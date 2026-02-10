Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Až ve středu ve 12:00 sparťanky vyběhnou na Letné ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň, možná ucítí trochu nostalgie a vzpomene si, jak právě tady na Letné hrála v roce 2013.
„Tehdy jsme tu s Curychem remizovaly 1:1 a kvůli porážce 1:2 u nich nakonec z kvalifikace o Ligu mistryň vypadly. „Doufám, že to teď dopadne lépe,“ poví 34letá blondýnka u kafe na pražském Proseku.
Právě v tomto areálu s pestrobarevnými sedačkami jsou fotbalistky Sparty už pár let doma. Od minulé sezony tu fungují v profirežimu. Trénují zejména dopoledne. Podobně jako i slávistky, úřadující mistryně ligy.
Ovšem po podzimní části vede tabulku o pět bodů Sparta. „Věříme, že po pěti letech to klapne a získáme konečně titul.“
Vzpruhou nejen v boji o české zlato byl senzační obrat v osmifinále Evropského poháru. Sparťanky sice doma prohrály s Young Boys Bern 0:3, ale odvetu ve Švýcarsku ovládly 4:0. „Neskutečné emoce. Teď chceme postoupit i přes Austrii,“ má jasno Pivoňková.
Co se vám vůbec vybaví, když se řekne Sparta?
Druhá rodina, skvělí lidé, tým, emoce a vzpomínky. Mohla jsem vyrůstat vedle dvou velkých kapitánek Sparty Ivy Mocové, která dnes trénuje béčko, a poté Petry Bertholdové. Já byla jedna z nejmladších, pomáhala nosit branky a míče, dostávaly jsme od těch starších docela bídu, ale zároveň nám to moc pomohlo v kariéře.
Tu jste strávila celou ve Spartě. Ale začínala jste v malém klubu Sokol Železnice.
V našem městečku u Jičína. Hrával tam táta i děda, to oni mi předali lásku ke sportu a k fotbalu. Ještě jsem dělala atletiku a občas měnila závody za zápasy, ale nakonec vyhrál fotbal. Pak se za mnou přijela podívat tehdejší trenérka žaček Sparty Eva Haniaková a vybrala si mě. Od kluků jsem dostala pugét pivoněk na rozloučenou a vyrazila do Prahy.
Myslíte, že by holky měly hrát až do patnácti s kluky? Anebo jít už v přípravce do dívčí akademie?
Těžko říct, když jsem byla dítě, týmy pro malé holky nebyly, takže jsme takovou možnost neměly. Myslím, že mě léta v klučičím týmu dost naučila: musíte se rychleji rozhodovat, být silnější v soubojích, oboucháte se... Ale zas některé holčičky se cítí líp, když jsou odmala mezi svými. Vše má své pro i proti. Do reprezentace můžou vést různé cesty.
Vy máte v reprezentaci 31 startů a 10 gólů. Mohlo jich být i víc, že?
Určitě. Kdyby nepřišla zranění, ale už je beru jako součást svého života. Bylo jich dost, většinou k nim došlo bez souboje.
Povídejte.
Třeba jsme hrály s Bohemkou na Strahově a praskla mi čéška. Nabrala mě rychlá a ve vojenské nemocnici mi nohu sdrátovali. Anebo jsme na soustředění v Jižních Čechách dělaly takové to cvičení ve dvojici, kdy jedna drží posilovací gumu a druhá vysprintuje. No a rup, druhá čéška, operace, dlouhá pauza.
Poplakala jste si?
To víte, že jo. Nejhorší je, že u dalšího těžkého zranění už tušíte, co vás čeká. Tyjo, zase rok bez fotbalu. Zase budu na zápasy jen koukat, chodit do posilovny, na rehabilitace. Bolelo to víc na duši a v hlavě. I moje mamka to špatně nesla. Žila mými sny, fandila mi... Stejně tak taťka, ségra, děda, babička. Bylo jim líto, že nemůžu dělat to, co mě baví. Ale asi to tak mělo být a měla jsem být už před třicítkou v realizáku Sparty. Nejdřív jako asistentka trenéra béčka, později technická vedoucí áčka, pak zároveň sekretář ženského úseku...
Trenér Michael Steiner si vás nemůže vynachválit. Prý zažil v kariéře asi šest vedoucích týmu a vy jste nejspolehlivější.
To že řekl? I mně spolupráce s ním vyhovuje. Pomohla mi třeba v angličtině. Když Michael přišel, měli jsme na mítinku představit člena týmu po svém boku, už to byl nezvyk. A teď skoro vše zařizuju v angličtině. A hlavně pro hráčky je to super. Pokud jednou půjdou do zahraničí, budou mít výhodu. Ale ony dnes mají celkově trochu svědomitější přístup než my tehdy.
Co konkrétně máte na mysli?
Třeba my jsme chodily občas na pivo. Nová posila zaplatila v hospodě rundu. Tak to už se dnes opravdu neděje.
Kdysi jste v rozhovoru pro klubový web řekla, že jste pro zdravou životosprávu nedělala sto procent a teď toho litujete. O co šlo?
Víte, já jsem dobrej strávník a nechtěla jsem se kvůli fotbalu vzdát svých oblíbených jídel. Třeba utopence, domácí od mojí mamky, ty jsem si klidně dala i před spaním. Na intru jsem taky jedla různé blafy. Neřešila jsem, zda je to správné jídlo pro tělo sportovce. Ani jsem pořádně nevěděla, co bychom správně měly jíst. Teď tu mají holky i výživovou poradkyni.
V čem ještě vidíte největší rozdíly? Tehdy a teď?
Rapidně se změnil počet lidí v realizáku, to je jiný svět. Ze zhruba pěti lidí kolem hráček je jich snad dvacet. My jsme neměli fyzioterapeuta nebo videoanalytika. Že by nám někdo měřil kolik máme v těle tuku? Zapomeňte. Dneska holky mají skvělý servis a je to tak dobře. Ve velkých klubech v Evropě to mají podobně. Holky už se mohou naplno soustředit jen na fotbal. A váží si toho, alespoň většina z nich.
Co když někdo ne?
Těm se to snažíme připomínat. Třeba já a další starší hráčky. Holky, važte si profirežimu. Fotbalem si můžete i vydělávat, o čemž se nám ani nezdálo.
Také už mají na dresech jmenovky.
Nejen jmenovky. Dresy mají ženský střih, nedědíme je po chlapech. Dobře vzpomínám, jak to na nás vlálo, jak jsme si ohrnovaly rukávy.
A další rozdíl?
Nemají tak často přípravy proti dorosteneckým týmům, ale třeba proti ženskému týmu Lipska nebo Wolfsburgu. Vybavení v posilovně je taky úplně jiné. Ale pozor, já jim nezávidím, naopak to přeju.
|
Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul
Co vlastně všechno máte na starosti vy coby vedoucí týmu?
Je to pestré. Od přípravy oblečení, občerstvení a pití v kabině po domlouvání hotelů a autobusů. Musím komunikovat s vedením klubu, s realizákem i s hráčkami. Jsem taková spojka mezi nimi. Hlavně musí všechno klapat. V začátcích mi moc pomohla Hanka Výmolová, která mě na tuto pozici přivedla a se vším mě seznámila. Hance patří velký dík.
A zrovna teď, den před zápasem proti Austrii Vídeň...
To máme poradu s rozhodčími a zástupci týmu soupeře. Ladíme zdánlivé drobnosti. Jaké budou mít týmy dresy? Nebude před zápasem nějaká ceremonie? Bude se kropit hřiště? Na nic se nesmí zapomenout. Na tyto zápasy je nás naštěstí, co se týče zařizování, více. Máme napilno, ale baví mě to moc.
Působíte tak, že si své současné práce vážíte.
Ani nevíte jak. Potkávám lidi, které jsem dřív obdivovala, třeba Tomáše Rosického. Můj celoživotní vzor, kterého jsem měla nad postelí na plakátu a sledovala jeho zápasy.
Mimochodem, na jaké svoje zápasy ráda vzpomínáte?
Určitě na první start v reprezentaci. Březen 2008, 0:0 proti Anglii v Doncasteru a já nastoupila na posledních pár minut. Taky nezapomenu na první gól. Porážka 1:2 s Belgií v Písku. A zahrála jsem si s Pavlínou Ščasnou, která tehdy kopala v Bayernu. Ve Spartě ráda vzpomínám na všechna vítězná derby. Třeba na podzim 2007 jsme porazily Slavii 9:0!
Na tréninkovém hřišti na Letné. Lucie Martínková dala hattrick.
A to jsme jim dokonce mohly dát desítku, jenže jsme v poslední minutě nastřelily jen tyč. Takhle vysoký rozdíl v derby už dneska těžko uvidíte, byly jsme o kus dál než Slavia.
I teď jste dál. Ligu vedete o pět bodů a po pěti letech můžete získat titul.
Věřím, že letos bude titul náš. I když zbývají ještě tři derby – jedno v základní části ligy, dvě v nadstavbě.
Před rokem jste také na jaře vedly, ale nakonec to nedotáhly. Proč by to letos mělo vyjít? V čem jste lepší než slávistky?
Lepší... Takhle to úplně nejde říct. Oba týmy mají svou kvalitu, mezi námi je velká rivalita i respekt. Víme, že se navzájem potřebujeme, abychom byly ještě lepší. Derby jsou vyhrocená a rozhodují maličkosti, kdo se zrovna líp připraví na těch 90 minut, kdo si líp nastaví hlavu, kdo je sebevědomější. Věřím, že to jsme teď my.
Poučily jste se z loňska?
Máme zkušenější tým. Je tam dobrý mix mladých hráček i zkušených. Navíc před sezonou přišly Američanky, které do týmu skvěle zapadly – Bergfordová, Hansenová, Bridgesová, Ospecková... A daří se nám i v Evropském poháru.
Ve středu nastoupíte opět na Letné, v této sezoně už počtvrté.
Jo, holky tu hrály už proti Nordsjaelandu, Ferencvárosi i Young Boys Bern, ale pořád je to výjimečné. Ten zápas má jiný nádech. Velký stadion, velké kabiny, dýchne na vás to sparťanství a odhodlání. Navíc by mělo dorazit přes pět tisíc lidí. Holky do toho jistě dají všechno a snad si do odvety ve Vídni odvezeme výhru.