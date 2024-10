Holka zlatá! Jak se slečna Aitana stala opět nejlepší fotbalistkou světa

Tady vyrůstala.



Tady žije dodnes.

Tady je obyčejnou holkou od vedle.

Denně si chodí do pekárny pro chléb a citrónový koláč, občas posedí s knížkou na náměstí Placa Marcer. Vždyť je dcerou učitelů katalánské literatury. Jindy poklábosí s přáteli u čaje matcha. S vínem ani slazenými nápoji u ní neuspějete.

V pondělí večer se jindy poklidný plácek proměnil v malou fanzónu. Místní sledovali, kterak si jejich milovaná Aitana ovládla anketu pro nejlepší fotbalistku světa. Stejně jako před rokem.

19 gólů, 18 asistencí, 4 trofeje. Toť její výtečná loňská sezona v Barceloně.

Dorovnala tak spoluhráčku Alexii Putellasovou, která ocenění vyhrála v letech 2021 a 2022. A co víc, na druhém i třetím místě byly opět hráčky Barcelony: Norka Caroline Graham Hansenová a Salma Paralluelová.

Dominance katalánského velkoklubu. A divíte se? Děvčata z Barcelony dosáhla v loňské sezoně na magický quadruple, tedy triumf v Lize F, španělském poháru Copa de la Reina, Superpoháru i Lize mistryň.

Na domu v Sant Pere de Ribes je nástěnná malba s její podobiznou

V bílých šatech s drobnými černými puntíky Bonmatíová v pařížském divadle Théatre du Chatelet zářila. Podobně jako na hřišti. „Jsem za cenu vděčná, ale bez týmu by to nešlo. Místo mě tu mohla klidně stát Caroline. Právě ona mě dělá lepší hráčkou, zasloužila by si to stejně,“ povídala šestadvacetiletá fotbalistka.

Možná máte pocit, že norská útočnice Hansenová by si cenu zasloužila víc. Má snad změnit národnost? Nebo být aktivnější na Instagramu? Posbírala 32 gólů a 28 asistencí. Stále však zůstává ve stínu Bonmatíové.

V klíčových zápasech sezony byla prostě drobná Španělka vidět víc. Byla to ona, kdo odšpuntoval po hodině hry finále Ligy mistryň proti Lyonu (2:0), ona byla nejlepší hráčkou soutěže i finále. Fanoušky bavila vytříbenou technikou a driblinkem.

Český hlas v anketě The Ballon d’Or Féminin Lucie Macháčová, redaktorka iDNES.cz

1. Aitana Bonmatíová

2. Salma Paralluelová

3. Khadija Shawová

4. Caroline Hansenová

5. Ada Hegerbergová

„Bonmatí? Iniesta ženského fotbalu,“ míní kouč Pep Guardiola. „Je prototypem ideální fotbalistky, příkladem pro všechny. Jak trénuje, jaký má přístup, jak denně maká,“ líčil trenér Barcelony Jonatan Giraldéz, jenž po snové sezoně zamířil do USA k fotbalistkám Washingtonu Spirit. „Jsem rád, že jsem ji potkal na začátku kariéry a mohl tak sledovat její růst.

„Má všechno. Šikovná, rychlá, mazaná. Těžko ji připravíte o balon,“ přidává se Klára Cahynová, kapitánka české reprezentace a záložnice Realu Sociedad, který se s ní potkává ve španělské Lize F.

„Ale musím se zlepšit při bránění, plnit si lépe defenzivní úkoly a taky zlepšit levačku,“ povídala Bonmatíová loni. Skromnost, pokora, pracovitost, respekt k soupeřům, fair play. V loňské sezoně neviděla v barcelonském dresu jedinou kartu.

Ano, o tom všem je Zlatý míč. I proto ji dala většina ze stovky hlasujících novinářů ze zemí v první stovky žebříčku FIFA na první místo.

„Klidně by mohla žít v centru Barcelony, ale zůstala doma v Ribes. Má tu své lidi, na první místo dává rodinu a přátele,“ tvrdí její kamarád z dětství Xavier Rovira.

Aitana Conca Bonmatí, jak zní celé její jméno, je dnes zároveň holka z plakátu. Tvář světového ženského fotbalu. V létě se dostala na obálku počítačové hry EA FC 2025 po boku Bellinghama, Beckhama, Buffona a Zidana. Rovněž se připojila ke hvězdám jako Messi či Yamal a podepsala lukrativní smlouvu s Adidasem.

A v září prodloužila s Barcelonou smlouvu do roku 2028. Byť jí Chelsea, pětinásobné šampionky Anglie, nabízely čtyřletou smlouvu na 11 milionů eur.

Aitana Bonmatí během svých fotbalových začátků

I Michele Kangová, přezdívaná královna ženského fotbalu, ji toužila dostat k sobě do Olympique Lyon. Majitelka ženského týmu Lyonu, anglického London Lionesses a amerického Washingtonu Pride je zvyklá, že je po jejím. Ostatně, nyní hodlá převzít ženský celek Levante. Ovšem tentokrát měla korejská miliardářka utrum.

Její vysněná hráčka s číslem 14 podepsala Barceloně, symbolicky ve 14 hodin a 14 minut, a stala se nejlépe placenou fotbalistkou historie.

Do sedmi hrála basketbal, pak však vyměnila palubovku za trávník. A dobře udělala. Tehdy ještě netušila, že bude mít 162 centimetrů. Začala kopat v klučičím týmu Ribes. „ Nejdřív jsme se šklebili: Holka? Ale když jsme viděli, jak má pořád míč přilepený u nohy, vzali jsme ji,“ vzpomíná její kamarád s dětství David.



Když ji bylo třináct, zvažovala odchod do USA. Přeci jen, ženský fotbal byl ve Španělsku teprve v počátcích. Nakonec se připojila k barcelonské La Masii. V šestnácti byla v áčku. A zbytek už známe.

Aitana Bonmatíová z Barcelony

Ale ani ve světě aktuálně nejlepší fotbalistky světa nešlo vše po másle. Na olympijském turnaji v Paříži skončily Španělky až čtvrté. A před dvěma týdny ve skupině Ligy mistryň prohrála její Barcelona s Manchesterem City 0:2. Nečekaná ťafka.

Přidejme strasti po loňském zlatém mistrovství světa. Jaký to paradox. Pamatujete? Loni v srpnu se po výhře Španělek na světovém šampionátu, nemluvilo o slavném triumfu, nýbrž o tom, proč šéf svazu Luise Rubiáles políbil kapitánku Jenni Hermosovou.

Zrovna tento pátek, 1. listopadu, Netflix spouští dokument s názvem Je konec. Polibek, který obletěl svět (ve španělštině #SeAcabó: Diario de las Campeonas), který má přinést dosud nevyřčená svědectví. Před kamerou bude také Bonmatíová.