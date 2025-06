Češky však kvůli zaváhání v dubnovém dvojzápase proti vedoucí Ukrajině (porážka 0:1 a 1:1) nemohou postoupit z Ligy B do Ligy A z prvního místa přímo. Na podzim je čeká baráž.

A dost možná u toho bude i Pochmanová, čtyřiadvacetiletá stoperka Sparty. Přitom před rokem zažívala nejhorší chvíle fotbalové kariéry.

Diagnóza? Přetržený zkřížený vaz v koleni.

ACL, jak se říká. Strašák všech sportovců.

Poslední květnový den roku 2024 šla s kolenem na operaci. Pak začalo mrzuté kolečko: berle, rehabilitace, dlouhá pauza.

„Když jsem se před rokem v derby zranila, nevypadalo to tak vážně. Bohužel nakonec se potvrdila nejhorší varianta,“ vzpomíná plavovláska, jež s fotbalem začínala na pražském Jižním Městě.

Ve třinácti přišla do Sparty, v šestnácti debutovala za áčko, v osmnácti podepsala první profismlouvu. Bylo jasné: Ta holka má talent.

Ostatně, v roce 2020 se stala českým Talentem roku. A připsala si premiérový start v reprezentaci.

Na 3:0 zvýšila Aneta Pochmanová, ⚽️ která svůj návrat do reprezentačního týmu ozdobila krásnou trefou. 🎯 pic.twitter.com/brh7VHtqHK — ČT sport (@sportCT) May 30, 2025

A teď jste zpět.

Byla to náročná cesta a jsem ráda, že teď jsem v cíli – zpátky na hřišti. Nominace do reprezentace už byla jen třešnička. Důkaz, že ta dřina stála za to. Jsem ráda, že tu můžu být.

Jitka Klimková Trenérka reprezentace žen ČR: „Aneta nám ukazuje, že je hodně kvalitní hráčka. Má za sebou těžké zranění, ale makala na sobě a je skvělým příkladem pro ostatní. Někdy vám i hodně těžký okamžik ve fotbalové kariéře může pomoci. A věřím, že tohle je ten případ.“

Navíc jste dala gól. Svůj třetí reprezentační. Nacvičená akce z rohu?

Přesně tak. Zpracovala jsem si to a vypálila. Když to tam zapadlo, ani jsem nevěděla, co dělat. Myslím, že jsem jen rozpřáhla ruce, křičela a pak se ke mně holky seběhly. Skvělé okamžiky, skvělý zápas.

I trenérka Klimková se hodně radovala.

A pak mi říkala: Tak tohle je opravdu velkej comeback.

Po gólu jste se dotkla trávníku a pokřižovala se.

Takhle to dělám vždy, moje rutina. Sáhnu si před zápasem na trávník a pokřižuju se. A když dám gól, udělám totéž.

Jak těžký byl ten poslední rok, kdy jste byla kvůli zranění kolene nemohla hrát?

Byl náročný fyzicky, ale hlavně psychicky, v hlavě. Využívala jsem mentální koučku, dávala mě dohromady, pomohla mi... Teď vím, že mi možná zranění bylo i k něčemu dobré. Začala jsem víc makat v posilovně, řešit stravu, spánek, regeneraci...

Fyzicky už jste stoprocentně fit?

Jsem spíš na 90 procentech, v závěru zápasu mě braly křeče, teď si odpočinu, naberu sílu a pak budu stoprocentní.

Vrátila jste se do týmu, který už nevede po sedmi letech Karel Rada, ale nová trenérka Klimková. V čem vidíte v jejich přístupu změnu?

Máme jinou taktiku, rozestavení, víc individuálních rozhovorů. Ale pořád se ještě rozkoukávám, zvykám si. Hlavně jsem ráda, že tu můžu být.