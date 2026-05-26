Rekordní čtyři hráčky z Liberce. Trenérka Klimková nominovala na zápas roku

Češky jsou po čtyřech zápasech kvalifikace v tabulce na prvním místě, ale jen o skóre (o dva góly) před Walesem, s nímž v březnu v Uherském Hradišti remizovaly 2:2. Možná si ještě ten inkasovaný gól z 92. minuty vybavíte. Teď je čeká pikantní odveta na hřišti soupeře.
„Oba zápasy jsou důležité, i když každý bude úplně jiný. Hrajeme o první místo ve skupině, které nám zajistí nejvýhodnější pozici do play off. A víme, jak moc je důležitý i počet vstřelených i inkasovaných gólů,“ řekla trenérka české reprezentace žen Jitka Klimková na úterní tiskové konferenci v sídle FAČR na pražském Strahově.
Program ČR
5. 6. od 17:30 Česko – Albánie (Praha, stadion Viktorie Žižkov, od 16h bude otevřena fanzóna)
9. 6. od 19:00 Wales – Česko (Cardiff)
Na klíčový sraz sezony nominovala 23 hráček včetně kapitánky Kláry Cahynové, která podepsala před pár dny v Realu Sociedad, třetím týmu španělské ligy, novou smlouvu a v příští sezoně bude hrát Ligu mistryň.
Nechybí ani kapitánka Sparty a opora národního týmu Eva Bartoňová.
Naopak mimo hru je útočnice Fenerbahce Istanbul Andrea Stašková, která je zraněná a čeká ji operace.
Nominace Jitky Klimkové pro červnový sraz Lvic 👥🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 26, 2026
V týmu je z české ligy sedm hráček ze Sparty, šest ze Slavie, jedna ze Slovácka (Střížová) a hned čtyři fotbalistky Liberce. Severočeský celek skončil v tabulce na třetím místě před Slováckem a zahraje si v nové sezoně Evropský pohár. Pozvánku si tak vysloužily útočnice Hlouchová, záložnice Šubrtová s Krejčířovou a obránkyně Dědinová.
Proč ukázala trenérka právě na Hlouchovou, která dosud v národním týmu do utkání nevyběhla? „Podává velmi kvalitní výkony jak v Liberci, tak v reprezentaci do 23 let. Uvidíme, jak obstojí s námi. Má tah na branku, je to dříč, jezdí nahoru dolů a taky se nebojí jít jedna na jednu a do koncovky,“ míní Klimková.
Radka Hlouchová (22), útočnice Slovanu Liberec si může připsat 1. repre start.
V nominaci áčka byla už v září 2023, ale tehdy nenastoupila. V týmu jsou teď hned 4 hráčky Liberce. Nejspíš poprvé v historii.
5. 6. od 17:30 proti Albánii na Žižkově
9. 6. proti Walesu v Cardiffu pic.twitter.com/leWmC81Xln
Znovu byla povolána také Andrea Švíbková z rakouského Lince, která se při minulém reprezentačním srazu uvedla na výbornou a při svém debutu vstřelila gól Černé Hoře. Teď má chuť se prosadit proti jinému balkánskému soupeři.
S Albánií české fotbalistky v březnu doma vyhrály jasně 5:1, jak dopadne odveta na Žižkově?
Výsledky ČR
Kvalifikace na MS 2027, Liga B, skupina B1
Česko – Wales 2:2
„Chceme hrát kombinační fotbal, dát co nejvíc gólů a žádný neinkasovat a dobře se tak připravit na zápas ve Walesu. Zároveň nesmíme soupeře podcenit, mají rychlé protiútoky a individuální kvalitu,“ varuje Klimková.
A pak směr Wales a těžší šichta. „Chceme hrát náš fotbal a vybojovat v Cardiffu první místo ve skupině a tím i přímý postup do Ligy A. Ale víme, že to bude náročné, hrozí zejména ze křídel. Důležité bude vyvarovat se chyb,“ dodala Klimková.
