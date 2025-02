V tátových stopách. Dcera gólmanské ikony Čecha je poprvé v reprezentaci

Čerstvě sedmnáctiletá fotbalistka vyrůstá v Anglii, kde působil její otec, legenda Chelsea. Ale občanství má české.

V minulé sezoně hrála v týmu Andover New Street do 18 let, od léta je ve Fulhamu. Nejstarší londýnský klub zaujala mimo jiné při vzájemném zápase loni v březnu, v němž Andover zdolal Fulham 1:0 a Čechová byla klíčovou postavou jejich defenzivy.

„Adélu sledujeme už delší dobu, na podzim jsme ji viděli v několika utkáních. Je to nadějná obránkyně, nyní ji bereme s námi na přípravu do Španělska, abychom ji více poznali v rámci reprezentačního kádru a ona zase poznala nás,“ uvedl pro iDNES.cz Daniel Šmejkal, trenér českých fotbalistek do 17 let.

Adéla Čechová (vpravo) hraje za Fulham, nyní dostává šanci i v národním týmu.

Odmalička si ráda na zahradě čutala s tátou a o rok mladším bratrem Damiánem. I ten je ve Fulhamu, jen na postu brankáře. Má jeden reprezentační start. Loni v létě se objevil na kempu české reprezentace U16.

„Příběh pokračuje, může se stát, že v naší rodině fotbalový rytmus zůstane. I když si manželka naivně myslela opak, fotbalu zase neuteče,“ říkal Čech před lety.

Petr Čech se synem Damiánem:

Pro jeho dceru jde o první reprezentační pozvánku. Fotbalistky do 17 let čeká příští týden kvalitně obsazený turnaj MIMA Cup ve Španělsku. V úterý se střetnou s Mexikem, o dva dny později s Anglií a v sobotu se Skotskem.

Turnaj je zároveň generálkou na březnové druhé kolo kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025, kde se mladé Češky utkají s Itálií, domácím Chorvatskem a Gruzií.

Bývalý gólman Čech, který ukončil fotbalovou kariéru před šesti lety, má k ženskému fotbalu blízko. V Andoveru vypomáhal s přípravou brankářek. Před pár týdny navštívil ve Španělsku trénink fotbalistek Barcelony, nejlepšího týmu světa.

Nyní bude fandit dceři v české reprezentaci.