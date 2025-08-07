Devět hráčů z PSG, Messi i Ronaldo opět chybí. Jak vypadá nominace na Zlatý míč

Messi s Ronaldem na sklonku svých bohatých kariér již nějakou dobu nepůsobí v evropských klubech a podle pořadatelů ankety už nepatří mezi nejlepší hráče světa. Vloni se poprvé od roku 2003 ani jeden z nich nedostal do finálového výběru a mezi třicítku se neprotlačil ani tentokrát.
Osmatřicetiletý útočník Messi, který působí v Interu Miami, je s osmi triumfy rekordmanem ankety. O dva roky starší Ronaldo, jenž hájí barvy saúdskoarabského an-Nasru, zvítězil celkem pětkrát.
V nejlepší třicítce schází i obhájce trofeje Španěl Rodri z Manchesteru City, který uplynulou sezonu promarodil a vrátil se až na nedávném mistrovství světa klubů.
Mezi favority patří zástupci Paris St. Germain, který na jaře ovládl Ligu mistrů.
Fascinující, výjimečný, mimořádný. Kdo je Désiré Doué, muž finále Ligy mistrů?
Z týmu francouzského suveréna se mezi třicítku dostali brankář Gianluigi Donnarumma a hráči Ašraf Hakimí, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Chviča Kvaracchelija, Vitinha, Joao Neves a Fabián Ruiz.
Nechybí nejlepší střelci uplynulého ročníku Ligy mistrů Serhou Guirassy z Dortmundu a Raphinha z Barcelony. O trofej se uchází i jeho spoluhráč z katalánského klubu talentovaný Lamine Yamal či kanonýr Realu Madrid Kylian Mbappé.
Pořadatelé ankety oznámili finálovou nominaci i v dalších kategoriích. Oceněni budou nejlepší trenéři mezi muži i ženami či nejlepší fotbalistka. Slavnostní vyhlášení 69. ročníku se uskuteční 22. září v Paříži.