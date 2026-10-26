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Příběhy Zlatého míče: mrkvová šťáva, boty v olovu a teď řízek. Zvítězí favorit Kane?

Jiří Čihák
  9:19
Kanonýr Bayernu Harry Kane oslavuje vstřelenou branku v tradiční bitvě proti...

Kanonýr Bayernu Harry Kane oslavuje vstřelenou branku v tradiční bitvě proti Borussii Dortmund. | foto: Reuters

Harry Kane proměňuje pokutový kop v zápase s Vikingem.
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Místo nóbl večírku komorní setkání na radnici v Blackpoolu na dohled chladného Irského moře. Žádní vyšňoření moderátoři, žádná hudební vystoupení, žádný červený koberec. Jen anglický fotbalový rytíř Stanley Matthews s pečlivě složeným kapesníčkem v kapsičce u saka a pyšnou manželkou Betty po boku.

Vedle nich monsieur Hanot z deníku L’Équipe coby duchovní otec nově vzniklé ankety a v pozadí hostitel a starosta města pan Henson, který nechal prvnímu laureátovi vyrobit památeční porcelánový talíř.

Před sedmdesáti lety to v Anglii celé začalo. Večer se Zlatý míč, nejslavnější individuální ocenění, na Ostrovy vrací. Théatre du Chatelet, neoklasicistní skvost v 1. pařížském obvodu, střídá londýnské Palladium.

Zaprvé jde o poctu Matthewsovi, pionýrovi z roku 1956, zadruhé o připomínku jubilejního, sedmdesátého ročníku. A zatřetí možná i o předzvěst dalšího anglického triumfu?

Sázkovky mají jasno: Harry Kane, bombarďák z Bayernu, je před večerní slávou favoritem číslo jedna. A to i přesto, že na letním mistrovství světa skončil s reprezentací bronzový a v Lize mistrů vypadl už v semifinále, k čemuž hlasující v posledních letech často přihlíželi.

Jenže taky nasázel od začátku minulé sezony 89 gólů v 81 zápasech, pomohl k obhajobě bundesligového titulu a v Kristových létech udivuje i tím, jak se z čistokrevného zabijáka proměnil ve zcela jedinečného celoplošného hráče. Chvíli se toulá na hrotu, o pár minut později si doběhne pro míč ke stoperům a třeba minulý týden v Lize mistrů se dokonce přimotal i k rozehrávce od vlastní brány.

Fotbalový fenomén.

A pro Bayern, s nímž se prý před pár dny dohodl na nové smlouvě do léta 2029, svým způsobem i kultovní hrdina. Zaregistrovali jste, že mu jistý Stefan Kastner, majitel restaurace a hotelu Waldgasthof Buchenhain nedaleko od Mnichova vozí za každý vstřelený gól čerstvý schnitzel až domů?

Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů

„Pokud získá Zlatý míč, připravíme pro něj speciální zlatý řízek a na týden ho zařadíme i do naší běžné nabídky,“ citoval ho deník Bild.

Pozor ale, aby nakonec slavnostní hody nedostaly úplně jiné menu.

Lamine Yamal, další z kandidátů, může být v devatenácti letech prvním teenagerem, který prestižní ocenění získá. Na krku už se mu houpaly zlaté medaile z Eura i mistrovství světa a nejpozději příští rok by si ze seznamu trofejí rád odškrtnul také Ligu mistrů.

Lamine Yamal ze Španělska si hýčká trofej pro mistry světa.

Kdyby volitelé měli dát pouze na umělecký dojem, neměl by kudrnatý mládenec z Barcelony konkurenci. Anebo na první příčku vystoupá francouzský vazoun Kylian Mbappé, od léta nejlepší střelec v dějinách světových šampionátů a dle bookmakerů třetí vzadu?

Historie slavné ankety, kterou až v posledních letech každoročně zdobí opulentní galavečery po vzoru předávání filmových Oscarů, přece už několik nečekaných výsledků poznala.

Yamal, Kane, nebo někdo jiný? Podívejte se, kteří fotbalisté usilují o Zlatý míč

Přesně před třiceti lety porazil brazilského útočníka Ronalda o jediný hlas německý rafan Matthias Sammer, v sedmdesátých letech zase překvapil triumf drobného dánského útočníka Allana Simonsena. Kvůli tomu, že až do roku 1994 mohli na základě regulí o Zlatý míč usilovat pouze fotbalisté z Evropy, ho nikdy nezískali například Pelé či Diego Maradona, dva z nejlepších hráčů historie.

Ostatně vzrušenou debatu rozproudilo právě i první vítězství zmiňovaného sira Matthewse, jedenačtyřicetiletého záložníka anglického Blackpoolu. Někteří namítali, že jde spíš o ocenění za celoživotní přínos než aktuální výkony. Nejslavnější odchovanec klubu Stoke City a ve své době hlavně vyhlášený driblér, byl přitom fotbalový úkaz a průkopník, jenž si kariéru na nejvyšší úrovni natáhl až do padesáti.

Legendární anglický fotbalista Stanley Matthews se zdraví s princem Philipem, vévodou z Edinburghu.

Mnohem dřív, než to bylo v módě, dbal na životosprávu i detailní přípravu mimo hřiště. Pořídil si jeden z prvních domácích odšťavňovačů, denně pil mrkvovou šťávu, vyhýbal se alkoholu a cigaretám a před zápasy si umíchal koktejl ze syrových vajec a mléka.

Taky chodil v botách zatížených olovem, aby si na rozbahněných hřištích připadal v kopačkách lehčí, opakoval dechová cvičení, a když ho spoluhráči ve volném dni zvali na golf, odmítl a raději vyrazil běhat na pláž.

Z Angličanů ho se Zlatým míčem postupně následovali Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 a 1979) a naposledy také Michael Owen (2001).

Je letos na řadě Kane?

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