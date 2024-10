Vyhrál jsem za ty, jejichž práce není vidět. Rodri o Zlatém míči a své cestě

Z tmavého stínu zase vykoukl v pravý čas.

Všichni kolem už byli přesvědčení, že trofej převezme viditelnější, zářivější a nablýskanější hvězdička Vinícius Jr, který v Realu Madrid sází góly a s klubem na začátku června dokráčel na vrchol Ligy mistrů, kde ve finále proti Dortmundu přidal důležitou pojistku.

Jenže nakonec stovka novinářů rozhodla jinak a nechala vyniknout týmovou práci a ne jen čistě statistiky gólů a asistencí nebo popularitu.

„Díky tomu na první pohled obyčejní fotbalisté dostali šanci zazářit,“ pravil Rodri dojatě.

„Je to výjimečný večer pro mě, moji rodinu i celou zemi. Jsem jen chlápek, který se snaží dělat vše poctivě, tvrdě na sobě makat a neustále se zlepšovat. Tak jsem se dostal na vrchol.“

Ne všude to vzali s grácií, na protest Viníciusově druhému místu se z Realu na ceremoniálu v Paříži neukázal vůbec nikdo. Navzdory tomu, že Carlo Ancelotti opanoval kategorii trenérů.

O novinářích, anketě a také orgánu UEFA pak španělský klub prohlásil, že klub nerespektují. Jen proto, že nevyhrál jejich kůň, což se v posledních dnech bralo za hotovou věc.

„Nevidím jiným lidem do hlavy. Rozhodli se tak, měli pro to své důvody. Akceptuji to. Já se soustředím jen na sebe, na své spoluhráče a blízké, bez kterých bych tu dnes nebyl,“ prohodil Rodri.

Všestranný středopolař vystřídal na trůnu hvězdného Argentince Lionela Messiho, rekordmana ankety s osmi triumfy. Rodri se stal teprve třetím španělským vítězem.

„Je to ocenění i pro španělský fotbal, pro všechny skvělé hráče, kteří by si Zlatý míč zasloužili - Iniesta, Xavi, Casillas, Busquets a mnoho dalších,“ vyjmenoval Rodri členy zlaté španělské generace, která vyhrála v roce 2010 světový šampionát a v letech 2008 a 2012 mistrovství Evropy.

On sám se zapsal pod poslední velkou trofej, když v létě triumfoval na Euru v Německu, kde ho vyhlásili nejlepším hráčem. Slavil tak mocně, že nakonec pykal za popěvek „Gibraltar je španělský“ a dostal trest za znevážení fotbalu.

Odchovanec Atlétika Madrid se přes Villarreal a svůj mateřský klub dostal až do Manchesteru City, kam přišel před pěti lety.

Brzy se vypracoval v klíčového hráče týmu Pepa Guardioly a pomohl už k jedenácti trofejím včetně loňského triumfu v Lize mistrů, které ve finále rozhodl gólem. S reprezentací loni ovládl i Ligu národů.

Španěl Rodri zvedá nad hlavu trofej za nejlepšího hráče Eura.

„Když mi bylo sedmnáct, sbalil jsem si kufry a vydal se do Villarrealu, abych si splnil sen a jednou se propracoval až do Premier League. Jednoho dne jsem zavolal otci a brečel jsem mu do telefonu, že je konec, že to nezvládnu. To on mě přesvědčil, že mám vytrvat a pořád na sobě pracovat. Od té doby se vše změnilo, všechno je jen o tvrdé práci,“ vylíčil Rodri.

V podobném duchu okomentoval svoji rekonvalescenci po operaci zpřetrhaných vazů a poraněného menisku v koleni.

„Snažím se o sebe starat, trochu si odpočinout, užít si chvíle s rodinou. Chci se vrátit ještě silnější,“ ujistil Rodri a podpořil i spoluhráče z reprezentace Lamina Yamala, jenž se v 17 letech stal nejmladším vítězem trofeje Raymonda Kopy pro hráče do 21 let. „Jednoho dne Zlatý míč také získáš, kamaráde. Pokračuj v tvrdé práci!“