První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii

Fotbalistky Arsenalu jsou gigantem ve světě ženského fotbalu. Loni po 18 letech triumfovaly v Lize mistryň, když ve finále skolily 1:0 Barcelonu. V domácí WSL byly druhé za Chelsea. A všechny své domácí ligové zápasy hrají na Emirates Stadium, který slouží zejména prvnímu týmu mužů. I v Anglii jde o unikát.
Pro 29letou gólmanku české reprezentace jde o třetí zahraniční angažmá. Ve Slavii má Votíková smlouvu do léta 2027 a byla jasnou jedničkou, nyní její roli nejspíš převezme 20letá Vanesa Jílková.
Arsenal hledá konkurenci k německé gólmance Anneke Borbeové. Ta v listopadu nahradila mezi tyčemi zraněnou oporu Daphne van Domselaarovou, ale zatím se jí nedaří ideálně. Navíc je mimo hru kvůli přetrženému vazu v koleni také Manuela Zinsbergerová.
Původně měl Arsenal zájem o Lauru Dickovou z německého Hoffenheimu, ale z transferu sešlo. Sáhl tak po zkušené Češce.
S fotbalem začínala ve Viktorii Plzeň, než v roce 2014 přestoupila do Slavie. Tehdy nakoukla poprvé i do ženské reprezentace. Bylo jí osmnáct, když si v říjnu 2014 zachytala v Náchodě přípravu proti Polsku (1:1), první repre gól jí dala Ewa Pajorová, nyní hvězda Barcelony a kapitánka polské reprezentace.
Zejména díky skvělým reflexům a práci na brankové čáře se Votíková zařadila mezi největší talenty českého ženského fotbalu. A v létě 2021 přestoupila do Paris St. Germain.
Když z ní PSG udělalo jedničku a dostala číslo 30 jako Messi, mluvila o splněném snu. Jenže brzy bylo vše jinak. Květen 2022, prasklý křížový vaz v koleni, téměř celá sezona fuč. Horko těžko se dostávala zpět.
V létě 2023 tak kývla na šanci v Tottenhamu. Svůj debut oslavila čistým kontem a cenou pro nejlepší hráčku utkání. Ale pak jí připadla role dvojky, nastoupila jen do šesti ligových zápasů a pěti pohárových.
„Chtěla jsem opět pravidelně hrát, i to rozhodlo pro můj návrat do Slavie,“ říkala předloni v létě už v sešívaném. Odchytala 16 ligových zápasů, dostala cenu pro nejlepší gólmanku sezony a se slávistkami získala mistrovský double. Nyní míří zpět do Anglie.
Fotbalistky Arsenalu jsou na 4. místě WSL, na vedoucí Manchester City ztrácí propastných 13 bodů. A právě v neděli hrají doma proti City. O tři dny později narazí v Lize mistryň na belgickou Lovaň.
Bude u toho i Votíková?