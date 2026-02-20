Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek

Psal se rok 1970, když vznikl krátkometrážní dokument Holky z Edenu o tehdejších fotbalistkách Slavie. Od té doby se posunulo nejen filmařské řemeslo, ale rovněž ženský fotbal.
Něco však zůstalo nadále.
„Přijde mi, že se ty holky opičí po chlapech. Ženský fotbal je prostě takový paskvil,“ říká Ladislav Vízek, někdejší fotbalový reprezentant, který v dokusérii Bohyně Slavie kývl na roli „vrchního brblala“.
„Setkali jsme se s velkým množstvím nevole, že ženy hrají fotbal,“ přiznává režisérka Linda Kallistová Jablonská, která dokument režírovala spolu s Tomášem Kleinem.
„I mě vyrazily dech předsudky široké veřejnosti. A také mě překvapilo, kolik toho musejí holky obětovat, aby mohly hrát na tak vysoké úrovni i s vědomím, že je to do dalšího života nezajistí,“ říká Klein.
Čtyři díly připomenou uplynulou sezonu fotbalistek Slavie. Ta začne mizerně, jelikož ambiciózní tým pod novým koučem Jiřím Vágnerem nezvládne postup do Ligy mistryň a poté schytá v derby proti Spartě debakl 1:5.
Nakrásně nalajnovaná sezona se mění v turbulentní jízdu plnou zvratů. Pro několik fotbalistek i mimo hřiště. Povede se přesto obhájit mistrovský double? Získat už čtvrtý v řadě?
Dokusérie, kterou produkoval filmař a velký slávista David Ondříček, je protkána pestrými příběhy hráček:
Barbora Votíková a Kateřina Svitková se vrátily do pražské Slavie z Anglie. Jedna po angažmá v Tottenhamu, druhá v Chelsea. A zvykají si na nový, nejen fotbalový život. Svitková třeba i na roli televizní komentátorky.
Gabriela Šlajsová žije s fotbalistou Sparty Václavem Sejkem a zvažuje: Nemám dát přednost mateřství místo fotbalové kariéry? Zvlášť když od lékařů ví, že cesta k vytouženému miminku pro ni nebude snadná.
Karolína Křivská s Kristinou Košíkovou se seznámily právě ve Slavii. Jedna je útočnice, druhá stoperka. Také se starají o rodinnou farmu a staví dům. A zároveň chtějí to, co všechny hráčky: být v základní sestavě.
Jana Žufánková si příchodem ze Slovácka do Slavie splnila sen. Rychlá útočnice si s sebou přinesla rovněž víru v Boha a také jeden velký bol v duši. Její bývalý trenér ve Slovácku Petr Vlachovský tajně nahrával ji i další hráčky během sprchování. Dokáže mu někdy odpustit?
„Mám opravdu velkou radost z toho, co vzniklo. Věřím, že to pomůže celému ženskému fotbalu v Česku,“ říká slávistická kapitánka Diana Bartovičová.
Dokusérie je inspirací i pro začínající fotbalistky. O tom, že za úspěchem je často cesta plná překážek, která potřebuje hodně vůle, odolnosti a týmového ducha.
„Není to klasický dokument o fotbale. Je to dokument, který otevírá řadu důležitých společenských témat. Pro mě osobně jde o sérii, která je v českém prostředí naprosto jedinečná,“ tvrdí Martin Říha, místopředseda představenstva Slavie.
A jedním slovem dodává: „Přál bych si, aby se díky pohledu za oponu zlepšila pozice ženského fotbalu ve společnosti a aby postupně vymizel zažitý názor, že ženy patří k plotně.“