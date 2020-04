Jak dál, Zlatane. Ibrahimovicovi se nelíbí směr, jakým se Milán vydal

Doma v Malmö organizuje sbírku na pomoc italským nemocnicím a také přemýšlí, jestli bude i od léta pokračovat v AC Milán.

Co novináři zjistili od jeho blízkého okolí, je zklamaný z toho, jak se situace v klubu vyvinula.

Končí sportovní ředitel Zvonimir Boban. Od července prý pozici technického ředitele už nebude vykonávat ani Paolo Maldini, další z Ibrahimovicových blízkých.

Pokud by oba zůstali, s osmatřicetiletým švédským útočníkem počítali, stal by se hlavní postavou nového AC Milán.

Teď je Ibrahimovic zklamaný, s klubovým šéfem Ivanem Gazidisem nemá ideální vztahy. Byl to právě jihoafrický rodák řeckého původu, který odmítl jeho příchod do klubu v lednu 2019.

Souhlasil až o rok později, když tým byl v těžké krizi a soužil se v dolní polovině tabulky.

Ibrahimovic od ledna odehrál osm ligových zápasů, dal tři góly. S ním v sestavě tým prohrál jen derby s Interem a v posledním zápase před přerušením soutěže překvapivě doma s Janovem.

Od jeho příchodu mužstvo získalo patnáct bodů ze sedmadvaceti možných a posunulo se na sedmou příčku, je už tři body od šesté Neapole, čili od evropských pohárů.

Každopádně i kvůli současné těžké době, kdy Itálii decimuje nemoc COVID-19, není nic jistého. Ani odchod Maldiniho, ani konec Ibrahimovice, který s šéfem Gazidisem ještě o svém angažmá bude mluvit.

„Ti, kteří Zlatana znají, tvrdí, že sotva přijme nový kurz generálního ředitele. To raději skončí s fotbalem,“ poznamenává Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic je jeden z nejlepších fotbalistů za posledních patnáct let, v lednu se vrátil do velkého evropského klubu z angažmá ve Spojených státech.

Frajer, drzoun, báječný fotbalista, pro mnoho fanoušků fotbalový bůh, ikona, legenda.

Rodák z Malmö hrál za elitní kluby, které ve světě něco znamenají: Ajax, Juventus Turín, Inter Milán, Barcelonu, AC Milán, Paris St. Germain a Manchester United. S nimi získal přes třicet trofejí.

Jenže na jaře 2017 si vážně poranil koleno a těžko se vracel do špičkové formy. V Manchesteru dostával málo šancí, proto se dohodl na předčasném ukončení smlouvy. A upsal Los Angeles Galaxy, nejdřív na rok, pak na další.

Ve Spojených státech si užíval fotbalový důchod, dával úžasné góly, v 52 zápasech nastřílel 56 branek, byl hvězdou ligy.

Loni v říjnu mu v Malmö odhalili bronzovou sochu v nadživotní velikosti, v listopadu skončil angažmá v Galaxy a stal se spolumajitelem švédského klubu Hammarby. Na videu pózoval se zelenobílým dresem Hammarby se svou jmenovkou, ale že by za klub nastupoval, to v plánu nebylo.

A za pár týdnů byl v AC Milán.

„Vracím se do klubu, k němuž chovám maximální respekt, a do města, které miluji. Budu se svými spoluhráči bojovat, abychom se sezonou ještě něco udělali, a udělám všechno pro to, aby se nám povedlo,“ řekl pří příchodu.