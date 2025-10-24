„Nemohla jsem tomu uvěřit,“ svěřuje se 23letá reprezentační útočnice. Pro české hráčky je fotbal v drtivé většině koníčkem. Maximálně přivýdělkem. Až v nedávné době se začaly profesionalizovat Sparta či Slavia. Dělat fotbal na plný úvazek v jiných českých klubech?
Momentálně utopie.
I proto si Polášková nové kariérní výzvy tolik cení. Což poznáte snadno po pár větách, když se s ní spojíte po lekci němčiny. Není se co divit, Poláškové se splnil dětský sen, fotbalem se nyní živí. Už žádné brigády, náročná snaha skloubit práci, studium a tréninky. Teď už jenom sport, který miluje.
„První dny pro mě ale byly náročné. Došlo mi, že jsem tady na všechno sama. Naštěstí mám skvělou rodinu, jsme pořád na telefonu, neustále mě podporují, pomáhali mi se stěhováním. Chtějí, abych se soustředila hlavně na fotbal,“ vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz rodačka z Přerova.
V české lize jsou kvalitní hráčky. Doufám, že třeba během pěti let se to zlepší a lidé začnou cítit, že to není jenom „haha“ ženský fotbal, „haha“ chlapi budou vždycky lepší. Že bude ženský fotbal v Česku braný za rovnocenný sport jako na Západě.