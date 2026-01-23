Je nejpopulárnější fotbalistkou na Instagramu na světě. Jejích 16 milionů sledujících z ní dělá hráčku s obrovskou komerční hodnotou.
Připomeňme, že Aitana Bonmatíová, nejlepší fotbalistka světa a majitelka tří Zlatých míčů, má na Instagramu 2,3 milionu sledujících.
Se Švýcarkou Lehmannovou spolupracují firmy jako Prime, Playstation, EA Sports, Adidas, Coca-Cola či módní značky Tezenis a Boohoo.
Ale pořád je to především fotbalistka. Rychlá ofenzivní záložnice. Byť v italském Comu, kde působila posledního půl roku, sbírala jen minuty. Víc než na hřišti trávila zápasy na lavičce náhradnic. V Serii A? Šest startů, ani jednou v základní sestavě, žádný gól.
Nabízelo se: Stojí jí to ještě vůbec za to? Má do fotbalu stále chuť? Nestačilo by jí se soustředit na reklamu a sociální sítě?
Ani náhodou.
Jen teď bude kopat v Anglii. Návrat po dvou letech. Ve Women Super League (WSL), nejlepší fotbalové lize žen v Evropě. Tam, kde už prošla Aston Villou, Evertonem a West Hamem. A v létě 2024 coby součást atraktivního balíčku spolu se svým tehdejším partnerem Douglasem Luizem přestoupila do Juventusu.
Už v neděli může v dresu Leicesteru nastoupit právě proti West Hamu. Souboj devátého s jedenáctým týmem tabulky. Na pompézním King Power Stadium. A s lístkem za deset liber. No, neberte to.
„Úžasný pocit, jsem moc šťastná. Je to návrat domů, zpátky do Anglie, jsem opravdu šťastná,“ řekla pro klubové kanály. „Leicester je úžasný klub. Viděla jsem tréninkové hřiště a samozřejmě i stadion. Chtějí posunout ženský fotbal vpřed, z toho mám radost.“
A vpřed se chtějí „Lišky“ posunout i tabulkou. Často nastupovaly s nejmladší základní sestavou v soutěži. Lehmannová má tak kromě více lajků a diváků na stadionu dodat i zkušenost.
Je čtvrtou a nejstarší zimní posilou, která prošla anglickou WSL. Připojila se k Ashleigh Nevilleové z Tottenhamu Hotspur, Rachel Williamsové z Manchesteru United a Sarah Maylingové z Aston Villy.
Podaří se teď Leicesteru nahradit kapitánku Janice Caymanovou, která už velí PSV Eindhoven? A jak jim v tom pomůže ostře sledovaná Alisha?
Výzva je to rozhodně i pro marketingový tým Leicesteru. Dostali do rukou sladký instagramový marcipán, z něhož mají šanci upéct výtečný dort.
Začátek byl solidní. Video k představení nové posily mělo už 30 minut po vydání 200 tisíc zhlédnutí. A čísla pozvolna rostou i na klubovém Instagramu. Ještě před týdnem čítal 100 tisíc sledujících. Nyní má o deset tisíc víc.
A to ještě jejich nová posila pořádně nekopla do balonu...