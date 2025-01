Smutný osud zázračného dítěte Libanonu. Jak válka umí ničit fotbalové sny

Před pár dny se probudila z kómatu. Rozpozná své nejbližší, stiskne jim ruce. Mluví stěží, ale dokáže psát. Levou rukou a nohou zatím nehýbá. Má před sebou řadu dalších vyšetření. Uzdraví se? Bude zas hrát fotbal?

Haidarová patří mezi jeden z největších talentů ženského fotbalu v Libanonu. Přestože je jí teprve 19 let, byla čtyřikrát povolaná do ženské reprezentace. V roce 2022 byla oporou libanonské reprezentace do 19 let, která ovládla prestižní Západoasijský pohár.

Toužila se stát kapitánkou národního týmu, zkusit fotbal v Americe, otevřít si vlastní akademii.... Teď jsou její plány sevřeny v syrovém chladu nemocničního pokoje.