Z Eibaru do Sparty. Fotbalistka Pěčková se po roce a půl vrací do Česka

Čtyřiadvacetiletá hráčka, která nejčastěji působí na levém kraji obrany, podepsala ve Spartě dlouhodobou smlouvu. V pražských „S“ dosud nehrála. Do Baskicka zamířila před rokem a půl ze Slovácka.
S fotbalem začínala v malé obci Příkazy. Z klučičího týmu v rodné vsi pak přešla kousek dál do Olomouce, kde kopala za juniorky a zároveň druhou ligu žen. A v sedmnácti zamířila do Slovácka.
A přišly první starty v lize, v národním týmu. I premiérový gól. V únoru 2023 se trefila do sítě Jamajky. Na turnaji Cup of Nations v USA zařídila Češkám v poslední minutě zápasu první výhru (3:2), navíc proti účastnicím mistrovství světa.
Vysněný přestup do zahraničí jí klapl v létě 2024. Stala se posilou španělského Eibaru, nyní 13. týmu Ligy F. V minulé sezoně nastoupila do 17 zápasů, postupně stále častěji z lavičky. V dosavadních 17 kolech letošní sezony španělské ligy si ale nepřipsala ani minutu. Zvolila tedy odchod do Česka, konkrétně do Sparty.
✍️ PODPIS | Spartu posiluje čtyřiadvacetiletá obránkyně Alena Pěčková 🛡️ Do Sparty přichází po angažmá v Eibaru 🇪🇸— AC Sparta Praha Ženy (@ACSparta_Zeny) January 30, 2026
📰 https://t.co/Fdb8VDK5lC pic.twitter.com/xATmy0xpRH
Sparťanky nyní vedou ligu o pět bodů před Slavií, která slavila titul v posledních čtyřech letech. Jarní část soutěže startuje 14. února.
Ve španělské lize tak zůstává už jen jediná česká fotbalistka. Kapitánka české reprezentace Klára Cahynová je oporou Realu Sociedad, třetího týmu soutěže.