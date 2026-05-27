Zraněné rameno a konec. Dánský gólman Schmeichel se v 39 letech loučí s fotbalem

  10:24
Dánský fotbalový brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po konzultacích s několika chirurgy a specialisty, kteří mi řekli, že na návrat a chytání na nejvyšší úrovni můžu zapomenout," pronesl gólman, který si rameno poprvé zranil loni v reprezentaci.
Brankář Celtiku Kasper Schmeichel zakládá akci v zápase s Atalantou. | foto: Reuters

Přesto dál hrál a stopku mu vystavilo až únorové zranění ze zápasu Evropské ligy se Stuttgartem. „Není to příjemné, takhle jsem se loučit nechtěl. Ale na druhou stranu, všechno jednou musí skončit,“ dodal.

Kasper je synem Petera Schmeichela, brankářské legendy Manchesteru United. Do velkého fotbalu však vstoupil v Manchesteru City. Působil i v Leedsu, Nice, Anderlechtu, a hlavně Leicesteru, se kterým v roce 2016 získal senzační titul. Další dva přidal s Celtikem.

