Devět hráčů z PSG, Messi i Ronaldo opět chybí. Jak vypadá nominace na Zlatý míč

Autor: ,
  16:13
V nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa podruhé za sebou není ani jedna z hvězd a rekordmanů ankety Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ve finálové třicítce figuruje devět hráčů z týmu vítěze Ligy mistrů Paris St. Germain. Užší výběr uchazečů dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
Hráči PSG slaví gól proti Bayernu Mnichov ve čtvrtfinále MS klubů.

Hráči PSG slaví gól proti Bayernu Mnichov ve čtvrtfinále MS klubů. | foto: Reuters

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi v utkání výběru saúdskoarabských klubů an-Nasr...
Lionel Messi (10) z Interu Milán odchází zraněný ze hřiště.
Lionel Messi v zápase proti New York Red Bulls.
Lionel Messi skóruje v utkání proti Nashville.
120 fotografií

Messi s Ronaldem na sklonku svých bohatých kariér již nějakou dobu nepůsobí v evropských klubech a podle pořadatelů ankety už nepatří mezi nejlepší hráče světa. Vloni se poprvé od roku 2003 ani jeden z nich nedostal do finálového výběru a mezi třicítku se neprotlačil ani tentokrát.

Osmatřicetiletý útočník Messi, který působí v Interu Miami, je s osmi triumfy rekordmanem ankety. O dva roky starší Ronaldo, jenž hájí barvy saúdskoarabského an-Nasru, zvítězil celkem pětkrát.

V nejlepší třicítce schází i obhájce trofeje Španěl Rodri z Manchesteru City, který uplynulou sezonu promarodil a vrátil se až na nedávném mistrovství světa klubů.

Mezi favority patří zástupci Paris St. Germain, který na jaře ovládl Ligu mistrů.

Fascinující, výjimečný, mimořádný. Kdo je Désiré Doué, muž finále Ligy mistrů?

Z týmu francouzského suveréna se mezi třicítku dostali brankář Gianluigi Donnarumma a hráči Ašraf Hakimí, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Chviča Kvaracchelija, Vitinha, Joao Neves a Fabián Ruiz.

Nechybí nejlepší střelci uplynulého ročníku Ligy mistrů Serhou Guirassy z Dortmundu a Raphinha z Barcelony. O trofej se uchází i jeho spoluhráč z katalánského klubu talentovaný Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé.

Pořadatelé ankety oznámili finálovou nominaci i v dalších kategoriích. Oceněni budou nejlepší trenéři mezi muži i ženami či nejlepší fotbalistka. Slavnostní vyhlášení 69. ročníku se uskuteční 22. září v Paříži.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Fredrikstad vs. MidtjyllandFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Fredrikstad vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 4.02
  • 3.67
  • 1.84
Lincoln vs. FC NoahFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Lincoln vs. FC Noah //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 4.94
  • 3.86
  • 1.66
Kauno Žalgiris vs. Arda KardžaliFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Kauno Žalgiris vs. Arda Kardžali //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 1.86
  • 3.11
  • 4.46
Rosenborg vs. Hammarby IFFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Rosenborg vs. Hammarby IF //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 2.30
  • 3.10
  • 3.05
Araz Nachičevan vs. Omonia NikósieFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Araz Nachičevan vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:00
  • 3.66
  • 3.18
  • 2.01
Ostrava vs. AustriaFotbal - 3. předkolo - 7. 8. 2025:Ostrava vs. Austria //www.idnes.cz/sport
7. 8. 18:30
  • 2.70
  • 3.08
  • 2.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Servette - Plzeň 1:3, třígólová otočka a postup. Hosty spasil z penalty Durosinmi

Plzeňští fotbalisté těžký úkol zvládli. V součtu prohrávali už o dva góly, ale nakonec dvojzápas proti Servette Ženeva zvrátili, ve Švýcarsku zvítězili 3:1 a postoupili do třetího předkola Ligy...

Posílají mě do Afriky, ale já už jsem Češka, tvrdí fotbalová moderátorka Joy

Premium

Perfektní postava i úsměv, který ladí s jejím křestním jménem Joy, ale za krásnou slupkou se skrývá spletitý životní příběh. „Držím se přísloví: Nesuď knížku podle alobalu. Tedy obalu,“ směje se...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

7. srpna 2025  16:09,  aktualizováno  16:54

Devět hráčů z PSG, Messi i Ronaldo opět chybí. Jak vypadá nominace na Zlatý míč

V nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa podruhé za sebou není ani jedna z hvězd a rekordmanů ankety Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ve finálové třicítce figuruje devět hráčů z týmu...

7. srpna 2025  16:13

Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez

Nikoli Stadion republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, ale skromný areál pro patnáct stovek fanoušků, který je součástí jerevanské fotbalové akademie. Odveta Sparty s Araratem-Armenie se...

7. srpna 2025  15:22

Před lety se sešli v Liberci. A teď znovu v Burnley. Dúbravka v týmu doplní Hladkého

Český brankář Václav Hladký má v anglickém Burnley nového konkurenta. Do týmu nováčka Premier League přichází slovenský gólman Martin Dúbravka. Oba se před devíti lety sešli v jednom týmu Slovanu...

7. srpna 2025  14:37

Nejsme Pražáci! A my vám nechceme brát fanoušky. Mluvčí hecují bitvu o Brno

Premium

Vytáhnout se chtějí hráči na trávníku, fanoušci na tribunách i kluby jako takové. Páteční druholigové derby rivalů Artisu a Zbrojovky (od středy vyprodané) napíná fotbalové Brno, čeká se plný stadion...

7. srpna 2025

O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou

Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...

7. srpna 2025  10:15

Brněnské derby je vyprodané. Děti z dresů svlékat nebudeme, přislíbil domácí Artis

S dvoudenním předstihem se vyprodala páteční fotbalová bitva o Brno, druholigová řež mezi Artisem a Zbrojovkou se odehraje v osmitisícové kulise. Ačkoliv policie vyhodnotila zápas 5. kola Chance...

7. srpna 2025  9:46

Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista...

7. srpna 2025  9:17

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

7. srpna 2025  8:15

Nechci si připustit, že by Sparta nešla dál, říká Sionko. A co jeho Baník?

V Baníku vyrůstal. Ve Spartě se proslavil. V Austrii Vídeň získal rakouský titul. V Glasgow Rangers strávil rok. Jak Libor Sionko prožívá pohárový týden, v němž má všechny čtyři adresy propletené v...

7. srpna 2025  7:40

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Jako Hapal. Weiss vybouchl v Kazachstánu a dostal červenou, Slovan je v problémech

Probíhala druhá minuta nastavení ze šesti, když se fotbalisté bratislavského Slovanu pokoušeli dohnat ztrátu jednoho gólu proti Kajratu Almaty ve třetím předkole Ligy mistrů. Jenže cenné vteřiny jim...

7. srpna 2025  6:57

Bruggy se výhrou v Salcburku přiblížily duelu o Ligu mistrů s Rangers, či Plzní

Fotbalisté Brugg vyhráli v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů v Salcburku 1:0 a mají výrazně blíže k závěrečnému play off o účast v hlavní fázi, v němž vyzvou vítěze souboje Rangers - Plzeň....

6. srpna 2025  21:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.