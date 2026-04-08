Ze Sadské až do repre. Fotbalistka Šubrtová o rodině i práci psycholožky

Teď ovšem doléčuje trhlinu v zadním stehenním svalu, a tak v posledních třech ligových zápasech chyběla. A jen sledovala, jak čtvrtý Liberec zdolal třetí Slovácko 2:1. Nyní je tedy pouze jediný bod za svým moravským rivalem. Zbývají čtyři kola do konce ligy.
Ovšem 17. května na hřišti Slovácka se utkají znovu a letos naposledy.
Slovácko – Liberec. O přímou vstupenku do Evropy.
„Už budu u toho. Po repre pauze se plánuju vrátit. 26. dubna hrajeme na Slavii, potom u nás v Hrádku nad Nisou se Spartou a na Slovácku. Důležité zápasy. Věřím, že to zvládneme a nakonec skončíme třetí. To je náš velký cíl,“ doufá 23letá Šubrtová, která má i tři starty v reprezentaci. Kvůli zranění však zmešká zápasy národního týmu proti Černé Hoře (14. dubna v Chomutově a 18. dubna v Černé Hoře).
V životě brunetky, která vyrůstala se starším bratrem a třemi sestrami, však není jen fotbal. Studuje psychologii, pracuje jako školní pedagog, hraje na klavír a kytaru, maluje.
Také o tom mluví ve videu z kampaně FAČR s názvem Dvě tváře, jedna síla. Cílem projektu je ukázat fotbalistky v cestě kvalifikací na MS 2027 nejen jako bojovné „lvice“ na hřišti, ale i jako inspirativní ženy mimo něj.
Šubrtová začala s fotbalem mezi kluky v klubu AFK Sadská. A to zejména díky staršímu bráchovi. „Ta klučičí parta pro mě byla na fotbale nejdůležitější. I když jsme hráli proti lepším týmům, dokázali jsme je porazit právě tím, že jsme byli tým. Jezdili jsme spolu i na dovolené jako rodiny. Moc ráda na to vzpomínám,“ říká.
Časem přešla do pražské Sparty, kde si připsala první ligové starty. Jenže do základní sestavy ženského áčka hledala cestu těžko, a tak poslední roky působí v Liberci. „Jsem tu moc spokojená. Máme skvělou partu v kabině a daří se nám.“
Zároveň studuje magisterský obor psychologie a pracuje jako školní psycholožka na střední škole. Se studenty řeší jejich problémy – úzkosti, šikanu, soužití v kolektivu. „Chtěla jsem už při magistru začít pracovat, tak jsem si našla částečný úvazek. Je to skvělá zkušenost.“
A jak odpočívá? V přírodě a s hudbou. „Studovala jsem hru na klavír, naučila jsem se hrát na kytaru a dokonce jsem nazpívala dvě písničky.“
Teď už ale vyhlíží hlavně návrat na trávníky.