Sehitler na dresu? Už nikdy více. Německá fotbalistka bude hrát s novým jménem

Poprvé bude hrát v německé fotbalové reprezentaci někdo s křestním jménem na dresu. Osmnáctiletá záložnice Sehitlerová, jeden z největších talentů německého ženského fotbalu, bude nastupovat se jmenovkou ALARA.

Už nejen v Bayernu Mnichov, ale nově i v reprezentaci.

Rozhodnutí mladé fotbalistky podpořil klub i Německá fotbalová asociace (DFB). UEFA schválila žádost začátkem tohoto roku.

„Její příjmení opakovaně budilo rozruch. To, že lidé nevěděli, jak ho vyslovit (Sche-Hitler), bylo to nejmenší. Šlo o hloupé vtipy, navíc ho kvůli spojení s Adolfem Hitlerem zneužívali pravicoví extrémisté a neonacisté k propagandě,“ píše deník Bild.

Nyní už se Alara může soustředit jen na fotbal. Narodila se a vyrůstala v německém Ravensburgu, ale po otci s tureckými kořeny má příjmení Sehitler. V Turecku nijak výjimečné, znamená „mučedníci“.



Dívce učaroval v dětství fotbal, byla oporou německé reprezentace na mistrovství Evropy do 17 let i 19 let.

Loni se šikovná středopolařka vyhoupla z béčka Bayernu Mnichov do áčka, k mistryním Bundesligy. V této sezoně posbírala v 11 startech 3 góly. Jeden dokonce v Lize mistryň proti Juventusu. A přišla i premiérová pozvánka do národního týmu žen.

Listopad 2024. Výhra 6:0 v přípravě proti Švýcarsku. Takřka půhodinu strávila na place. Ještě v dresu s nápisem SEHITLER.

Když před dvěma týdny hrály Němky proti Rakousku (4:1), blonďatá záložnice už měla připravený dres se jmenovkou ALARA. Jenže zůstala mezi náhradnicemi. Rozcvičovala se za lajnou na norimberském tartanu a do zápasu nezasáhla. Debut v novém ji teprve čeká.

A kdoví, třeba si jednou své příjmení na dres dá nazpět. Po svatbě. Na vdavky má však v osmnácti ještě času dost.