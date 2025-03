Sestry v akci. Ze Sokola Dolní Hbity až do ligy. Ted nastoupí Dědinovy proti sobě

„Byla to pro mě obrovská motivace dostat se jednou do ligy a zahrát si proti starší ségře. Vždycky pro mě byla vzor. Poprvé jsme proti sobě nastoupily loni v říjnu. Byl to pro mě speciální zápas, i když nám teda vůbec nevyšel,“ vzpomíná Pavlína Dědinová, obránkyně FC Praha, na porážku 1:15.

Jsme v tréninkovém centru Sparty na Strahově, kde sparťanky vstoupí do ligového jara.

V zápase jsou jasným favoritem. Ligu vedou o tři body před Slavií, kterou na podzim porazily v derby 5:1. Po třech suchých letech prahnou po titulu. Naopak FC Praha je v lize nováčkem, cílem je záchrana. Nyní má náskok dvou bodů před posledními Pardubicemi.

FORTUNA=LIGA Program 11. kola:



Sobota 8. 3. od 15:00

Slovan Liberec – Slavia Praha (ČT sport)



Neděle 9. 3. od 11:00

FC Praha – Sparta Praha

Slovácko – Viktoria Plzeň

Neděle 9. 3. od 12:00

Lokomotiva Brno – Pardubice



Startuje jarní část fotbalové ligy žen. Na konci března se tabulka rozdělí na dvě čtyřčlenné skupiny. O titulu i záchraně se rozhodne v nadstavbové části. Sestupuje poslední tým. Titul obhajuje Slavia.

Sparťanky navíc od letošní sezony fungují v profesionálním režimu, trénují dopoledne.

„Klub nám umožnil takové podmínky, že už nemusíme chodit do práce,“ popisuje Aneta, která působila v oblasti finančního poradenství. Tak jako dosud její sestra.

Dnes se může Aneta soustředit jen na fotbal. Je oporou Sparty, v níž kope posledních pět let, i české reprezentace. Když fotbalistky hrály na konci loňského roku baráž o postup na Euro proti Portugalsku, do Porta vyrazila i sestra a rodiče.

„Škoda, že nám postup jen tak tak utekl. Pořád věřím, že jednou si na velkém šampionátu – mistrovství světa nebo Evropy zahrajeme.“ A cíl pro tuto sezonu? Titul se Spartou a postup do základní skupiny Ligy mistryň.

A co na jejich lásku k fotbalu maminka? Jen si představte, že máte dvě dcerky a obě se věnují fotbalu, obě hrají v obraně. „Možná si na začátku představovala, že budeme dělat jiný sport. Ale vždy nás podporovala. Mazala rány, obvazovala kotníky. A teď jezdí na všechny naše domácí zápasy.“

Sestry Aneta a Pavlína Dědinovy na fotce z dětství

Obě si vyzkoušely i jiné sporty. Aneta se věnovala stolnímu tenisu, Pavlína začínala s gymnastikou. Fotbal byl ale v jejich rodině sport číslo jedna. Vždyť ligu hráli i jejich bratranci Tomáš a Pavel Pilíkovi. Můžete je znát třeba z Příbrami.

Tam kopaly i Aneta s Pavlínou. Zatímco Aneta začínala v lize ve Slavii a nyní je už pátým rokem ve Spartě, Pavlína se v nejvyšší soutěži teprve otrkává. Loni v létě přešla z druholigového týmu Prague Raptors o patro výš do FC Praha. „Její cesta nebyla snadná. Ale umí se kousnout, je zarputilá a soutěživá,“ oceňuje její starší sestra.



Obě si nejvíc váží vztahů v rodině a shodují se: „Jsme rády, že se máme. Na hřišti i mimo něj.“

V neděli si ale na strahovském trávníku nic nedarují.