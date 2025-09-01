Ze Sparty do Liberce. Třeba to ještě není definitivní sbohem, říká Dědinová

Běžela 87. minuta, když proti AS Řím ve 2. předkole Ligy mistryň na Proseku doklepla míč do sítě. A utíkala se radovat k tribuně, kde seděli její rodiče a sestra Pavlína, fotbalistka FC Praha.
Ti tři jí podporovali celou kariéru. Ať už kopala v Příbrami, ve Slavii či ve Spartě. Anebo v reprezentaci, kde má 31letá obránkyně 41 startů. Byli i loni v listopadu v Portu, kde Češky před 40 tisíci fanoušky bojovaly v baráži o postup na Euro (1:1, 1:2).
Ale po příchodu nového trenéra Michaela Steinera ztratila místo v sestavě. První dvě ligová kola, proti Plzni (3:1) a Slovácku (2:0), neodehrála ani minutu.
Takže teď bude rodina jezdit za vámi na sever Čech? Jdete do Liberce? Ano, jde o roční hostování. Snad holkám pomůžu. Bude to pro mě trochu komplikovanější, protože sezona je rozjetá, tým má za sebou přípravu i začátek ligy. Ale udělám vše pro to, abych se probila do základní sestavy.
Už v sobotu hraje Sparta právě proti Liberci, na jejich domácím hřišti v Hrádku nad Nisou. Budete u toho?
Můžu nastoupit i nemusím. Od pondělí s Libercem trénuji. Uvidíme, jak to v klubech dotáhnout. Taky hrozí, že mi Sparta tyto zápasy hrát nepovolí, když odtud hostuji.
Přeci jen, necítíte, že je to definitivní konec ve Spartě?
Těžko říct, i vzhledem k tomu, že jde o hostování, nemusí to být definitivní sbohem.
Rozlučka se každopádně povedla. V kvalifikaci Ligy mistryň proti AS Řím jste nastoupila na posledních pětadvacet minut a dala gól.
Jsem ráda, že jsem dostala prostor se s holkami rozloučit na hřišti. A snad jsem toho využila. Nejdřív jsem tam vyhrála souboj, pak slyšela, jak Sonny (Eliška Sonntagová) říká, že za mně zůstává vzadu a najednou jsem se dostala k odraženému míči po střele Míši Khýrové.
S AS Řím jste prohrály 1:5. V čem byl největší rozdíl?
Podle mě v dynamice a rychlosti. Postupem času byly soupeřky všude dřív, pohybově lepší. V tomto o parník zaostáváme.
Ve Spartě jste byla posledních pět let. Jaká je nejsilnější vzpomínka?
Těžko říct. Mám tyto momenty slité v jeden hezký celek, byla jsem tu šťastná. Emotivní zápas se odehrál loni v září v kvalifikaci Ligy proti Linköpingu. Nic moc se od nás nečekalo, ale my vyhráli 3:1 díky dvěma gólům v prodloužení a postoupily do dalšího kola kvalifikace proti FC Paris. To už byla nad naše síly. Třeba ale ještě nějaké vzpomínky se Spartou přibudou, uvidíme.