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Nečekaná ztráta. Fotbalistky v kvalifikaci s Albánii jen remizovaly, jsou ale dál první

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  19:51aktualizováno  20:08
České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1:1 s Albánií, přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v Černé Hoře rovněž 1:1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře, k vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.

Česká fotbalistka Klára Cahynová hlavičkuje v zápase se Spojenými státy. | foto: AP

„Je to obrovské zklamání, nehrály jsme dobře, vůbec nám to nešlo ve finální třetině. Musíme se rychle oklepat a připravit se na úterý, kdy půjde úplně o všechno. Věřím, že budeme hrát lepší fotbal,“ uvedla Klimková v rozhovoru pro Českou televizi v době, kdy ještě neznala výsledek Walesu.

Češky v březnu vyhrály v Albánii 5:1, nyní ale soupeřky kladly výrazně větší odpor. Přesto měly domácí fotbalistky na pražském Žižkově zejména v prvním poločase velkou převahu, v největší šanci trefila Bartoňová tyč.

Skóre otevřela ve 47. minutě přízemní střelou kapitánka Cahynová. V 68. minutě musela kvůli zranění vystřídat brankářka Lukášová a její nástupkyně Votíková udržela čisté konto jen dvě minuty. Levendiová si nehlídaná naběhla na malé vápno a pohodlně zakončila centr z pravé strany.

Český tým si vytvořil v závěru tlak, výrazněji ale branku soupeře neohrozil. Albánie získala čtvrtý bod v kvalifikaci a je blízko konečnému třetímu místu.

„Hrozně frustrující, nemohly jsme se do toho vůbec dostat. Bylo to málo, ale i takový je fotbal. Pořád to máme ve svých rukou, musíme to zvládnout v úterý,“ řekla Cahynová, která skórovala ve třetím reprezentačním utkání za sebou.

Týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů. Češky patří do prostřední skupiny B. Vítěz čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se uskuteční v příštím roce v Brazílii. Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do níž se kvalifikují první tři celky.

Kvalifikace mistrovství světa 2027 fotbalistek

Evropská část; skupina B1

Česko - Albánie 1:1 (0:0)
Branky: 47. Cahynová - 70. Levendiová.
Sestava Česka: Lukášová (68. Votíková) - Stárová, Sonntagová, Pochmanová, Bartoňová (65. Střížová) - Kotrčová (87. Polcarová), Cahynová, Černá - Polášková (46. Švíbková), Cvrčková (65. Žufánková), Khýrová. Trenérka: Klimková.

Černá Hora – Wales 1:1 (0:1)
Branky: 79. Djokovičová – 41. Cainová (z pen.)

Tabulka:

1.Česko532017:511
2.Wales532014:411
3.Albánie51134:124
4.Černá Hora50144:181
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Témata: Jitka Klimková

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Slovensko vs. Černá HoraFotbal - - 5. 6. 2026:Slovensko vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Hranice vs. Olomouc BFotbal - 31. kolo - 5. 6. 2026:Hranice vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 3.18
  • 3.78
  • 1.70
Moldavsko vs. BulharskoFotbal - - 5. 6. 2026:Moldavsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 19.00
  • 5.40
  • 1.20
Maďarsko vs. FinskoFotbal - - 5. 6. 2026:Maďarsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 6.60
  • 15.00
Pardubice B vs. Jablonec BFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Pardubice B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
6. 6. 10:15
  • 1.80
  • 3.67
  • 2.94
Neratovice vs. BenátkyFotbal - 31. kolo - 6. 6. 2026:Neratovice vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
6. 6. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
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