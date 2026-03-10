Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

První mečbol ze tří proměnily. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka Pešková, po jedné trefě pak Kynclová, Řehová a Volhejnová. Ve čtvrtek narazí Češky na Lotyšsko a v neděli na Finsko. Ve hře je jediné postupové místo na Euro.

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

„Jsme rádi, že jsme zvítězily, ale hlavně po jakém výkonu jsme zvítězili. Holky zjistily, že to, co trénujeme, funguje. Rozvoj hráček je pro nás nejdůležitější,“ říkal po utkání Miroslav Zbořil, trenér české „sedmnáctky“.

„Chci moc poděkovat rodinám hráček a fanouškům, kteří sem přijeli nás podpořit. Holkám vytvořili skvělou atmosféru. Snad se tu sejdeme ve čtvrtek zas,“ vyhlíží trenér druhý duel proti Lotyškám, které v pondělí podlehly Finsku 0:7.

O postupu se tak zřejmě rozhodne v nedělním duelu mezi Českem a Finskem, vítěz pojede na mistrovství Evropy do 17 let, které se koná od 3. května v Severním Irsku. Tam se utká osm týmů o medaile i o postup na mistrovství světa v Maroku.

Ale zpět do Chomutova. Na tamním útulném stadionu se sešlo v pondělí odpoledne téměř dvě stovky fanoušků, zejména příbuzných hráček. Nechyběly české vlajky, trikolóry na tvářích ani bubny.

České fotbalistky do 17 let hrály s Rumunskem před třemi lety, tehdy padly 0:1. Tentokrát ale měly od prvních minut navrch. Hrozily zejména z pravé strany. Ve 13. minutě Pešková po centru Latochové nastřelila břevno, pak Řehová trefila boční síť a Kynclová zdálky jen náručí brankářky.

„Říkali jsme, ať jsou holky trpělivé, že gól vstřelíme a tím se uklidníme,“ říkal trenér Zbořil.

A měl pravdu. V samotném závěru prvního poločasu kopaly Češky už šestý rohový kop. K tomu se postavila Kynclová, zakroutila míč na zadní tyč a ten zapadl přes gólmanku přímo do sítě.

„Můj první gól z rohu,“ usmívala se záložnice Viktorie Plzeň, která si před pár týdny proti Slovácku (0:3) připsala první ligový start.

Mimochodem, v českém týmu jsou čtyři hráčky, které už okusily českou ligu žen: kromě Kynclové ještě útočnice Řehová z Baníku Ostrava, záložnice Šafářová z Liberce a obránkyně Nechutová ze Slovácka. Ta si při svém dosud jediném ligovém startu připsala i premiérový gól.

A góly přibývaly ve druhém poločase i v Chomutově. V 51. minutě doklepla centr Šafářové do branky Řehová. Tu posléze nahradila Volhejlová, která navýšila skóre už na 3:0. Po centru Kynclové soupeřky odvrátily míč právě k nadějné sparťance, která volejem napálila míč do sítě.

Šance aktivní Šafářové, která už pravidelně kope i v reprezentaci do 19 let, gólem sice neskončila, ale v závěru si vzala slovo kapitánka Pešková. Nejprve záložnice Sparty zvýšila přízemní střelou z dálky na 4:0 a poté doťukla balon za brankovou čáru po nahrávce Šafářové.

Češky čekají v Chomutově v rámci finální části kvalifikace na Euro do 17 let ještě dva zápasy. Ve čtvrtek proti Lotyšsku a v neděli proti Finsku. Oslaví nakonec postup na vysněné Euro?

Druhé kolo kvalifikace ME žen do 17 let v roce 2026, Liga A

Rumunsko - Česko 0:5 (0:1)

Branky: 77. a 82. Pešková, 45.+3 Kynclová, 51. Řehová, 69. Volhejnová. Rozhodčí: Telbukh - Striletska (obě Ukrajina), Dennington (Anglie).

Rumunsko: Achitei - Crisan, Gorgan, Rafaila - Craiovan, Suciu (61. Ciortea), Ai. Bucsa (61. Rebrisorean), Nombot (63. Micusan) - Ar. Bucsa (46. Candea), Cojanu (46. Colibaba), Mihalache-Vosloban. Trenér: Ionut Florea

Česko: Rajsnerová - Smutná, Nechutová, Petráková, Sádlová - Latochová (64. Drbohlavová), Kynclová, Šafářová (83. Čížková), Pešková (83. Stránská) - Bauerová (71. Juřeníková), Řehová (64. Volhejnová). Trenér: Miroslav Zbořil.

