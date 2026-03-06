Právě tam se ženský šampionát koná. S pořadatelskou zemí Íránky ve čtvrtek prohrály 0:4, takže zůstávají po dvou utkáních bez bodu a hrozí jim konec na šampionátu. Pokud neporazí Filipíny, díky čemuž by měly šanci alespoň v tabulce třetích týmů, vypadnou.
Za normálních okolností by se vrátily domů. Jenže s tím se v současné době pojí bezpečnostní riziko.
W niedawnym meczu z Koreą Płd. 🇰🇷 Iranki 🇮🇷 nie odśpiewały hymnu. Niektórzy pisali, że to nie manifestacja, tylko efekt żałoby/radadanu/zakazu śpiewania hymnu przez kobiety.— Michał Banasiak (@BanasiakMich) March 5, 2026
Oczywiście, że była to manifestacja. A dziś kolejna - zupełnie inna - przed meczem z Australią. 🇦🇺 pic.twitter.com/zHuNFX3vzm
Kromě probíhajícího konfliktu na Blízkém východě si totiž íránské fotbalistky svým gestem před prvním utkáním znepřátelily tamní režim a ve vysílání státní televize byly následně označeny za zrádkyně, které je potřeba tvrdě potrestat.
„Vzhledem k důkazům, které máme, se zdá, že ženský tým by se v případě návratu ocitl v ohrožení. Už v minulosti tam lidé za poklidné formy protestu čelili strašným důsledkům,“ cituje server The Guardian šéfa australské rady pro uprchlíky Paula Powera.
Právě výhrůžky jsou dost možná důvodem, proč Íránky před druhým zápasem už národní hymnu nebojkotovaly.
„Životy hráček jsou v ohrožení. Po jejich poklidném protestu byly označeny za zrádkyně a v Íránu se zrada trestá smrtí,“ urgoval australskou vládu na sociálních sítích íránský novinář Ali Bornaei, jenž žije v Německu, a přiložil výňatek ze zmíněného televizního vysílání.
دوستان این توییت خطاب به #پنی_وانگ وزیر امور خارجه استرالیا را برای حفاظت از جان بازیکنان تیم ملی زنان ری توییت کنید لطفا.— Ali Bornaei (@abornaei) March 5, 2026
🟥ترجمه فارسی:
خطاب به: پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا
جان اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در خطر فوری است. پس از اعتراض مسالمتآمیز آنها در خاک… https://t.co/RILXc3WgAG
„Australská vláda stojí za statečným íránským lidem v jeho boji s útlakem. Víme, že se Írán neštítí násilí a zastrašování, zejména pokud jde o ženy. Proto ho žádáme, aby chránil svůj lid a respektoval svobodu projevu a poklidného protestu,“ reagovala australská ministryně zahraničí Penny Wongová.
Ale co se případného azylu týká, o něm ještě rozhodnuto nebylo.
Austrálie totiž v podobných případech sice zasáhnout může, ale pouze za předpokladu, že o to samotné hráčky požádají, což se zatím nestalo.
„Samozřejmě nás všechny zajímá, co se v naší zemi děje a jak jsou na tom naše rodiny. Doufám, že se brzy dočkáme dobrých zpráv a Írán tuhle situaci zvládne,“ říkala před čtvrtečním utkáním Sara Didarová, jedna z hráček. Stejně jako o víkendu trenérka Džafáriová nechtěla samotný konflikt blíže komentovat.
„Doufáme, že účast íránských fotbalistek inspiruje budoucí generace mladých lidí a podpoří boj za ženská práva ve sportu,“ doplnila Wongová.
Zatímco ženy v tuhle chvíli řeší bezpečnostní otázku, mužská reprezentace pro změnu neví, zda se v létě vůbec zúčastní mistrovství světa, které se koná ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
„Je jasné, že po takovém útoku se na šampionát nelze dívat s nadějí,“ sdělil Mehdí Tádž, šéf Íránské fotbalové asociace.
„Je mi úplně ukradené, jestli se Írán zúčastní. Pro mě je to těžce poražená země, která už jede pouze na výpary,“ reagoval na problematiku americký prezident Donald Trump.