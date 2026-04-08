Ze Sadské až do repre. Fotbalistka Šubrtová o rodině i práci psycholožky

Lucie Macháčová
  10:03
Když ji potkáte, možná byste na první pohled neřekli, že denně nazouvá kopačky a prohání fotbalový míč. A přece! Anna Šubrtová bojuje se Slovanem Liberec o 3. místo v lize, což by znamenalo Evropský pohár. Pro ženskou sekci klubu první účast v Evropě v historii. A zároveň se šikovná útočnice otrkává i v reprezentaci.
Anna Šubrtová, fotbalistka Liberce | foto: FAČR

Teď ovšem doléčuje trhlinu v zadním stehenním svalu, a tak v posledních třech ligových zápasech chyběla. A jen sledovala, jak čtvrtý Liberec zdolal třetí Slovácko 2:1. Nyní je tedy pouze jediný bod za svým moravským rivalem. Zbývají čtyři kola do konce ligy.

Ovšem 17. května na hřišti Slovácka se utkají znovu a letos naposledy.

Slovácko – Liberec. O přímou vstupenku do Evropy.

„Už budu u toho. Po repre pauze se plánuju vrátit. 26. dubna hrajeme na Slavii, potom u nás v Hrádku nad Nisou se Spartou a na Slovácku. Důležité zápasy. Věřím, že to zvládneme a nakonec skončíme třetí. To je náš velký cíl,“ doufá 23letá Šubrtová, která má i tři starty v reprezentaci. Kvůli zranění však zmešká zápasy národního týmu proti Černé Hoře (14. dubna v Chomutově a 18. dubna v Černé Hoře).

V životě brunetky, která vyrůstala se starším bratrem a třemi sestrami, však není jen fotbal. Studuje psychologii, pracuje jako školní pedagog, hraje na klavír a kytaru, maluje.

Také o tom mluví ve videu z kampaně FAČR s názvem Dvě tváře, jedna síla. Cílem projektu je ukázat fotbalistky v cestě kvalifikací na MS 2027 nejen jako bojovné „lvice“ na hřišti, ale i jako inspirativní ženy mimo něj.

Šubrtová začala s fotbalem mezi kluky v klubu AFK Sadská. A to zejména díky staršímu bráchovi. „Ta klučičí parta pro mě byla na fotbale nejdůležitější. I když jsme hráli proti lepším týmům, dokázali jsme je porazit právě tím, že jsme byli tým. Jezdili jsme spolu i na dovolené jako rodiny. Moc ráda na to vzpomínám,“ říká.

Časem přešla do pražské Sparty, kde si připsala první ligové starty. Jenže do základní sestavy ženského áčka hledala cestu těžko, a tak poslední roky působí v Liberci. „Jsem tu moc spokojená. Máme skvělou partu v kabině a daří se nám.“

Švíbková z Lince je poprvé v reprezentaci. Klimková nominovala na Černou Horu

Zároveň studuje magisterský obor psychologie a pracuje jako školní psycholožka na střední škole. Se studenty řeší jejich problémy – úzkosti, šikanu, soužití v kolektivu. „Chtěla jsem už při magistru začít pracovat, tak jsem si našla částečný úvazek. Je to skvělá zkušenost.“

A jak odpočívá? V přírodě a s hudbou. „Studovala jsem hru na klavír, naučila jsem se hrát na kytaru a dokonce jsem nazpívala dvě písničky.“

Teď už ale vyhlíží hlavně návrat na trávníky.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Ze Sadské až do repre. Fotbalistka Šubrtová o rodině i práci psycholožky

Anna Šubrtová, fotbalistka Liberce

Když ji potkáte, možná byste na první pohled neřekli, že denně nazouvá kopačky a prohání fotbalový míč. A přece! Anna Šubrtová bojuje se Slovanem Liberec o 3. místo v lize, což by znamenalo Evropský...

8. dubna 2026  10:03

