Galatasaray je pro mě vysvobození. Stašková o Slavii i trablech v AC Milán

„Snad se trefím i v Edenu. Jelikož jsem hrála za Spartu, vnímám to jako takové derby,“ říká čtyřiadvacetiletá útočnice před středeční odvetou play off Ligy mistryň. První zápas skončil 2:2.

Hrála za Atlético Madrid, Juventus a naposledy AC Milán. Teď ochutnává novou ligu i kulturu. Cappuccino vyměnila za tureckou kávu, pizzu za kebab.

Andreo, proč právě Turecko?

V AC Milán už to dál nešlo. Nebylo tam pozitivní prostředí, strašný tlak. Nedařilo se nám, v zimě vyhodili po skoro pěti letech trenéra Ganze, dorazil nový z juniorky, ale lepší výsledky stejně nepřišly. V lize jsme skončily až na osmém místě. A navíc ty tréninky.

Náročné?

Hodně času jsme trávily v posilovně a zvedaly dost kil. Pak šly trénovat na umělku, kde trpí kolena, záda. I proto jsme byla hodně času zraněná. A zdravotní péče nebyla ideální. Bolel mě kotník, dostala jsem tejp a druhý den musela mazat zpět na hřiště, i když mě to bolelo. Pár kluby už jsem prošla a s něčím takovým se ještě nesetkala. Mrzelo mě, že se tyhle trable táhly z Milána až do reprezentace a já kvůli nedoléčenému kotníku nemohla odehrát zápas.

Z Milána odešla v létě i Kamila Dubcová, které se teď v St. Pöltenu daří náramně. Osm zápasů, osm gólů.

Za Kamču jsem moc ráda, i díky ní bude hrát St. Pölten Ligu mistryň. Je vidět, že to z nás obou spadlo, máme klid, nikdo na nás nehuláká. V Galatasaray mě dali dohromady po fyzické i psychické stránce.

Měla jste i jiné nabídky?

Jedna byla z Ameriky. Lákavá. Jenže mi zbýval ještě rok do konce smlouvy, v níž jsem měla vysokou výstupní klauzuli, a tu zaplatit odmítli. Galatasaray na ni kývl. Cítila jsem, že mě tu opravdu chtějí. Ale setkala jsem i s názory, že dělám chybu.

Andrea Stašková slaví gól proti Dánsku v kvalifikaci na Euro

Taky mi přišlo, že po sportovní stránce je to krok zpět.

Chápu. Ženský fotbal v Turecku nemá takový zvuk. Ptali se mě: Andy, proč jdeš do turecké ligy? Pro peníze, že? Nic takového. Chtěla jsem hlavně pryč. Kdo neví, co jsem uvnitř prožívala, tak to nepochopí. A velké lákadlo byla samozřejmě Liga mistryň.

Teď jste hodně blízko.

Škoda, že jsme v Turecku neudržely vedení 2:1. Střídala jsem v 95. minutě, pokopaná, hotová a doufala, že už to udržíme. A vzápětí přišla standardka Slavie a gól. Třeba teď zas budeme mít víc štěstí my. Víte, Galatasaray má velké ambice. Ženský tým vyhrál poprvé turecký titul, v létě posílil. Ještě nikdy se nedostal ani do play off Ligy mistryň a teď? Všude kolem slyšíme, že postup přes Slavii by byl historický úspěch. Zajímají se o nás fanoušci, novináři. Zvlášť když mužský tým se letos do Ligy mistrů nedostal.

Přála jste si při losu dostat Slavii?

Rozhodně. Některé spoluhráčky chtěly AS Řím nebo Benfiku, já doufala, že si zahraju opět v Praze. Spoluhráčky měly ze Slavie s prominutím bobky: „André, Slavia hrála dva roky v řadě Ligu mistryň, jak na ně?“ Snažila jsme se je uklidnit. Daří se jim, v posledních letech vyrostly, ale šanci na postup máme. A taky jsem hned po losu psala Báře Votíkové.

Vaší spolubydlící z reprezentace. Před týdnem jste ji hned dvakrát překonala.

A to mi ještě dvě tutovky chytila. Snad jsem si nějaký gól schovala do Edenu. Sice mám ve Slavii řadu spoluhráček z nároďáku, ale na hřišti jde tohle stranu. Všichni chceme postoupit do Ligy mistryň a potěšit fanoušky.

Píšou vám na sociálních sítích?

No jéje. První gól Slavii jsem oslavila s prstem na ústech jako vždy a pak udělala ještě oslavu Maura Icardiho, hvězdy mužského týmu Galatasaray. Jak to dělává, dala jsem si ruce za uši jakože poslouchám fanoušky. Jen spontánní nápad. Přišlo mi hodně zpráv: „Až dáš gól příště, musíš zas udělat Icardiho.“

Viděla jste se už z někým z mužského týmu?

Ještě ne. Jen je občas sledujeme zdálky, mají tréninky ve stejném tréninkovém centru, kde zároveň hrajeme zápasy. Podmínky na přípravu jsou fajn, i tréninky a náš kouč Ulgen Metin. Emotivní, typický Turek. Sice neumí moc anglicky, ale snaží se, vždycky nás dokáže namotivovat. Holky mě taky přijaly dobře, vše si sedlo a je to vidět na hřišti. Konečně se nestresuju a těším se na každý zápas.

V Galatasaray kopali léta Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši. Jak je tam vnímají?

Oba jsou tu za hvězdy. Když jsem dělala rozhovor s jednou tureckou televizí a ptali se mě na Baroše, povídám: „To byl můj dětský idol, měla jsem jeho dres.“ No a když jsem zmínila našemu masérovi, že se znám s Ujfim, byl u vytržení: „Cože? Fakt? Musíš mi sehnat jeho dres. A pozvat ho do Istanbulu na náš zápas.“

Život v Istanbulu je asi rušnější než v Miláně, že?

O dost. Šílenost. Všude kolony, mraky lidí. Hodně policejních kontrol na silnici a třeba i v obchoďácích. Před vstupem musíte nechat kabelku nebo batoh projet skenerem jako na letišti. Zvyknete si. Začínám se základy turečtiny, ráda bych chodila i na nějaké doučování. Umím solidně španělsky, italsky, další jazyk by mě lákal. Ale hlavně musím makat na trávníku.