:00 v Pardubicích, odveta se hraje v úterý ve skotském Paisley na stadionu St. Mirren Park.

Dosud nikdy nebyly české fotbalistky na velkém šampionátu: mistrovství Evropy či světa. Možná si ještě vzpomínáte, kterak jim v roce 2021 uniklo Euro v Anglii jen o fous. V baráži se Švýcarkami padly po dvou remízách 1:1 až po penaltovém rozstřelu.

Teď je čeká těžší šichta. „Víme, jak je Skotsko silné, hrají organizovaně, houževnatě, mají skvělé individuality, ale právě proti takovým týmům hrát umíme. Dáme do toho všechno, důležitá bude i hlava. Musíme věřit, že to zvládneme,“ říká trenérka českých fotbalistek Jitka Klimková.

Česko – Skotsko

  • úvodní zápas baráže o postup na MS 2027
  • od 19:00 v Pardubicích
  • živě na ČT sport

Na dvojzápas proti Skotsku nominovala 23 fotbalistek včetně dvou debutantek. Svůj první start v seniorské reprezentaci žen si mohou připsat 21letá brankářka Adéla Fraňková z polských Katovic a 17letá krajní obránkyně Diana Šafářová z Liberce, jež však od léta však patří Spartě, odkud dál hostuje ve Slovanu.

„Šafářová hraje v sedmnácti letech pravidelně ligu a hraje ji dobře. Je to typ obránkyně, kterou český fotbal potřebuje – je ofenzivní, odvážná,“ popisuje Klimková.

Naopak v nominaci není zraněná obránkyně Sparty Eliška Sonntagová či slávistické útočnice Klára Cvrčková a Tereza Szewieczková.

Chybí i Kateřina Svitková, která se vrací na hřiště po zdravotních trablech. V dosud posledním zápase Slavie proti Prague Raptors (2:0) odehrála 25 minut. Připomeňme, že letos v únoru porodila dcerku Zoe.

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

„Víme, co Katka umí a věřím, že svou pílí a tvrdou prací se vrátí na hřiště v plné síle,“ doufá Klimková.

Jitka Klimková, trenérka české reprezentace žen.

Úvodní zápas baráže se hraje na stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích. Tam, kde před třemi lety slavily české fotbalistky po výhře nad Slovinskem (4:0) postup do Ligy národů A.

A tam, kde před pár týdny padla rekordní návštěva druhé ligy žen. Na utkání Pardubice – Artis Brno (3:2) dorazilo 1 018 diváků. Teď se čeká větší návštěva.

Rekordní návštěva na 2. lize žen! Výhru Pardubic vidělo přes tisíc lidí

Skotsko jde do baráže coby favorit. Ve své kvalifikační skupině Ligy B prošlo soutěží bez porážky a zajistilo si postup do Ligy A. Češky naopak obsadily ve své skupině Ligy B druhé místo za Walesem.

Ve skotském výběru nechybí opory týmu záložnice Caroline Weirová z Olympiqueu Lyon a kapitánka Chelsea Erin Cuthbertová.

A kdy se střetly české fotbalistky se Skotskem naposledy? Už před dlouhými 23 lety. V říjnu 2003 při kvalifikaci na Euro 2005 Češky nejprve v Kravařích vyhrály 2:0 po gólech Ščasné a Mouchové, ale v odvetě podlehly Skotkám 2:3.

„Musíme kousat, musíme být ještě agresivnější než soupeřky. Prostě jdeme na ně a vyhrajeme,“ říká odhodlaně záložnice Slavie Kamila Dubcová, která se 7 góly vede tabulku střelkyň české ligy žen spolu se sparťankou Michaelou Khýrovou.

Prosadí se některá z nich i v reprezenačním mundúru?

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Slavia B vs. VlašimFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Slavia B vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
9. 10. 17:00
  • 2.09
  • 3.80
  • 2.93
Zlín vs. SlaviaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 11.20
  • 6.05
  • 1.26
Ústí n. L. vs. OpavaFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Opava //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.94
  • 3.59
  • 3.44
Jihlava vs. ProstějovFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Jihlava vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.78
  • 3.62
  • 4.03
Táborsko vs. KarvináFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Táborsko vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.87
  • 3.32
  • 2.30
Písek vs. Plzeň BFotbal - 10. kolo - 9. 10. 2026:Písek vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 2.15
  • 3.39
  • 2.46
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