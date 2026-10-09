Baráž o MS. Fotbalistky čekají zápasy roku. Skotsko spoléhá i na kapitánku Chelsea

Dosud nikdy nebyly české fotbalistky na velkém šampionátu: mistrovství Evropy či světa. Možná si ještě vzpomínáte, kterak jim v roce 2021 uniklo Euro v Anglii jen o fous. V baráži se Švýcarkami padly po dvou remízách 1:1 až po penaltovém rozstřelu.
Teď je čeká těžší šichta. „Víme, jak je Skotsko silné, hrají organizovaně, houževnatě, mají skvělé individuality, ale právě proti takovým týmům hrát umíme. Dáme do toho všechno, důležitá bude i hlava. Musíme věřit, že to zvládneme,“ říká trenérka českých fotbalistek Jitka Klimková.
Česko – Skotsko
Na dvojzápas proti Skotsku nominovala 23 fotbalistek včetně dvou debutantek. Svůj první start v seniorské reprezentaci žen si mohou připsat 21letá brankářka Adéla Fraňková z polských Katovic a 17letá krajní obránkyně Diana Šafářová z Liberce, jež však od léta však patří Spartě, odkud dál hostuje ve Slovanu.
„Šafářová hraje v sedmnácti letech pravidelně ligu a hraje ji dobře. Je to typ obránkyně, kterou český fotbal potřebuje – je ofenzivní, odvážná,“ popisuje Klimková.
Naopak v nominaci není zraněná obránkyně Sparty Eliška Sonntagová či slávistické útočnice Klára Cvrčková a Tereza Szewieczková.
Chybí i Kateřina Svitková, která se vrací na hřiště po zdravotních trablech. V dosud posledním zápase Slavie proti Prague Raptors (2:0) odehrála 25 minut. Připomeňme, že letos v únoru porodila dcerku Zoe.
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„Víme, co Katka umí a věřím, že svou pílí a tvrdou prací se vrátí na hřiště v plné síle,“ doufá Klimková.
Úvodní zápas baráže se hraje na stadionu Arnošta Košťála v Pardubicích. Tam, kde před třemi lety slavily české fotbalistky po výhře nad Slovinskem (4:0) postup do Ligy národů A.
A tam, kde před pár týdny padla rekordní návštěva druhé ligy žen. Na utkání Pardubice – Artis Brno (3:2) dorazilo 1 018 diváků. Teď se čeká větší návštěva.
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Skotsko jde do baráže coby favorit. Ve své kvalifikační skupině Ligy B prošlo soutěží bez porážky a zajistilo si postup do Ligy A. Češky naopak obsadily ve své skupině Ligy B druhé místo za Walesem.
Ve skotském výběru nechybí opory týmu záložnice Caroline Weirová z Olympiqueu Lyon a kapitánka Chelsea Erin Cuthbertová.
A kdy se střetly české fotbalistky se Skotskem naposledy? Už před dlouhými 23 lety. V říjnu 2003 při kvalifikaci na Euro 2005 Češky nejprve v Kravařích vyhrály 2:0 po gólech Ščasné a Mouchové, ale v odvetě podlehly Skotkám 2:3.
„Musíme kousat, musíme být ještě agresivnější než soupeřky. Prostě jdeme na ně a vyhrajeme,“ říká odhodlaně záložnice Slavie Kamila Dubcová, která se 7 góly vede tabulku střelkyň české ligy žen spolu se sparťankou Michaelou Khýrovou.
Prosadí se některá z nich i v reprezenačním mundúru?