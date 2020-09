Zase ten Zlatan. Dva góly dal, další šance pálil: Kdyby mi tak bylo dvacet...

Na startu své dvaadvacáté sezony mezi profesionály je znovu ve formě. V pondělí večer dal na San Siru obě branky AC Milán při vítězném zápase s Boloňou a pak, jak už jsme všichni zvyklí, opět perlil před novináři.



„Kdyby mi bylo dvacet, dám ještě další dva góly.“

„Nechci, aby lidé řešili můj věk. Nahlížejte na mně jako na kohokoliv jiného.“

„Jsem jako Benjamin Button, narodil jsem se starý a umřu mladý,“ neopomněl ani své oblíbené přirovnání, které opakuje snad až příliš často.

Na hřišti jde ovšem pořád příkladem.

Minulý týden se trefil v předkole Evropské ligy na hřišti irského Shamrocku Rovers a v pondělí dal dva góly v úvodním zápase italské ligy Boloni: první hlavou, druhý z penalty.

„Pořád chci odvádět tutéž práci. Mám rád zodpovědnost, ten největší tlak na sebe vytvářím sám,“ opakoval výrazný útočník.

Do Milána se v minulé sezoně vrátil z dobrodružství v Los Angeles a v osmnácti zápasech Serie A si připsal deset gólů a pět asistencí.



„Hlavně se ale letos potřebujeme zlepšit jako tým,“ poukázal Ibrahimovic na šesté místo z posledního ročníku. V jeho závěru klubu hrozil odchodem, nelíbila se mu strategie, dohadoval se s vedením, natahoval jednání o nové smlouvě, kterou ovšem nakonec podepsal.

A teď je znovu odhodlaný uspět.

„Mladí hráči poslouchají, učí se, tvrdě dřou. Jsou disciplinovaní a vědí, co je nutné obětovat pro úspěch. Celou sezonu musíme zůstat koncentrovaní a ke každému zápasu přistoupit, jako by to bylo pohárové finále.“

Kam až takový přístup Milán dovede?