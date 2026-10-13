Stašková vyhlíží odvetu se Skotskem: Musíme na ně vlétnout, snad to prolomíme

„První zápas doma jsme sice prohrály 0:2, ale věříme, že to otočíme. Musíme na soupeřky vlétnout, být důraznější a ideálně vstřelit rychlý gól,“ říká Stašková.
I na šestadvacetiletou útočnici bude tým trenérky Jitky Klimkové na stadionu St. Mirren Park ve městě Paisley spoléhat.
V Pardubicích jste odehrála dobrý zápas, chyběl tomu pouze gól, že?
Mrzí mě to. Zápas mě bavil, ale chtělo to lepší koncovku. Já měla šance, Franny Černá trefila tyč... Bohužel my jsme svoje šance neproměnily a naopak Skotky byly efektivní. Věřím, že tentokrát to prolomíme a padne to tam.
Skotsko – Česko
Hrát se bude ve skvělé atmosféře, na zápas by mělo přijít přes 6 tisíc diváku. Jak na vás působí St. Mirren Park?
Je to hezký stadion. A jelikož je pro zhruba osm tisíc diváků, je ideální pro ženský fotbal. Hřiště je také skvěle připravené, včera jsme dobře potrénovaly a těšíme se na zápas. Víme, že to bude těžké, ale nic není nemožné, dáme do toho všechno.
Z Fenerbahce jste si přivezla dobrou formu, máte šest gólů a dvě asistence. Spokojenost?
Jsem moc spokojená. Se spoluhráčkami jsme si sedly na hřišti i v kabině, daří se nám, vedeme ligu, trenér mi důvěřuje a mám tak herní vytížení. Hrály jsme kvalifikaci Ligy mistryň, pak jsme postoupily přes běloruský Minsk do osmifinále Evropského poháru, kde nás čeká dvojzápas proti Realu Sociedad, kde hraje Klára Cahynová.... Nemám si nač stěžovat. Snažím se i učit turečtinu, i když je to poměrně těžký jazyk.
Loni v létě jste přestoupila z Galatasaraye k rivalovi do Fenerbahce, dávají vám to fanoušci soupeře během derby pocítit?
Rozhodně. Nevraživost fanoušků Galatasaraye a Fenerbahce je podobná jako v mužském fotbale. Hlavně na začátku to bylo těžké, chodilo mi hodně nepříjemných zpráv. A v zápase na jejich hřišti na mě fanoušci Galatasaraye bučeli. Ale pak jsem jim to vrátila gólem a udělala svou oslavu - dala si prst na pusu. Tak docela ztichli. No, emoce k fotbalu prostě patří.
|
Bára Votíková byla můj vzor, teď jsme spoluhráčky, říká gólmanka Jílková
Istanbul se dělí na evropskou část a asijskou. Kde jste vlastně častěji?
Na asijské. Dřív jsem bydlela v evropské části, ale bylo tam příliš mnoho turistů, tady je to příjemnější. V Turecku jsme spokojená i po životní stránce. Teď doufám, že mě a celý tým čeká úspěch i v reprezentaci.