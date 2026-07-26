Odejde Votíková do Manchesteru City? O gólmanku se zajímá vítěz anglické ligy

Fotbalistky Manchesteru City získaly v uplynulé sezoně v anglické WSL titul. Svůj historicky druhý. Po deseti letech. Po pětileté nadvládě Chelsea. Navrch triumfovaly i v FA Cupu.
Nyní by do slavného velkoklubu mohla zamířit Votíková. Slavia se nebrání možnosti trvalého přestupu.
29letá gólmanka se nyní připravuje právě se Slavií, kde má smlouvu do června 2027. Nová sezona ženské ligy startuje v Česku 15. srpna, ale už 5. srpna přivítají slávistky ve 2. předkole kvalifikace Ligy mistryň skotský Glasgow Rangers. Bude u toho i Votíková?
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Rodačka z Plzně, která působila v Paris St. Germain či Tottenhamu, pomohla v sezoně 2024/2025 slávistkám k českému titulu. Letos v únoru ale zamířila na hostování do londýnského Arsenalu, kde plnila roli brankářské trojky a nezasáhla do žádného utkání.
„Přišlo to zčistajasna. Zahraničí mě ještě lákalo a pak mi jednou ráno cestou na trénink napsal agent, že se o mě zajímá Arsenal. Do týdne bylo hotovo a já se stěhovala do Londýna,“ popisovala na jaře pro ČT sport.
V City by mohla Votíková dostat větší šanci. O roli jedničky soupeřily Japonka Ayaka Yamashitaová a Khiara Keatingová. Angličanka ale chtěla větší minutáž i kvůli nominacím do reprezentace, a tak odmítla v červnu prodloužit smlouvu a odešla do Liverpoolu. Ten hledal jedničku poté, co Jennifer Falkové skončilo hostování a klubu naděje na trvalý přestup.
Ve Slavii chytala v minulé sezoně zejména dvacetiletá Vanesa Jílková, která by nejspíš byla jedničkou i v případě odchodu Votíkové do Manchesteru City. V týmu trenéra Filipa Klapky je ještě srbská gólmanka Jovana Petrovičová a 18letá Gabriela Sobotková.
Cíl slávistek v nové sezoně je jasný: vzít si zpět titul, který naposledy získala Sparta.