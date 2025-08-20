Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

David Čermák
  16:33
Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali Dia se jmenuje. Vlastně ani to není pravda, protože ve skutečnosti se v jeho křestním jméně na konci píše ypsilon. Svět ho už skoro třicet let zná jako krále fotbalových podvodníků.

Ali Dia se vydával za bratrance George Weaha (na velkém snímku), slavného útočníka AC Milán. Tahle lež mu stačila, aby si zahrál Premier League za Southampton. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Není sám, kdo zvládl oblafnout trenéry a funkcionáře, aby si aspoň na chvíli vyzkoušel život hvězdy.

Možná jste nikdy neslyšeli o Živko Lukičovi, srbském zubaři, který na začátku sedmdesátých let přesvědčil šéfy tehdy druholigového Paris Saint-Germain, že má za sebou parádní kariéru v Partizanu Bělehrad. Dostal smlouvu, nastoupil jedinkrát a okamžitě bylo znát, že kopal naposledy v dorostu.

Mnohem známější je příběh Carlose Kaisera, brazilského filuty, který zvládl povolání fotbalisty předstírat přes deset let a prostřídal deset klubů, aniž by jedinkrát nastoupil k zápasu. Jeho metoda? Skamarádit se s hvězdami, které se přimluvily u šéfů, pak podepsat smlouvu a okamžitě nafingovat zranění, aby neprasklo, že si s balonem vůbec nerozumí.

Král fotbalu, jenž nikdy nehrál fotbal. Neuvěřitelný příběh má i svůj film

Půvabný příběh, ale copak může někdo troufnout ten Diův? Vždyť vyvrcholil zápasem v Premier League a nechybělo moc, aby ho ozdobil i vstřelený gól.

Ne, nic takového se už nikdy nemůže opakovat. V době internetu a datových analýz, kdy kluby každou posilu měsíce detailně skenují, zní ta story neuvěřitelně, nepředstavitelně, jako scénář béčkového filmu. Ale fakt se stala. Na konci listopadu 1996.

Tehdy v sekretariátu anglického prvoligového Southamptonu zadrnčel telefon a ozvalo se: „Haló? Tady George Weah. Můžu mluvit s panem trenérem Sounessem?“

Kdo by snad netušil, Weah, liberijský útočník AC Milán, o rok dřív získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Mohl snad Souness, kníratý Skot, odmítnout? Sotva. A tak za chvíli slyšel: „Pane, mám pro vás tip na posilu. Můj bratranec, nějaký Aly Dia. Kopali jsme spolu v Paris Saint-Germain, nastupuje za reprezentaci Senegalu a je fakt dobrý. Zkuste ho, nebudete litovat!“

Tady už Souness mohl cítit zradu. Tak, jako jiní.

„Taky mi volal chlápek, co se představil jako Weah. Ještě jsem vtipkoval: Copak, Georgie, ty chceš hrát u nás?“ vzpomínal Harry Redknapp, tehdejší kouč West Hamu. „On že ne: taky nabízel, ať angažuju jeho bratrance. Ale myslel jsem, že si jen někdo dělá srandu, tak jsem se zasmál a zavěsil.“

Tony Pulis, trenér třetiligového Gillinghamu, zůstal se sluchátkem v ruce v lehkém šoku: „Říkal jsem si: Proč sakra Weah volá zrovna k nám? Toho kluka jsme vzali na zkoušku, ale po pár minutách jsme poznali, že jako fotbalista stojí za prd.“

George Weah získal v roce 1995 Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa.

No vida, v Southamptonu nepoznal nikdo nic. Nikoho nenapadlo, že Weah na druhém konci sluchátka nemusel být skutečný. Nikdo neřešil, jestli Dia opravdu reprezentuje Senegal. Nikdo si nezjistil, že ve skutečnosti se naposledy mihl v klubu Blyth Spartans, utopeném v osmé nejvyšší soutěži. Místo toho Souness do kamery vykládal: „Ten kluk hrál s Weahem v Paříži, loni byl v druhé německé lize. Řekli jsme si, že na něj mrkneme, tak se díváme.“

Zřejmě ne moc pozorně, protože Dia po pár trénincích podškrábl měsíční smlouvu na dva tisíce liber. Stačil týden, aby se dostal do nominace k ligovému zápasu proti Leedsu. A třiatřicet minut, aby s třiatřicítkou na zádech naskočil do hry. Tahoun Matt Le Tissier odkulhal s nataženým stehenním svalem a Souness, kterému zrovna kádr rozmetala zranění, v zoufalství ukázal na posledního z náhradníků, zachumlaného v červené bundě. Vážně netušil, co se stane?

Le Tissier vyprávěl, jak si do poslední chvíle myslel, že Dia jen vyhrál soutěž v místních novinách a coby nadšený fanoušek dostal šanci si s týmem zatrénovat: „Když s námi před utkáním seděl v kabině, napadlo mě: Tak to je sakra dobrá soutěž, on tu bude i na trenérův proslov!“

Když za Southampton hrával Bůh. Le Tissiera milovali fanoušci i Xavi

Kdyby jen to. Za hodinu už Dia zmateně pobíhal po hřišti, vydržel necelou hodinu. Ve velké šanci z úhlu napálil gólmana, jinak se mu fanoušci smáli. Všude byl pozdě, odpadal ze soubojů, ztrácel balony, podkluzoval, nabíhal do nesmyslných pozic. Pět minut před koncem ho kouč stáhl a po zápase uznal: „Moc mu to nevyšlo.“

Po porážce 0:2 Dia nahlásil, že je zraněný, nezaplatil účet v hotelu a zmizel. Ještě se po pár dnech mihl v páté lize, pak o něm dvacet let nikdo nic nevěděl. Pravidelně vítězil v anketách o nejhoršího fotbalistu v historii Premier League a novináři se ho marně snažili vypátrat, až uspěli reportéři webu Bleacher Report.

V Dakaru, senegalském hlavním městě, navštívili jeho rodiče, dohledali jeho kamarády ze školy, bývalé spoluhráče, ve Francii se potkali s jeho synem Simonem. A postupně toho o Diovi vyšlo najevo celkem dost.

Už během angažmá v Southamptonu navštěvoval vysokou školu, obchod nakonec dostudoval na univerzitě v americkém San Francisku, pak přesídlil do Kataru, kde se z něj stal byznysmen. S Weahem, který několikrát popřel, že by kluby obvolával, se údajně opravdu znal, díky sestře, která se s ním přátelila. Kamarádi se shodovali, že fotbal hrát jakž takž hrát uměl a že byl pekelně rychlý, ale zároveň ho vtáhl noční život. Podle dostupných statistik posbíral pár startů v nižších francouzských soutěžích, pak se protloukal po Evropě a nikde dlouho nevydržel.

Když je fotbalista zadarmo drahý. Nejhorší přestupy Premier League

Rodiče se dušovali, že by se jejich dobrák Aly nikdy nesnížil k podfuku. Zato syn Simon se rozchechtal: „Věřím, že to v Southamptonu bylo přesně tak, jak se píše. Táta je ten typ, že když chce něčeho dosáhnout, udělá pro to cokoli.“

A Dia senior? Nakonec se po telefonu ozval sám, když zjistil, jak usilovně po něm novináři pátrají. Odvyprávěl jim svou verzi.

Přesvědčoval, že skutečně v druhé polovině osmdesátých let kopal za Paříž. V roce 1994 ho prý kamarád seznámil s africkým agentem Bachrirem Soulemanem, který mu dohodil nejdřív neúspěšné testy v Gillinghamu, Rotherhamu a Bournemouthu, týmech z nižších soutěží. Až nakonec senzačně dojednal angažmá v Southamptonu, kde naivně skočili na špek.

Byl to tedy Souleman, kdo si v telefonu hrál na Weaha? Nebo volal sám Dia? Nebo snad jeho kamarád z univerzity, jak se psalo v novinách? O tom se tajemný chlapík, toho času paradoxně žijící opět v Anglii, zmiňovat nechtěl.

„Ale věřte mi, že jsem se Southamptonem trénoval měsíc a půl. Nastoupil jsem za béčko proti A-týmu a zaválel jsem, padly mi tam dva nebo tři góly. V Southamptonu dobře věděli, co umím,“ tvrdil. „Média mě vykreslila jako lháře, což je nesmysl. Mám čisté svědomí a soudit mě může jen bůh.“

Jenže věřte mu!

Vysvětlovat zkoušel, už když se po fiasku v Southamptonu přesunul do páté nejvyšší soutěže, do týmu Gateshead. „Lidi mě teď mají za špatného fotbalistu, ale já jim brzy dokážu opak,“ sliboval, načež se pochlubil, že se před pár dny trefil za Senegal při kvalifikačním vítězství proti Guineji. Potíž byla v tom, že tenhle zápas se nikdy nehrál: Senegal vypadl v předchozí fázi s Togem.

Asi už chápete, že obezřetnost je v Diově případě na místě.

Fakt největší fotbalový podfukář slaví kulatiny?

