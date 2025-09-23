Yamalův otec zkritizoval Zlatý míč: Největší morální újma! Lamine je nejlepší na světě

„Nechci říkat, že je to loupež... ale spíš morální újma na lidské bytosti,“ hřímal Mounir Nasraoui v telefonickém rozhovoru pro španělskou televizi El Chiringuito.
Barcelonský klenot Yamal v uplynulém ročníku prokázal, že je technikou i fotbalovým myšlením dávno jinde. Ale jen na to se v anketě Zlatý míč, kterou pořádá magazín France Football, zdaleka nehraje.
Zlatý míč získal Dembélé, tahoun Paris St. Germain, který vyhrál skoro všechno
Francouzský vítěz Dembélé táhl PSG k premiérovému triumfu v Lize mistrů, ligovému titulu, dalším dvěma trofejím a do finále MS klubů. Pátou trofej získal na startu současné sezony v Superpoháru UEFA.
Celkem nasázel 35 branek a přidal 14 asistencí.
Na druhé straně Yamal s Barcelonou ovládl španělskou ligu a došel do semifinále Ligy mistrů, kde ztroskotal na Interu. Nastřílel dohromady 18 gólů a přidal 25 asistencí. Na 18 let úchvatná čísla i úspěchy, nicméně na zisk nejcennější individuální trofeje hlasující nepřesvědčil.
Zatím.
„Lamine je Lamine. Letos se stalo něco hodně zvláštního. Příští rok bude Zlatý míč zase španělský,“ dodal jeho otec Nasraoui. „Neříkám to kvůli tomu, že je to můj syn, ale protože je nejlepší na světě. Nikdo se mu ani nepřiblížil.“
Yamal si z Paříže podruhé odvezl aspoň trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího fotbalistu do 21 let. „Je potřeba zdůraznit, že to se zatím nikomu jinému nepovedlo,“ pravil smířlivěji barcelonský šéf Joan Laporta.
„Druhé místo pomůže jeho motivaci jednou Zlatý míč vyhrát. A kolik jich nakonec bude? Na to odpoví až čas,“ uzavřel Laporta.