Ikona, legenda, bůh se vrací. Ibrahimovic je blízko angažmá v AC Milán

Bude to velká sláva, prvotřídní událost, pokud se jeden z nejlepších fotbalistů za posledních patnáct let vrátí do velkého evropského klubu, do jednoho z největších vůbec. Do AC Milán.

I když je švédskému útočníkovi už osmatřicet, může být mužstvu, které před týdnem dostalo pět gólů v Bergamu a je nedůstojně v dolní polovině tabulky, hodně platný.

„Intenzivně se řeší jeho příchod, detaily jeho angažmá,“ napsala Gazzetta dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic je ikona, frajer, drzoun, báječný fotbalista, pro mnoho fanoušků fotbalový bůh.

V březnu 2018 po ukončení smlouvy v Manchester United odešel do Spojených států. Užívat si fotbalový důchod do Los Angeles Galaxy.

„Přišel jsem hrát fotbal a jsem připravený. Nic jiného mě nezajímá. Drahé Los Angeles, není zač,“ řekl po příchodu.

Rodák z Malmö hrál za všechny elitní kluby, které ve světě něco znamenají: Ajax, Juventus Turín, Inter Milán, Barcelonu, AC Milán, Paris St. Germain a Manchester United. S nimi získal přes třicet trofejí.

Jenže na jaře 2017 si vážně poranil koleno a těžko se vracel do špičkové formy. V Manchesteru dostával málo šancí, proto se dohodl na předčasném ukončení smlouvy. A upsal Galaxy, nejdřív na rok, pak na další. Dával úžasné góly, v 52 zápasech nastřílel 56 branek, byl hvězdou ligu.

V průběhu jeho amerického angažmá se spekulovala o jeho možném příchodu do Realu Madrid či AC Milán.

V říjnu mu v Malmö odhalili bronzovou sochu v nadživotní velikosti, v listopadu skončil angažmá v Galaxy a stal se spolumajitelem švédského klubu Hammarby.

Na videu pózoval se zelenobílým dresem Hammarby se svou jmenovkou, ale že by za klub nastupoval, to v plánu nebylo. Tak kde bude Zlatan pokračovat?

Ve čtvrtek italská média přinesla zaručené informace, že to bude v AC Milán. Oficiální představení se posunulo z 30. prosince 2019 na 2. ledna 2020.

Ibrahimovic dostane zatím smlouvu do konce sezony s tím, že se očekává, že poté podepíše kontrakt do léta 2021. „AC Milán slyšel od Zlatana ano, řeší se podmínky smlouvy, různé bonusy,“ tvrdí italská média.

Ibrahimovic dostane královský ale nijak výjimečný plat, za půlroční působení mu AC Milán zaplatí 3,5 milionů eur, což je v přepočtu asi 90 milionů korun.

Je nepravděpodobné, že by naskočil už 5. ledna v lize proti Sampdorii Janov, vždyť sezona mu skončila v polovině listopadu.

Nelze čekat jeho start ani o týden později v Cagliari, ale na další zápas v poháru proti Ferraře už by měl být připravený.

Do AC Milán to bude návrat po sedmi a půl letech. Od srpna 2010 do června 2012 nastoupil za červenočerné k 85 zápasům a dal 56 gólů. Byl klíčovým hráčem mužstva, které v éře Massimiliana Allegri v roce 2011 vyhrálo svůj poslední ligový titul.

Mimochodem, v září 2011 Ibrahimovic skóroval v Champions League proti Plzni (2:0). V odvetě (2:2), která se hrála v prosinci v pražském Edenu, seděl na lavičce.