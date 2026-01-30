Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Lucie Macháčová
  21:37
Novou posilou fotbalistek Sparty je krajní obránkyně či záložnice Alena Pěčková. Od léta 2024 působila ve španělském Eibaru. Sparťankám bude k dispozici i na úvodní zápas čtvrtfinále Evropského poháru, které je čeká ve středu 11. února na pražské Letné proti Austrii Vídeň.
Fotogalerie4

Alena Pěčková, posila Sparty. | foto: AC Sparta Praha

Čtyřiadvacetiletá hráčka, která nejčastěji působí na levém kraji obrany, podepsala ve Spartě dlouhodobou smlouvu. V pražských „S“ dosud nehrála. Do Baskicka zamířila před rokem a půl ze Slovácka.

S fotbalem začínala v malé obci Příkazy. Z klučičího týmu v rodné vsi pak přešla kousek dál do Olomouce, kde kopala za juniorky a zároveň druhou ligu žen. A v sedmnácti zamířila do Slovácka.

A přišly první starty v lize, v národním týmu. I premiérový gól. V únoru 2023 se trefila do sítě Jamajky. Na turnaji Cup of Nations v USA zařídila Češkám v poslední minutě zápasu první výhru (3:2), navíc proti účastnicím mistrovství světa.

Vysněný přestup do zahraničí jí klapl v létě 2024. Stala se posilou španělského Eibaru, nyní 13. týmu Ligy F. V minulé sezoně nastoupila do 17 zápasů, postupně stále častěji z lavičky. V dosavadních 17 kolech letošní sezony španělské ligy si ale nepřipsala ani minutu. Zvolila tedy odchod do Česka, konkrétně do Sparty.

Sparťanky nyní vedou ligu o pět bodů před Slavií, která slavila titul v posledních čtyřech letech. Jarní část soutěže startuje 14. února.

Ve španělské lize tak zůstává už jen jediná česká fotbalistka. Kapitánka české reprezentace Klára Cahynová je oporou Realu Sociedad, třetího týmu soutěže.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kolín nad Rýnem vs. WolfsburgFotbal - 20. kolo - 30. 1. 2026:Kolín nad Rýnem vs. Wolfsburg //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.31
  • 4.80
  • 13.00
Lazio vs. JanovFotbal - 23. kolo - 30. 1. 2026:Lazio vs. Janov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 2.10
  • 4.00
Lens vs. Le HavreFotbal - 20. kolo - 30. 1. 2026:Lens vs. Le Havre //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.15
  • 6.60
  • 25.00
Espaňol vs. AlavésFotbal - 22. kolo - 30. 1. 2026:Espaňol vs. Alavés //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.25
  • 4.60
Chrudim vs. Olomouc BFotbal - - 31. 1. 2026:Chrudim vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
31. 1. 10:00
  • 1.62
  • 3.95
  • 4.14
Slavia B vs. Slovan Bratislava U21Fotbal - - 31. 1. 2026:Slavia B vs. Slovan Bratislava U21 //www.idnes.cz/sport
31. 1. 11:00
  • 1.77
  • 3.76
  • 3.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Kante jde na hostování do Baníku Ostrava

Sledujeme online
Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

30. ledna 2026  17:28

Řekové se blíží, udrží Češi desítku? Jaro slibuje napínavý souboj o koeficient

Jiří Panoš v souboji s basilejským Kobou Koindredim.

Český náskok na desáté příčce v žebříčku národních koeficientů se nadále ztenčuje. Řecké fotbalové kluby prožily mimořádně úspěšný týden a v tuhle chvíli to vypadá, že se dostanou před Čechy. I proto...

30. ledna 2026  15:55

Volba padla na Klimenta. Už jsem starej, směje se nový olomoucký kapitán

Jan Kliment (9) slaví s Janem Navrátilem gól Olomouce proti Slavii.

Očekávané se stalo skutečností. Po odchodu zkušených hráčů Radima Breiteho a Jana Navrátila z Olomouce se novým kapitánem fotbalové Sigmy stal Jan Kliment. Dvaatřicetiletý útočník je na soupisce...

30. ledna 2026  15:04

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

Tisková konference českobudějovického fotbalového klubu SK Dynamo před startem...

Bylo léto 2024 a prvoligový fotbalový klub Dynamo České Budějovice přebral nový majitel Dalibor Jirka. S touto změnou se ale loučil Milan Čadek. Dlouholetý sekretář či sportovní manažer, jedna z...

30. ledna 2026  14:28

Posily ano, honba za senzací ne. Hradecký fotbal nechce jít cestou cizinců

Sportovní ředitel Petr Pojezný na tiskové konferenci fotbalového klubu FC...

Větší kontrast byste v celé soutěži asi těžko hledali. Až totiž fotbalisté Hradce Králové v sobotu v Olomouci vyběhnou ke svému prvnímu ligovému zápasu jara, dojde ke střetu dvou rozdílných pohledů.

30. ledna 2026  13:56

Plzeň si o osmifinále Evropské ligy zahraje s řeckým Panathinaikosem

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Může to být klíčový dvojzápas o koeficient. Viktoria Plzeň, český zástupce v play off Evropské ligy, vyzve v bojích o osmifinále řecký Panathinaikos, se kterým hrála v základní fázi v prosinci....

30. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:35

Jsme trpěliví, kouč má důvěru. Předseda Sigmy o přestupech, vizi a ambicích klubu

Předseda Sigma Ondřej Navrátil (velvo) a trenér Tomáš Janotka.

Po nepovedeném prosinci se zdálo, že jsou dny trenéra Janotky na střídačce Olomouce sečteny. Kouče tehdy ve funkci podržel mimo jiné také předseda představenstva klubu Ondřej Navrátil. „Je to...

30. ledna 2026  13:28

Real si v play off Ligy mistrů zopakuje souboj s Benfikou, PSG čeká Monako

Ukrajinský brankář Anatolij Trubin z Benfiky Lisabon se trefuje proti Realu...

Hráli spolu na závěr základní části a teď se potkají znovu. Fotbalisté Realu Madrid vyzvou v předkole play off Ligy mistrů portugalskou Benfiku, s níž ve středu prohrál 2:4. Obhájce titulu PSG čeká...

30. ledna 2026  12:31,  aktualizováno  13:11

Fila se v Itálii stěhuje, z Benátek míří na hostování do Empoli

Benátský útočník Daniel Fila slaví svůj gól proti Monze.

Daniel Fila změnil v druhé italské lize působiště. Třiadvacetiletý český fotbalista odešel z Benátek na půlroční hostování do Empoli, uvedl klub z Toskánska na sociálních sítích. Součástí dohody není...

30. ledna 2026  11:48

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53,  aktualizováno  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nedá ani dva góly! Vy jste hrozný! Zlatan si po Ostravě zase věří: Už se směju

Tomáš Zlatohlávek, posila fotbalových Teplic.

Už v Ostravě, ve městě fotbalem posedlém, ho zastavila paní v obchodě a nerudně na něj houkla: „Vy jste tady hrozný!“ Když se teď útočník Tomáš Zlatohlávek přesunul do Teplic, nedůvěře čelí zase....

30. ledna 2026  11:26

Odchovanci? Už budeme jiní. Olomouc s milionovými nákupy mění strategii

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

Pětipatrový autobus naplněný k prasknutí. Z něho vyčuhující postavičky v dresech fotbalové Sigmy. Možná jste si na sociálních sítích také všimli virálního obrázku, který paroduje situaci v olomouckém...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.