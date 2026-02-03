První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Lucie Macháčová
  19:01
Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v Evropě, dosud hrály jen dvě české fotbalistky: kromě Votíkové ještě Kateřina Svitková ve West Hamu a poté v Chelsea.
Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky. | foto: Slavia.cz

Teplice, 3.12. 2024, fotbal Česko Portugalsko baráž o ME ženy. Plačící Barbora...
Barbora Votíková v reprezentaci
Barbora Votíková při svých začátcích v reprezentaci
Brankářka Barbora Votíková
21 fotografií

Fotbalistky Arsenalu jsou gigantem ve světě ženského fotbalu. Loni po 18 letech triumfovaly v Lize mistryň, když ve finále skolily 1:0 Barcelonu. V domácí WSL byly druhé za Chelsea. A všechny své domácí ligové zápasy hrají na Emirates Stadium, který slouží zejména prvnímu týmu mužů. I v Anglii jde o unikát.

Pro 29letou gólmanku české reprezentace jde o třetí zahraniční angažmá. Ve Slavii má Votíková smlouvu do léta 2027 a byla jasnou jedničkou, nyní její roli nejspíš převezme 20letá Vanesa Jílková.

Arsenal hledá konkurenci k německé gólmance Anneke Borbeové. Ta v listopadu nahradila mezi tyčemi zraněnou oporu Daphne van Domselaarovou, ale zatím se jí nedaří ideálně. Navíc je mimo hru kvůli přetrženému vazu v koleni také Manuela Zinsbergerová.

Barbora Votíková v Arsenalu.

Původně měl Arsenal zájem o Lauru Dickovou z německého Hoffenheimu, ale z transferu sešlo. Sáhl tak po zkušené Češce.

S fotbalem začínala ve Viktorii Plzeň, než v roce 2014 přestoupila do Slavie. Tehdy nakoukla poprvé i do ženské reprezentace. Bylo jí osmnáct, když si v říjnu 2014 zachytala v Náchodě přípravu proti Polsku (1:1), první repre gól jí dala Ewa Pajorová, nyní hvězda Barcelony a kapitánka polské reprezentace.

Zejména díky skvělým reflexům a práci na brankové čáře se Votíková zařadila mezi největší talenty českého ženského fotbalu. A v létě 2021 přestoupila do Paris St. Germain.

Když z ní PSG udělalo jedničku a dostala číslo 30 jako Messi, mluvila o splněném snu. Jenže brzy bylo vše jinak. Květen 2022, prasklý křížový vaz v koleni, téměř celá sezona fuč. Horko těžko se dostávala zpět.

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

V létě 2023 tak kývla na šanci v Tottenhamu. Svůj debut oslavila čistým kontem a cenou pro nejlepší hráčku utkání. Ale pak jí připadla role dvojky, nastoupila jen do šesti ligových zápasů a pěti pohárových.

„Chtěla jsem opět pravidelně hrát, i to rozhodlo pro můj návrat do Slavie,“ říkala předloni v létě už v sešívaném. Odchytala 16 ligových zápasů, dostala cenu pro nejlepší gólmanku sezony a se slávistkami získala mistrovský double. Nyní míří zpět do Anglie.

Fotbalistky Arsenalu jsou na 4. místě WSL, na vedoucí Manchester City ztrácí propastných 13 bodů. A právě v neděli hrají doma proti City. O tři dny později narazí v Lize mistryň na belgickou Lovaň.

Bude u toho i Votíková?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Boloňa vs. AC MilánFotbal - 23. kolo - 3. 2. 2026:Boloňa vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 3.07
  • 3.19
  • 2.57
Leverkusen vs. St. PauliFotbal - - 3. 2. 2026:Leverkusen vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 1.45
  • 4.53
  • 6.44
Arsenal vs. ChelseaFotbal - - 3. 2. 2026:Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 1.73
  • 4.02
  • 4.64
Albacete vs. BarcelonaFotbal - - 3. 2. 2026:Albacete vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 11.30
  • 6.81
  • 1.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Barbora Votíková podepsala ve Slavii smlouvu na tři roky.

Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v...

3. února 2026  19:01

Nudný Arsenal? Naopak, hrajeme nejzábavnější fotbal v Evropě, tvrdí Arteta

Zamyšlený kouč Arsenalu Mikel Arteta během utkání s Kajratem Almaty v Lize...

V každé soutěži jsou momentálně hlavními favority na celkový triumf. Ale přesto schytávají kritiku za svůj neatraktivní styl fotbalu, který spíš než na krásu spoléhá na efektivitu a zejména pak na...

3. února 2026  17:20

Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

Do června, kdy mu měla vypršet profesionální smlouva, mohl hrát třetí ligu za béčko. Lukáš Hejda, jeden ze symbolů úspěšné novodobé éry Viktorie Plzeň, vrcholnou kariéru ukončil hned. V klubu však...

3. února 2026  16:25

Straka zkouší najít angažmá v USA. I kvůli rodině. Zatím spíš oťukávání, říká kouč

František Straka na lavičce Košic během utkání proti Dunajské Stredě.

Trénoval kluby v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. Zbývá mu Amerika. „Zatím je to jen takové oťukávání,“ říká fotbalový kouč František Straka k případnému angažmá ve Spojených státech. Byl by nejspíš...

3. února 2026  13:05

Můžeme hrát s kýmkoliv, ví po zápase s Plzní Prebsl. Návrat do Slavie ve hře nebyl

Stoper karvinských fotbalistů Filip Prebsl brání plzeňského útočníka Daniela...

S mužstvem se připravoval dva týdny, ale až tři dny před úvodním utkáním jarní části první fotbalové ligy bylo jasno – stoper Filip Prebsl přestoupil ze Slavie Praha do MFK Karviná.

3. února 2026  11:35

Krmenčík ví: Co řekne trenér, to je svaté. Skuhravý zase říká: Bezmezně mu věřím

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka se snaží hlavičkovat přes Ondřeje...

Byly tři, zůstala jedna. Z tria útočných věží si vybral trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý pro jarní bitvu o udržení v Chance lize pro někoho možná překvapivě Michaela Krmenčíka.

3. února 2026  11:30

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Až dosud spíš jen významně naznačoval. Možná testoval, jakou budou mít jeho slova odezvu. Jestli pro ně získá dostatečnou podporu? Jestli pro svůj záměr dostane zelenou? Teď už se Gianni Infantino,...

3. února 2026  11:16

Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton

Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec.

Už Shakira opěvovala Afriku v songu pro mistrovství světa, teď si s ní notují i fotbalové Teplice. Mají za sebou první inspekční cestu do Nigérie a hlavní skaut ligového klubu Petr Brabec viděl spolu...

3. února 2026  10:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47,  aktualizováno  3. 2. 10:17

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Fotbalistky Lokomotivy Brno čeká boj o záchranu v lize.

V únoru se na prokřehlé české trávníky opět vrací ženský fotbal. Pohár FAČR, Sparta ve čtvrtfinále Evropského poháru a start ligového jara. Liga začíná v sobotu 14. února. Nejblíže k titulu má nyní...

3. února 2026  7:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, slaví výhru nad Fulhamem.

Slavili mohutně, dlouho. Takový úspěch fanoušci Manchesteru United totiž nemívají často, konkrétně ho zažili jen dvakrát v posledních patnácti měsících: jejich tým vyhrál tři ligové zápasy v řadě....

2. února 2026  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.