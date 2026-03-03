Tichý vzdor íránských fotbalistek. Hráčky odmítly zpívat národní hymnu

  11:00
Když televizní kamery na chvíli zabraly trenérku Marzijeh Džafáriovou, viděli jste v její tváři hrdost a široký úsměv. To proto, že její svěřenkyně, íránské fotbalistky, odmítly před úvodním zápasem Asijského poháru zpívat národní hymnu. Kvůli útokům, které Írán podnikl na Izrael a další státy Blízkého východu.
Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou. | foto: Reuters

Byla to reakce na sobotní operaci Epic Fury, rozsáhlý letecký útok Izraele a Spojených států amerických ve snaze svrhnout tamní autoritářský režim.

Při nich mimo jiné zemřel ajatolláh Alí Sejjed Chameneí, íránský duchovní vůdce, jenž v zemi rozhodoval více než 35 let.

ONLINE: Izraelská armáda ohlásila novou vlnu útoků na Teherán a Bejrút

Na jeho smrt se Jafariové pokoušeli novináři zeptat už v neděli před utkáním. Než ale stačila odpovědět, zareagoval tiskový mluvčí – otázku ani nenechal doříct, nepřeložil ji a jen suše odvětil: „To by myslím stačilo. Díky za otázku, ale pojďme se soustředit na zápas.“

Svůj názor nicméně trenérka a zejména samotné fotbalistky vyjádřily celkem jasně.

A byť utkání nakonec prohrály 0:3, je to právě jejich gesto, které nejvíce rezonuje.

Podobná situace, i když v odlišném kontextu, nastala už během mistrovství světa v Kataru na konci roku 2022. Tehdy to byla pro změnu mužská reprezentace, která odmítla zpívat hymnu před zápasem proti Anglii.

Když na gólech nezáleží. Íránský tým rozděluje: Propaganda, či symbol vzdoru?

Důvodem byla jednak íránská materiální podpora Ruska během války na Ukrajině a jednak chování tamního režimu, jenž tvrdě potlačoval jakékoliv opoziční demonstrace.

Když Íránci zůstali během hymny zticha, tamní televize přenos přerušila a na obrazovky vrátila jen pohled na stadion zvenku.

Už tehdy se řešila účast Íránu na závěrečném šampionátu a podobně nejistá je i tentokrát. O to víc, když má jeho národní tým všechny zápasy odehrát ve Spojených státech – dvakrát v Los Angeles a jednou v Seattlu.

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

„Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ vzkázal Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.

Zato íránské fotbalistky už na Asijském poháru jsou. A jelikož konflikt na Blízkém východě pokračuje, nepřekvapí, pokud i nadále budou národní hymnu bojkotovat.

