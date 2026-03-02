Žijeme v moderním světě, ne? Guardiola se obořil na fanoušky, bučeli kvůli ramadánu

  12:35
Akorát zapadlo slunce, a tak ve třinácté minutě sudí v utkání Leedsu s Manchesterem City přerušili hru, aby se fotbalisté dodržující ramadán mohli po dlouhém celodenním půstu občerstvit. Když se na velkoplošných obrazovkách tahle informace objevila, domácí fanoušci hosty vybučeli. „Kde je problém?“ nechápal trenér Pep Guardiola po vítězství 1:0.
Informace pro diváky v utkání Leedsu s Manchesterem City, že se hra přerušila kvůli muslimskému svátku ramadán. | foto: AP

Muslimský náboženský svátek zapovídá jeho vyznavačům jakoukoli konzumaci jídla a pití od východu do západu slunce. Což výrazně koliduje s režimem profesionálních sportovců.

A soutěže i týmy se tomu přizpůsobují.

Hráči jedí velmi brzy, některé kluby dokonce přesouvají tréninky blíž k ránu, aby měli muslimové více energie.

V anglické Premier League se při utkáních ihned po setmění přerušuje, což doprovodí nápis na velkoplošné obrazovce: „Protože se utkání odehrává během sváteční doby ramadánu, bylo na chvíli přerušeno, aby se hráči mohli občerstvit.“

Brankář Karl Darlow z Leedsu skvěle zasahuje proti hlavičce obránce Marca Guéhiho z Manchesteru City (15).

Hráči City se seběhli do kroužku, zatímco fotbalisté praktikující půst mohli doplnit živiny. A z domácích tribun slyšeli pískot.

„Žijeme v moderním světě, ne?“ citoval Guardiolu server The Guardian. „Vidíte, co se ve světě děje. Respektujte vyznání, diverzitu, to je celá pointa. Premier League uznala, že můžete mít minutku dvě, aby mohli hráči přerušit půst. Tak to prostě je, a co?“

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

Taková přerušení nejsou nová, v době ramadánu se po setmění chvíli čeká už několik let.

„Hráči si dají nějaké vitamíny, protože celý den nejedli. To je celé. Nic víc. Otázka je: To snad nemohou? Kde je problém?“ rozvášnil se španělský trenér.

„Máme skvělé nutriční specialisty, kteří se adaptují podle týmových potřeb. Nemůžeme hýbat s časy výkopů a jsou na to všichni zvyklí. Už takhle hrají dlouho, nejsou to děti. Cherki, Ait-Nouri, Chusanov i Marmúš vědí perfektně, jak půst zvládat,“ vysvětlil Guardiola.

Proti fanouškům se záhy obrátila i antidiskriminační charita Kick it out: „Bučení na hráče kvůli pauze na občerstvení vnímáme jako zklamání. Přestávka na přerušení půstu je v protokolu už několik let a je to důležitý prvek v tom, abychom z fotbalových zápasů učinili přívětivé prostředí pro muslimské hráče a komunity. Jak ale reakce naznačila, fotbal má před sebou ještě dlouhou cestu, co se týče vzdělání.“

O ramadánu se čím dál častěji mluví i v české lize. V posledních týdnech ho řešila olomoucká Sigma před pohárovou odvetou v Lausanne, svátek zmínil i slávistický kouč Jindřich Trpišovský v souvislosti s talentovaným Emmanuelem Mubarakem Suleimanem po zápase s Libercem.

A právě liberecký trenér Radoslav Kováč si na tradiční půst o víkendu stěžoval po prohře s Hradcem Králové.

Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

„Samozřejmě u profesionálních sportovců to problém je. My takových hráčů máme víc, řešíme to včetně spaní, protože se v noci modlí a moc nejí. Ve tři hodiny odpoledne je to pro ně asi zrovna ten nejhorší čas. Kayondo zkazil snad 85 procent míčů, a nemůžete mu nic říct,“ uznal liberecký trenér.

„Mahmič byl na infuzích, tři dny mu nebylo dobře. Zvažovali jsme, co s tím, ale ráno řekl, že se na zápas cítí. Od začátku bylo vidět, že to tam není. Když jsme ho střídali, samozřejmě nebyl spokojený, ale kvalita i energie mu bohužel scházela,“ dodal.

Jen v Liberci se to týká také Soliua a Diakitého, dohromady čtyř hráčů.

I proto v Anglii po setmění raději přerušují.

29. kolo

Bournemouth vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
3.3. 20:30
  • 2.38
  • 3.74
  • 2.80
Leeds United vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
3.3. 20:30
  • 1.94
  • 3.49
  • 4.15
Everton vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
3.3. 20:30
  • 1.60
  • 4.07
  • 5.78
Wolverhampton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
3.3. 21:15
  • 6.87
  • 5.16
  • 1.41
Fulham vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4.3. 20:30
  • 2.10
  • 3.61
  • 3.43
Aston Villa vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
4.3. 20:30
  • 2.75
  • 3.67
  • 2.44
Manchester City vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4.3. 20:30
  • 1.37
  • 5.16
  • 8.08
Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.3. 20:30
  • 5.14
  • 4.06
  • 1.66
Newcastle United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
4.3. 21:15
  • 2.53
  • 3.75
  • 2.60
Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.3. 21:00
  • 2.34
  • 3.50
  • 3.01
28. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 29 19 7 3 58:22 64
2. Manchester CityManchester City 28 18 5 5 57:25 59
3. Manchester UnitedManchester Utd. 28 14 9 5 50:38 51
4. Aston VillaAston Villa 28 15 6 7 38:30 51
5. LiverpoolLiverpool 28 14 6 8 47:37 48
6. ChelseaChelsea 28 12 9 7 49:33 45
7. BrentfordBrentford 28 13 4 11 44:40 43
8. EvertonEverton 28 11 7 10 32:33 40
9. FulhamFulham 28 12 4 12 40:42 40
10. BournemouthBournemouth 28 9 12 7 44:46 39
11. BrightonBrighton 28 9 10 9 38:35 37
12. Sunderland AFCSunderland 28 9 10 9 29:34 37
13. Newcastle UnitedNewcastle 28 10 6 12 40:42 36
14. Crystal PalaceCrystal Palace 28 9 8 11 30:34 35
15. Leeds UnitedLeeds 28 7 10 11 37:47 31
16. TottenhamTottenham 28 7 8 13 38:43 29
17. NottinghamNottingham 28 7 6 15 26:41 27
18. West HamWest Ham 28 6 7 15 34:54 25
19. Burnley FCBurnley 28 4 7 17 32:56 19
20. WolverhamptonWolves 29 2 7 20 20:51 13

18. - 20.: Zostup

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

