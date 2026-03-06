Zrádkyně, zaslouží trest! Íránské fotbalistky čelí po bojkotu výhrůžkám

Autor:
  15:01
Na rozdíl od prvního utkání před tím druhým národní hymnu zpívaly, a dokonce u toho salutovaly. Situace okolo íránských fotbalistek nicméně nadále zůstává napjatá a nejistá. V Íránu je označili za zrádkyně a je možné, že i po vypadnutí z Asijského poháru zůstanou z bezpečnostních důvodů v Austrálii.
Fotogalerie

Íránského fotbalistky před zápasem Asijského poháru s Austrálií. | foto: Profimedia.cz

Právě tam se ženský šampionát koná. S pořadatelskou zemí Íránky ve čtvrtek prohrály 0:4, takže zůstávají po dvou utkáních bez bodu a hrozí jim konec na šampionátu. Pokud neporazí Filipíny, díky čemuž by měly šanci alespoň v tabulce třetích týmů, vypadnou.

Za normálních okolností by se vrátily domů. Jenže s tím se v současné době pojí bezpečnostní riziko.

Kromě probíhajícího konfliktu na Blízkém východě si totiž íránské fotbalistky svým gestem před prvním utkáním znepřátelily tamní režim a ve vysílání státní televize byly následně označeny za zrádkyně, které je potřeba tvrdě potrestat.

„Vzhledem k důkazům, které máme, se zdá, že ženský tým by se v případě návratu ocitl v ohrožení. Už v minulosti tam lidé za poklidné formy protestu čelili strašným důsledkům,“ cituje server The Guardian šéfa australské rady pro uprchlíky Paula Powera.

Tichý vzdor íránských fotbalistek. Hráčky odmítly zpívat národní hymnu

Právě výhrůžky jsou dost možná důvodem, proč Íránky před druhým zápasem už národní hymnu nebojkotovaly.

„Životy hráček jsou v ohrožení. Po jejich poklidném protestu byly označeny za zrádkyně a v Íránu se zrada trestá smrtí,“ urgoval australskou vládu na sociálních sítích íránský novinář Ali Bornaei, jenž žije v Německu, a přiložil výňatek ze zmíněného televizního vysílání.

„Australská vláda stojí za statečným íránským lidem v jeho boji s útlakem. Víme, že se Írán neštítí násilí a zastrašování, zejména pokud jde o ženy. Proto ho žádáme, aby chránil svůj lid a respektoval svobodu projevu a poklidného protestu,“ reagovala australská ministryně zahraničí Penny Wongová.

Ale co se případného azylu týká, o něm ještě rozhodnuto nebylo.

Austrálie totiž v podobných případech sice zasáhnout může, ale pouze za předpokladu, že o to samotné hráčky požádají, což se zatím nestalo.

„Samozřejmě nás všechny zajímá, co se v naší zemi děje a jak jsou na tom naše rodiny. Doufám, že se brzy dočkáme dobrých zpráv a Írán tuhle situaci zvládne,“ říkala před čtvrtečním utkáním Sara Didarová, jedna z hráček. Stejně jako o víkendu trenérka Džafáriová nechtěla samotný konflikt blíže komentovat.

Trump: Je mi ukradené, jestli bude Írán na mistrovství světa. Co může udělat FIFA?

„Doufáme, že účast íránských fotbalistek inspiruje budoucí generace mladých lidí a podpoří boj za ženská práva ve sportu,“ doplnila Wongová.

Zatímco ženy v tuhle chvíli řeší bezpečnostní otázku, mužská reprezentace pro změnu neví, zda se v létě vůbec zúčastní mistrovství světa, které se koná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.

„Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ sdělil Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.

„Je mi úplně ukradené, jestli se Írán zúčastní. Pro mě je to těžce poražená země, která už jede pouze na výpary,“ reagoval na problematiku americký prezident Donald Trump.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem...

5. března 2026  20:48

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

