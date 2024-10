Zlatý míč pro pana Normálního, pracanta o berlích. A Real zrudl vzteky

Pak Florentino Pérez, boss fotbalového Realu Madrid, z minuty na minutu všechno zarazil.

Nikam! Doma budeme! A strčte si ten váš Zlatý míč, víte kam.

Pro agenturu AFP se klubový mluvčí vyjádřil i oficiálně: „Ta anketa nás jako klub nerespektuje. A kde nás nerespektují, tam se neukážeme.“

Tak moc si byl Real jistý, že Zlatý míč si převezme jeho hvězdička Vinícius Junior, až se těžce přepočítal. Prskal, rudl vzteky, hořekoval nad nespravedlností a přes deník Marca vzkázal: „Zlatý míč pro nás přestal existovat.“

Proč? Během pondělního dopoledne do Madridu postupně proudily čím dál zaručenější zprávy, že superfavorit Vinícius senzačně ostrouhá. Všechny indicie směřovaly k jinému jménu.

Rodrigo Hernández Cascante.

Křestní jméno si v plném znění nechává nažehlit dozadu na dres, ale spíš ho znáte jako Rodriho.

Španělský fotbalista Rodri s přítelkyní na vyhlášení ankety Zlatý míč.

V pondělí večer dopajdal do divadla Théatre du Chatelet o berlích, Didier Drogba, moderátor večera, mu musel pomoct vyšlápnout šest schůdků na pódium. Tam políbil lesklou trofej s pyritovým podstavcem, a než vystřihl dlouhý projev ve španělštině, trochu úlevně se usmál.

Překvapení? Ano i ne.

Je fakt, že mezi fotbalové úžasňáky se tenhle pracant počítat nedá. Za minulou sezonu zvládl v dresu Manchesteru City devět gólů, hvězdám spíš kryje záda a v září si nešťastně urval koleno, takže je až do konce ročníku mimo.

Jenže taky platí, že svou roli ovládá lépe než kdokoli jiný.

Fyzicky je nadupaný. Dokonale čte hru. Ohromuje úspěšností v soubojích. Sotva ukončí akci soupeře, bleskově rozjíždí protiútok. Chybí mu top rychlost, ale stejně je všude včas. Vypiloval střelu z dálky, umí geniálně přihrát. Od všeho něco.

Nejlepší fotbalista světa Rodri se Zlatým míčem.

To by samo o sobě na Zlatý míč nestačilo, proto vezměte v potaz, podle čeho se hlasující novináři z celého světa rozhodují nejčastěji: trofeje za uplynulou sezonu.

Rodri nejdřív pomohl City ke čtvrtému anglickému titulu v řadě a v létě coby mozek týmu řídil španělskou zlatou jízdu na Euru, kde ho vyhlásili nejlepším hráčem turnaje.

Co mohl udělat víc? Snad ještě vyhrát Ligu mistrů, což pro změnu zvládl Vinícius. Úvod sezony mu nesedl, brzdila ho zranění, ale od ledna táhl Real skoro sám. Celková bilance? 39 zápasů, 24 gólů, 11 asistencí. Když před týdnem hattrickem vyřídil Dortmund v Lize mistrů, kouč Ancelotti měl jasno: „Vini vyhraje Zlatý míč.“

A ono ne. V sobotu střapatý Brazilec musel skousnout děsivý debakl 0:4 s Barcelonou v El Clásiku, včera zase nečekaný Rodriho triumf.

Ale jak chcete ty dva porovnávat, když jsou tak jiní?

Rodri připomíná computer, který se nezasekává. Nehraje si na hvězdu, neprsí se před fotografy, nevyžívá se v gestech, v tichosti vystudoval administrativu a management na univerzitě v Castellónu.

Navzdory astronomické smlouvě v City se snaží zůstat tak normální, jak to jen jde, takže i když do něj všichni v okolí hučí, dlouhodobě ignoruje sociální sítě: „V tom vidím problém dnešní společnosti. Pořád vám někdo říká, že potřebujete tohle, tamto, pak zase něco dalšího. Ale potřebujete to doopravdy? Já ne. Radši žiju reálný život.“

Záložník Rodri z Manchesteru City slaví svůj gól v utkání proti Sheffieldu.

Vinícius? Pravý opak. Rozesmátý kejklíř, který se narodil s darem bavit lidi. Udivuje lehkonohostí, do omrzení kličkuje, sprint s balonem přilepeným k noze vypadá v jeho podání jako nejvíc samozřejmá věc na světě. Nic neodflákne, ale jeho fotbal, to je spíš intuice a čirá radost než tvrdá disciplína.

Rád je vidět. Mockrát se ozval proti rasistickým urážkám, osvětu šíří třeba přes Instagram, kde ho sleduje padesát milionů lidí. Přes celá záda si nechal vytetovat mozaiku sportovních idolů v čele s krajanem Pelém, ke kterému ho přirovnávají.

Real ho za miliardu koupil v šestnácti, zato Rodri teprve ve dvaceti povýšil do áčka Villarrealu.

Možná i proto delegace z Madridu nedorazila: prchlivého šéfa Péreze zjevně urazilo, že Zlatý míč nedostal ten nejhvězdnější. O to víc, že v pondělí startovala nová éra, kdy po jednadvaceti letech chyběli v nominaci oba supermani, Ronaldo a Messi. Dřív se čekalo, že hned začnou Hvězdné války číslo dva a že se o slávu budou přetahovat střelci Haaland a Mbappé.

I tohle duo trumfl Rodri.

Mimochodem rodák z Madridu, kde jeho triumf nevydýchali.