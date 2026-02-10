Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Lucie Macháčová
  13:48
Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její tetování: Sedmkrát upadneš, poosmé vstaneš. Adéla Pivoňková nakonec prožila celou kariéru ve Spartě. A zůstala tam dodnes v roli vedoucí týmu.
Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty. | foto: AC Sparta Praha

Adéla Pivoňková, vedoucí A-týmu žen Sparty.
Fotbalistky Sparty ovládly první derby sezony
Haillie Bergfordová ze Sparty v souboji s Klárou Cvrčkovou ze Slavie.
Sparťanky ve 2. předkole proti AS Řím prohrály 1:5
14 fotografií

Až ve středu ve 12:00 sparťanky vyběhnou na Letné ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň, možná ucítí trochu nostalgie a vzpomene si, jak právě tady na Letné hrála v roce 2013.

„Tehdy jsme tu s Curychem remizovaly 1:1 a kvůli porážce 1:2 u nich nakonec z kvalifikace o Ligu mistryň vypadly. „Doufám, že to teď dopadne lépe,“ poví 34letá blondýnka u kafe na pražském Proseku.

Právě v tomto areálu s pestrobarevnými sedačkami jsou fotbalistky Sparty už pár let doma. Od minulé sezony tu fungují v profirežimu. Trénují zejména dopoledne. Podobně jako i slávistky, úřadující mistryně ligy.

Ovšem po podzimní části vede tabulku o pět bodů Sparta. „Věříme, že po pěti letech to klapne a získáme konečně titul.“

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Vzpruhou nejen v boji o české zlato byl senzační obrat v osmifinále Evropského poháru. Sparťanky sice doma prohrály s Young Boys Bern 0:3, ale odvetu ve Švýcarsku ovládly 4:0. „Neskutečné emoce. Teď chceme postoupit i přes Austrii,“ má jasno Pivoňková.

Co se vám vůbec vybaví, když se řekne Sparta?
Druhá rodina, skvělí lidé, tým, emoce a vzpomínky. Mohla jsem vyrůstat vedle dvou velkých kapitánek Sparty Ivy Mocové, která dnes trénuje béčko, a poté Petry Bertholdové. Já byla jedna z nejmladších, pomáhala nosit branky a míče, dostávaly jsme od těch starších docela bídu, ale zároveň nám to moc pomohlo v kariéře.

Exkurze Sparta

Na stadionu na Letné budou fotbalistky Sparty proti Austrii Vídeň podporovat ve středu tisícovky dětí ze základních a středních škol. Proto se hraje netradičně už od 12:00.

Tu jste strávila celou ve Spartě. Ale začínala jste v malém klubu Sokol Železnice.
V našem městečku u Jičína. Hrával tam táta i děda, to oni mi předali lásku ke sportu a k fotbalu. Ještě jsem dělala atletiku a občas měnila závody za zápasy, ale nakonec vyhrál fotbal. Pak se za mnou přijela podívat tehdejší trenérka žaček Sparty Eva Haniaková a vybrala si mě. Od kluků jsem dostala pugét pivoněk na rozloučenou a vyrazila do Prahy.

Myslíte, že by holky měly hrát až do patnácti s kluky? Anebo jít už v přípravce do dívčí akademie?
Těžko říct, když jsem byla dítě, týmy pro malé holky nebyly, takže jsme takovou možnost neměly. Myslím, že mě léta v klučičím týmu dost naučila: musíte se rychleji rozhodovat, být silnější v soubojích, oboucháte se... Ale zas některé holčičky se cítí líp, když jsou odmala mezi svými. Vše má své pro i proti. Do reprezentace můžou vést různé cesty.

Vy máte v reprezentaci 31 startů a 10 gólů. Mohlo jich být i víc, že?
Určitě. Kdyby nepřišla zranění, ale už je beru jako součást svého života. Bylo jich dost, většinou k nim došlo bez souboje.

Povídejte.
Třeba jsme hrály s Bohemkou na Strahově a praskla mi čéška. Nabrala mě rychlá a ve vojenské nemocnici mi nohu sdrátovali. Anebo jsme na soustředění v Jižních Čechách dělaly takové to cvičení ve dvojici, kdy jedna drží posilovací gumu a druhá vysprintuje. No a rup, druhá čéška, operace, dlouhá pauza.

Adéla Pivoňková hrála za Spartu a českou reprezentaci.

Poplakala jste si?
To víte, že jo. Nejhorší je, že u dalšího těžkého zranění už tušíte, co vás čeká. Tyjo, zase rok bez fotbalu. Zase budu na zápasy jen koukat, chodit do posilovny, na rehabilitace. Bolelo to víc na duši a v hlavě. I moje mamka to špatně nesla. Žila mými sny, fandila mi... Stejně tak taťka, ségra, děda, babička. Bylo jim líto, že nemůžu dělat to, co mě baví. Ale asi to tak mělo být a měla jsem být už před třicítkou v realizáku Sparty. Nejdřív jako asistentka trenéra béčka, později technická vedoucí áčka, pak zároveň sekretář ženského úseku...

Trenér Michael Steiner si vás nemůže vynachválit. Prý zažil v kariéře asi šest vedoucích týmu a vy jste nejspolehlivější.
To že řekl? I mně spolupráce s ním vyhovuje. Pomohla mi třeba v angličtině. Když Michael přišel, měli jsme na mítinku představit člena týmu po svém boku, už to byl nezvyk. A teď skoro vše zařizuju v angličtině. A hlavně pro hráčky je to super. Pokud jednou půjdou do zahraničí, budou mít výhodu. Ale ony dnes mají celkově trochu svědomitější přístup než my tehdy.

Michael Steiner, trenér fotbalistek Sparty.

Co konkrétně máte na mysli?
Třeba my jsme chodily občas na pivo. Nová posila zaplatila v hospodě rundu. Tak to už se dnes opravdu neděje.

Kdysi jste v rozhovoru pro klubový web řekla, že jste pro zdravou životosprávu nedělala sto procent a teď toho litujete. O co šlo?
Víte, já jsem dobrej strávník a nechtěla jsem se kvůli fotbalu vzdát svých oblíbených jídel. Třeba utopence, domácí od mojí mamky, ty jsem si klidně dala i před spaním. Na intru jsem taky jedla různé blafy. Neřešila jsem, zda je to správné jídlo pro tělo sportovce. Ani jsem pořádně nevěděla, co bychom správně měly jíst. Teď tu mají holky i výživovou poradkyni.

V čem ještě vidíte největší rozdíly? Tehdy a teď?
Rapidně se změnil počet lidí v realizáku, to je jiný svět. Ze zhruba pěti lidí kolem hráček je jich snad dvacet. My jsme neměli fyzioterapeuta nebo videoanalytika. Že by nám někdo měřil kolik máme v těle tuku? Zapomeňte. Dneska holky mají skvělý servis a je to tak dobře. Ve velkých klubech v Evropě to mají podobně. Holky už se mohou naplno soustředit jen na fotbal. A váží si toho, alespoň většina z nich.

Co když někdo ne?
Těm se to snažíme připomínat. Třeba já a další starší hráčky. Holky, važte si profirežimu. Fotbalem si můžete i vydělávat, o čemž se nám ani nezdálo.

Také už mají na dresech jmenovky.
Nejen jmenovky. Dresy mají ženský střih, nedědíme je po chlapech. Dobře vzpomínám, jak to na nás vlálo, jak jsme si ohrnovaly rukávy.

A další rozdíl?
Nemají tak často přípravy proti dorosteneckým týmům, ale třeba proti ženskému týmu Lipska nebo Wolfsburgu. Vybavení v posilovně je taky úplně jiné. Ale pozor, já jim nezávidím, naopak to přeju.

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Co vlastně všechno máte na starosti vy coby vedoucí týmu?
Je to pestré. Od přípravy oblečení, občerstvení a pití v kabině po domlouvání hotelů a autobusů. Musím komunikovat s vedením klubu, s realizákem i s hráčkami. Jsem taková spojka mezi nimi. Hlavně musí všechno klapat. V začátcích mi moc pomohla Hanka Výmolová, která mě na tuto pozici přivedla a se vším mě seznámila. Hance patří velký dík.

A zrovna teď, den před zápasem proti Austrii Vídeň...
To máme poradu s rozhodčími a zástupci týmu soupeře. Ladíme zdánlivé drobnosti. Jaké budou mít týmy dresy? Nebude před zápasem nějaká ceremonie? Bude se kropit hřiště? Na nic se nesmí zapomenout. Na tyto zápasy je nás naštěstí, co se týče zařizování, více. Máme napilno, ale baví mě to moc.

Působíte tak, že si své současné práce vážíte.
Ani nevíte jak. Potkávám lidi, které jsem dřív obdivovala, třeba Tomáše Rosického. Můj celoživotní vzor, kterého jsem měla nad postelí na plakátu a sledovala jeho zápasy.

Mimochodem, na jaké svoje zápasy ráda vzpomínáte?
Určitě na první start v reprezentaci. Březen 2008, 0:0 proti Anglii v Doncasteru a já nastoupila na posledních pár minut. Taky nezapomenu na první gól. Porážka 1:2 s Belgií v Písku. A zahrála jsem si s Pavlínou Ščasnou, která tehdy kopala v Bayernu. Ve Spartě ráda vzpomínám na všechna vítězná derby. Třeba na podzim 2007 jsme porazily Slavii 9:0!

Adéla Pivoňková během své hráčské kariéry.

Na tréninkovém hřišti na Letné. Lucie Martínková dala hattrick.
A to jsme jim dokonce mohly dát desítku, jenže jsme v poslední minutě nastřelily jen tyč. Takhle vysoký rozdíl v derby už dneska těžko uvidíte, byly jsme o kus dál než Slavia.

I teď jste dál. Ligu vedete o pět bodů a po pěti letech můžete získat titul.
Věřím, že letos bude titul náš. I když zbývají ještě tři derby – jedno v základní části ligy, dvě v nadstavbě.

Před rokem jste také na jaře vedly, ale nakonec to nedotáhly. Proč by to letos mělo vyjít? V čem jste lepší než slávistky?
Lepší... Takhle to úplně nejde říct. Oba týmy mají svou kvalitu, mezi námi je velká rivalita i respekt. Víme, že se navzájem potřebujeme, abychom byly ještě lepší. Derby jsou vyhrocená a rozhodují maličkosti, kdo se zrovna líp připraví na těch 90 minut, kdo si líp nastaví hlavu, kdo je sebevědomější. Věřím, že to jsme teď my.

Famózní obrat v Bernu! Sparťanky jdou v Evropském poháru do čtvrtfinále

Poučily jste se z loňska?
Máme zkušenější tým. Je tam dobrý mix mladých hráček i zkušených. Navíc před sezonou přišly Američanky, které do týmu skvěle zapadly – Bergfordová, Hansenová, Bridgesová, Ospecková... A daří se nám i v Evropském poháru.

Ve středu nastoupíte opět na Letné, v této sezoně už počtvrté.
Jo, holky tu hrály už proti Nordsjaelandu, Ferencvárosi i Young Boys Bern, ale pořád je to výjimečné. Ten zápas má jiný nádech. Velký stadion, velké kabiny, dýchne na vás to sparťanství a odhodlání. Navíc by mělo dorazit přes pět tisíc lidí. Holky do toho jistě dají všechno a snad si do odvety ve Vídni odvezeme výhru.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Tottenham vs. NewcastleFotbal - 26. kolo - 10. 2. 2026:Tottenham vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:30
  • 3.39
  • 3.74
  • 2.14
Chelsea vs. LeedsFotbal - 26. kolo - 10. 2. 2026:Chelsea vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:30
  • 1.53
  • 4.63
  • 6.20
Everton vs. BournemouthFotbal - 26. kolo - 10. 2. 2026:Everton vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:30
  • 2.44
  • 3.51
  • 3.00
Hertha vs. FreiburgFotbal - - 10. 2. 2026:Hertha vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:45
  • 2.99
  • 3.33
  • 2.31
Neapol vs. ComoFotbal - - 10. 2. 2026:Neapol vs. Como //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:00
  • 2.80
  • 2.82
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Brankář Matěj Kovář zpracovává saudskou střelu.

Jednička fotbalové reprezentace Matěj Kovář je sedm týdnů před semifinálovým utkáním baráže o postup na mistrovství světa 2026 zraněný. „Vyšetření ukázala, že Matěj utrpěl jen drobné zranění. Jeho...

10. února 2026  11:54

Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí...

S velkou pravděpodobností jste o něm za ten necelý rok a půl slyšeli. Frank Ilett, fanoušek fotbalistů Manchesteru United, se proslavil sázkou, že si neostříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět...

10. února 2026  11:45

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu Francie přichází obránce Chávez

Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens.

Další posila fotbalové Sparty z jedné z elitních pěti evropských lig: na hostování do konce ročníku přichází ekvádorský reprezentační levý obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens, druhého týmu...

9. února 2026  19:17,  aktualizováno  20:40

CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Minulý týden, v den svých jedenačtyřicátých narozenin, poslal do světa fotografii z tréninku i se dvěma srdíčky v klubových barvách. Ale jinak už Cristiana Ronalda na hřišti přes týden nikdo neviděl....

9. února 2026  18:03

Čistý, hrajte dál. Pardubický Godwin na Bohemians být vyloučen neměl

Obránce Bohemians Milan Havel se snaží prodrat k zakončení v utkání s...

Chyba rozhodčích, která postižené mužstvo o body nepřipravila. Pardubický obránce Emmanuel Godwin v úvodu ligového utkání na Bohemians neměl být vyloučen. „Jeho zákrok nebyl přestupkem,“ oznámila...

9. února 2026  15:20

Kazíte radost ze hry! Sudí v Anglii zase pod palbou. Neuznali gól, místo toho vylučovali

Záložník Liverpool Dominik Szoboszlai opouští po vyloučení trávník v utkání s...

Další zásah proti logice fotbalu? Zbytečné forenzní pitvání? Anglii opět rozlítili videorozhodčí, kteří v závěru zápasu Liverpoolu s Manchesterem City (1:2) nejdřív vyloučili domácího záložníka...

9. února 2026  14:05

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.