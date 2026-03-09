Zrušte VAR! V Německu odpojil fanoušek kabel od monitoru, sudí záběry neviděl

Jak popisuje německý deník Bild, jeden z nejaktivnějších příznivců domácích přiskočil k trávníku a od monitoru odpojil kabel, takže sudím znemožnil pokračovat.
V ten moment rozvinul domácí kotel transparent, který doslova vyzýval k „odpojení VARu“, zkrátka k jeho zrušení. Fotografové mezitím zachytily, jak pravděpodobný viník v kukle skáče zpátky do kotle.
Nikdo z přítomných připojení k monitoru neobnovil, a tak si sudí museli poradit jinak.
🚨💣 THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026 💀🤣— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026
In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black! 😳
The referee was heading over to review… pic.twitter.com/X4Rk1CVPit
Přezkumu se tedy ujala Katrin Rafalská, která seděla v centrálním pracovišti v Kolíně, kde měla utkání druhé bundesligy na starost. Na základě svého rozhodnutí doporučila hlavnímu sudímu nařídit pokutový kop bez toho, aby si to na hřišti prohlédl. Což v tu chvíli nebylo možné.
Bickel poté do stadionových reproduktorů, jak je nově v německých profesionálních soutěží zvykem, zahlásil konečný verdikt i s vysvětlením: „Zkoumali jsme možný faul v pokutovém území. Má kolegyně Katrin Rafalská je přesvědčená, že domácí hráč zasáhl holeň soupeře. I proto je mým finálním verdiktem penalta.“
Hosté nařízený kop proměnili a šli do vedení, nakonec zvítězili 2:1.
Není to poprvé, co v Německu kreativně protestovali. Naposledy v prosinci o sobě dali vědět fanoušci Borussie Dortmund, kteří před svým kotlem vyvěsili obří dopis adresovaný ministrům spolkových zemí. Nelíbilo se jim, že by se měly zpřísňovat podmínky ke vstupu na stadiony. „Ty jsou bezpečné, jsme proti populistickým gestům,“ hlásili protestující.
Už dříve se němečtí fotbaloví fanoušci spojili proti vedení profesionálních soutěží, které hledalo nové komerční investory, přestože si tamní kluby zakládají na tom, že je z většiny vlastní členové či fanoušci. Z tribun se často na trávník sypaly tenisové míčky, po hřištích jezdila autíčka na ovládání, zkrátka se zápasy cíleně přerušovaly.
Vzpoura proti VAR. Zbavit se ho chtějí také v Norsku, prý aby spasili fotbal
Teď s dalším protestem vyrukovali v Münsteru. Proti videorozhodčím ostatně brojí hlavně ve Skandinávii. V Norsku podobně na protest proti VARu v létě 2024 zasypali hřiště rybími koláčky, rachejtlemi a tenisáky. Profesionálové sice následně odhlasovali zrušení, ale členská základna tamní asociace je nadále proti. Naopak ve Švédsku systém videa ani nezavedli poté, co ho tamní kluby v hlasování odmítly.