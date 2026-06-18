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Těžká zkouška. Fotbalistky v baráži MS vyzvou Skotsko, po něm hrozí favorit

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  14:23
České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvojzápasu favorizovaného Švédska s Litvou. Rozhodl o tom čtvrteční los v sídle UEFA v Nyonu.

Barbora Polcarová odehrává míč před dotírající soupeřkou. | foto: AP

Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové nezvládly závěr kvalifikace a po porážce 1:3 ve Walesu obsadily druhé místo ve skupině B1. Čeká je tak papírově těžší cesta baráží, kterou zahájí 9. října doma. Odveta je na programu o čtyři dny později ve Skotsku.

Fotbalistky prohrály ve Walesu, postup do elitní Ligy národů unikl. Co šampionát?

Skotky jsou v žebříčku FIFA na 25. místě, českým fotbalistkám patří 33. pozice. Ostrovní celek rovněž hrál v kvalifikaci druhou nejvyšší úroveň „B“, svou skupinu ovládl o skóre před Belgií.

Jasným favoritem této barážové „větve“ jsou však Švédky. Bronzové medailistky z posledních dvou šampionátů skončily v kvalifikační skupině A3 na třetím místě. Seveřanky se zúčastnily všech devíti mistrovství světa, čtyřikrát získaly bronz a jednou stříbro. V žebříčku FIFA jim patří osmá příčka.

Češky usilují o premiérový postup na velký turnaj. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Česko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 18. 6. 2026:Česko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
18. 6. 18:00
  • 1.84
  • 3.63
  • 4.77
Švýcarsko vs. BosnaFotbal - Skupina B - 18. 6. 2026:Švýcarsko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 6. 21:00
  • 1.56
  • 4.22
  • 6.40
Kanada vs. KatarFotbal - Skupina B - 19. 6. 2026:Kanada vs. Katar //www.idnes.cz/sport
19. 6. 00:00
  • 1.29
  • 5.77
  • 11.50
Mexiko vs. Jižní KoreaFotbal - Skupina A - 19. 6. 2026:Mexiko vs. Jižní Korea //www.idnes.cz/sport
19. 6. 03:00
  • 2.09
  • 3.28
  • 4.06
USA vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 19. 6. 2026:USA vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
19. 6. 21:00
  • 1.60
  • 4.45
  • 5.48
Skotsko vs. MarokoFotbal - Skupina C - 20. 6. 2026:Skotsko vs. Maroko //www.idnes.cz/sport
20. 6. 00:00
  • 5.49
  • 3.65
  • 1.74
Program a výsledky
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