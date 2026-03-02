Žijeme v moderním světě, ne? Guardiola se obořil na fanoušky, bučeli kvůli ramadánu

Muslimský náboženský svátek zapovídá jeho vyznavačům jakoukoli konzumaci jídla a pití od východu do západu slunce. Což výrazně koliduje s režimem profesionálních sportovců.
A soutěže i týmy se tomu přizpůsobují.
Hráči jedí velmi brzy, některé kluby dokonce přesouvají tréninky blíž k ránu, aby měli muslimové více energie.
V anglické Premier League se při utkáních ihned po setmění přerušuje, což doprovodí nápis na velkoplošné obrazovce: „Protože se utkání odehrává během sváteční doby ramadánu, bylo na chvíli přerušeno, aby se hráči mohli občerstvit.“
Hráči City se seběhli do kroužku, zatímco fotbalisté praktikující půst mohli doplnit živiny. A z domácích tribun slyšeli pískot.
„Žijeme v moderním světě, ne?“ citoval Guardiolu server The Guardian. „Vidíte, co se ve světě děje. Respektujte vyznání, diverzitu, to je celá pointa. Premier League uznala, že můžete mít minutku dvě, aby mohli hráči přerušit půst. Tak to prostě je, a co?“
Taková přerušení nejsou nová, v době ramadánu se po setmění chvíli čeká už několik let.
„Hráči si dají nějaké vitamíny, protože celý den nejedli. To je celé. Nic víc. Otázka je: To snad nemohou? Kde je problém?“ rozvášnil se španělský trenér.
„Máme skvělé nutriční specialisty, kteří se adaptují podle týmových potřeb. Nemůžeme hýbat s časy výkopů a jsou na to všichni zvyklí. Už takhle hrají dlouho, nejsou to děti. Cherki, Ait-Nouri, Chusanov i Marmúš vědí perfektně, jak půst zvládat,“ vysvětlil Guardiola.
Proti fanouškům se záhy obrátila i antidiskriminační charita Kick it out: „Bučení na hráče kvůli pauze na občerstvení vnímáme jako zklamání. Přestávka na přerušení půstu je v protokolu už několik let a je to důležitý prvek v tom, abychom z fotbalových zápasů učinili přívětivé prostředí pro muslimské hráče a komunity. Jak ale reakce naznačila, fotbal má před sebou ještě dlouhou cestu, co se týče vzdělání.“
O ramadánu se čím dál častěji mluví i v české lize. V posledních týdnech ho řešila olomoucká Sigma před pohárovou odvetou v Lausanne, svátek zmínil i slávistický kouč Jindřich Trpišovský v souvislosti s talentovaným Emmanuelem Mubarakem Suleimanem po zápase s Libercem.
A právě liberecký trenér Radoslav Kováč si na tradiční půst o víkendu stěžoval po prohře s Hradcem Králové.
„Samozřejmě u profesionálních sportovců to problém je. My takových hráčů máme víc, řešíme to včetně spaní, protože se v noci modlí a moc nejí. Ve tři hodiny odpoledne je to pro ně asi zrovna ten nejhorší čas. Kayondo zkazil snad 85 procent míčů, a nemůžete mu nic říct,“ uznal liberecký trenér.
„Mahmič byl na infuzích, tři dny mu nebylo dobře. Zvažovali jsme, co s tím, ale ráno řekl, že se na zápas cítí. Od začátku bylo vidět, že to tam není. Když jsme ho střídali, samozřejmě nebyl spokojený, ale kvalita i energie mu bohužel scházela,“ dodal.
Jen v Liberci se to týká také Soliua a Diakitého, dohromady čtyř hráčů.
I proto v Anglii po setmění raději přerušují.