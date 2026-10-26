Příběhy Zlatého míče: mrkvová šťáva, boty v olovu a teď řízek. Zvítězí favorit Kane?

Vedle nich monsieur Hanot z deníku L’Équipe coby duchovní otec nově vzniklé ankety a v pozadí hostitel a starosta města pan Henson, který nechal prvnímu laureátovi vyrobit památeční porcelánový talíř.
Před sedmdesáti lety to v Anglii celé začalo. Večer se Zlatý míč, nejslavnější individuální ocenění, na Ostrovy vrací. Théatre du Chatelet, neoklasicistní skvost v 1. pařížském obvodu, střídá londýnské Palladium.
Zaprvé jde o poctu Matthewsovi, pionýrovi z roku 1956, zadruhé o připomínku jubilejního, sedmdesátého ročníku. A zatřetí možná i o předzvěst dalšího anglického triumfu?
Sázkovky mají jasno: Harry Kane, bombarďák z Bayernu, je před večerní slávou favoritem číslo jedna. A to i přesto, že na letním mistrovství světa skončil s reprezentací bronzový a v Lize mistrů vypadl už v semifinále, k čemuž hlasující v posledních letech často přihlíželi.
Jenže taky nasázel od začátku minulé sezony 89 gólů v 81 zápasech, pomohl k obhajobě bundesligového titulu a v Kristových létech udivuje i tím, jak se z čistokrevného zabijáka proměnil ve zcela jedinečného celoplošného hráče. Chvíli se toulá na hrotu, o pár minut později si doběhne pro míč ke stoperům a třeba minulý týden v Lize mistrů se dokonce přimotal i k rozehrávce od vlastní brány.
Fotbalový fenomén.
A pro Bayern, s nímž se prý před pár dny dohodl na nové smlouvě do léta 2029, svým způsobem i kultovní hrdina. Zaregistrovali jste, že mu jistý Stefan Kastner, majitel restaurace a hotelu Waldgasthof Buchenhain nedaleko od Mnichova vozí za každý vstřelený gól čerstvý schnitzel až domů?
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Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů
„Pokud získá Zlatý míč, připravíme pro něj speciální zlatý řízek a na týden ho zařadíme i do naší běžné nabídky,“ citoval ho deník Bild.
Pozor ale, aby nakonec slavnostní hody nedostaly úplně jiné menu.
Lamine Yamal, další z kandidátů, může být v devatenácti letech prvním teenagerem, který prestižní ocenění získá. Na krku už se mu houpaly zlaté medaile z Eura i mistrovství světa a nejpozději příští rok by si ze seznamu trofejí rád odškrtnul také Ligu mistrů.
Kdyby volitelé měli dát pouze na umělecký dojem, neměl by kudrnatý mládenec z Barcelony konkurenci. Anebo na první příčku vystoupá francouzský vazoun Kylian Mbappé, od léta nejlepší střelec v dějinách světových šampionátů a dle bookmakerů třetí vzadu?
Historie slavné ankety, kterou až v posledních letech každoročně zdobí opulentní galavečery po vzoru předávání filmových Oscarů, přece už několik nečekaných výsledků poznala.
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Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč
Přesně před třiceti lety porazil brazilského útočníka Ronalda o jediný hlas německý rafan Matthias Sammer, v sedmdesátých letech zase překvapil triumf drobného dánského útočníka Allana Simonsena. Kvůli tomu, že až do roku 1994 mohli na základě regulí o Zlatý míč usilovat pouze fotbalisté z Evropy, ho nikdy nezískali například Pelé či Diego Maradona, dva z nejlepších hráčů historie.
Ostatně vzrušenou debatu rozproudilo právě i první vítězství zmiňovaného sira Matthewse, jedenačtyřicetiletého záložníka anglického Blackpoolu. Někteří namítali, že jde spíš o ocenění za celoživotní přínos než aktuální výkony. Nejslavnější odchovanec klubu Stoke City a ve své době hlavně vyhlášený driblér, byl přitom fotbalový úkaz a průkopník, jenž si kariéru na nejvyšší úrovni natáhl až do padesáti.
Mnohem dřív, než to bylo v módě, dbal na životosprávu i detailní přípravu mimo hřiště. Pořídil si jeden z prvních domácích odšťavňovačů, denně pil mrkvovou šťávu, vyhýbal se alkoholu a cigaretám a před zápasy si umíchal koktejl ze syrových vajec a mléka.
Taky chodil v botách zatížených olovem, aby si na rozbahněných hřištích připadal v kopačkách lehčí, opakoval dechová cvičení, a když ho spoluhráči ve volném dni zvali na golf, odmítl a raději vyrazil běhat na pláž.
Z Angličanů ho se Zlatým míčem postupně následovali Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 a 1979) a naposledy také Michael Owen (2001).
Je letos na řadě Kane?