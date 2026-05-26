Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Lucie Macháčová
  17:52
České fotbalistky mají před sebou poslední reprezentační sraz sezony, poslední dva zápasy v základní skupině kvalifikace o mistrovství světa 2027 v Brazílii. V pátek 5. června (od 17:30) se utkají v Praze na stadionu Viktorie Žižkov s Albánií, o čtyři dny později v Cardiffu s Walesem. Tam se také rozhodne, zda postoupí z výkonnostní Ligy B do elitního „áčka“ i z jak výhodné pozice zamíří do podzimní baráže o postup na světový šampionát.
Jitka Klimková, trenérka české ženské reprezentace. | foto: Pavel Jiřík/FAČR

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.
Michaela Khýrová vstřelila rozhodující branku zápasu proti Albánii.
Klára Cahynová slaví se spoluhráčkami gól proti Černé Hoře.
Olivie Lukášová v brance české fotbalové reprezentace žen.
Češky jsou po čtyřech zápasech kvalifikace v tabulce na prvním místě, ale jen o skóre (o dva góly) před Walesem, s nímž v březnu v Uherském Hradišti remizovaly 2:2. Možná si ještě ten inkasovaný gól z 92. minuty vybavíte. Teď je čeká pikantní odveta na hřišti soupeře.

„Oba zápasy jsou důležité, i když každý bude úplně jiný. Hrajeme o první místo ve skupině, které nám zajistí nejvýhodnější pozici do play off. A víme, jak moc je důležitý i počet vstřelených i inkasovaných gólů,“ řekla trenérka české reprezentace žen Jitka Klimková na úterní tiskové konferenci v sídle FAČR na pražském Strahově.

Program ČR

5. 6. od 17:30 Česko – Albánie (Praha, stadion Viktorie Žižkov, od 16h bude otevřena fanzóna)

9. 6. od 19:00 Wales – Česko (Cardiff)

Na klíčový sraz sezony nominovala 23 hráček včetně kapitánky Kláry Cahynové, která podepsala před pár dny v Realu Sociedad, třetím týmu španělské ligy, novou smlouvu a v příští sezoně bude hrát Ligu mistryň.

Nechybí ani kapitánka Sparty a opora národního týmu Eva Bartoňová.

Naopak mimo hru je útočnice Fenerbahce Istanbul Andrea Stašková, která je zraněná a čeká ji operace.

V týmu je z české ligy sedm hráček ze Sparty, šest ze Slavie, jedna ze Slovácka (Střížová) a hned čtyři fotbalistky Liberce. Severočeský celek skončil v tabulce na třetím místě před Slováckem a zahraje si v nové sezoně Evropský pohár. Pozvánku si tak vysloužily útočnice Hlouchová, záložnice Šubrtová s Krejčířovou a obránkyně Dědinová.

Proč ukázala trenérka právě na Hlouchovou, která dosud v národním týmu do utkání nevyběhla? „Podává velmi kvalitní výkony jak v Liberci, tak v reprezentaci do 23 let. Uvidíme, jak obstojí s námi. Má tah na branku, je to dříč, jezdí nahoru dolů a taky se nebojí jít jedna na jednu a do koncovky,“ míní Klimková.

Znovu byla povolána také Andrea Švíbková z rakouského Lince, která se při minulém reprezentačním srazu uvedla na výbornou a při svém debutu vstřelila gól Černé Hoře. Teď má chuť se prosadit proti jinému balkánskému soupeři.

S Albánií české fotbalistky v březnu doma vyhrály jasně 5:1, jak dopadne odveta na Žižkově?

Výsledky ČR

Kvalifikace na MS 2027, Liga B, skupina B1

Česko – Wales 2:2
Albánie – Česko 1:5
Česko – Černá Hora 5:0
Černá Hora – Česko 1:4

„Chceme hrát kombinační fotbal, dát co nejvíc gólů a žádný neinkasovat a dobře se tak připravit na zápas ve Walesu. Zároveň nesmíme soupeře podcenit, mají rychlé protiútoky a individuální kvalitu,“ varuje Klimková.

A pak směr Wales a těžší šichta. „Chceme hrát náš fotbal a vybojovat v Cardiffu první místo ve skupině a tím i přímý postup do Ligy A. Ale víme, že to bude náročné, hrozí zejména ze křídel. Důležité bude vyvarovat se chyb,“ dodala Klimková.

Mistryně ligy! Fotbalistky Sparty porazily Slavii, po pěti letech slaví český titul

Ženský fotbal v Česku poté čeká pauza. Fotbalová liga žen už má dohráno. O víkendu si mistrovský pohár převzaly sparťanky, které ovládly ligu po pěti letech, v nichž slavila mistrovský double Slavia.

Derby se však hraje ještě jedno, v pátek si to fotbalistky Sparty a Slavie rozdají ve finále Poháru FAČR. Zápas začíná od 12:00 v pražském Radotíně, vysílá ho ČT sport.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

ONLINE: Ostrava - Táborsko 0:0, hosté byli blízko gólu, Baník podržel Jedlička

Sledujeme online
Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Dva kroky k záchraně, nebo dva kroky k postupu? Baráž ve fotbalové lize startuje, Baník Ostrava hostí Táborsko. Úvodní duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  18:16

Konečky prstů vyrazil dělovku zblízka. Kinský je adeptem na zákrok sezony

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

Ten bravurní zásah pomohl Tottenhamu k záchraně v Premier League. Jeho autorovi může pomoci ke slávě. Český brankář Antonín Kinský je v nominaci na nejlepší zákrok sezony. Fanoušci mohou na webu...

26. května 2026  17:44

Změní West Ham trenéra? Vedení může Nunovi po sestupu vypovědět smlouvu

Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.

Přišel v září a jeho mise byla jasná. Nuno Espírito Santo měl West Ham zachránit před sestupem z fotbalové Premier League. Portugalský trenér ale neuspěl a je dost možné, že už londýnský celek v...

26. května 2026  15:05

Proč boháči z Wolfsburgu spadli? Tým, jenž při sobě nedržel, i nedisciplinovaný Dán

A pro Wolfsburg je zle. Dánský obránce Joakim Maehle právě vidí v rukou sudího...

Lajdáckým přístupem v úvodu utkání se podepsal pod první gól českých fotbalistů v baráži o postup na mistrovství světa. V úterý pokazil spoluhráčům z Wolfsburgu rozhodující zápas o záchranu v...

26. května 2026  13:33

Pech už Slavii nepatří, zůstane v Bernu. Young Boys uplatnili opci na přestup

Záložník Dominik Pech v dresu YB Bern.

Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys. Devatenáctiletý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování, nyní celek z Bernu uplatnil opci na přestup. S klubem...

26. května 2026  12:29

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf...

26. května 2026  10:23

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Když získal brněnský Artis jistotu barážové příčky, bylo hned jasné, kterého soupeře si kouč Roman Nádvorník pro vyřazovací dvojduel o účast mezi fotbalovou elitou nepřeje. „Hlavně se chceme vyhnout...

26. května 2026  9:59

