Zemřel Sandro Mazzola, fotbalové legendě Interu Milán bylo 83 let

S reprezentací vybojoval zlato na mistrovství Evropy 1968, kde byl také zařazen do All Stars turnaje, a o dva roky později ještě stříbro na MS v Mexiku. O jeho úmrtí informoval milánský klub.
„Sandro Mazzola byl jedním z nejlepších fotbalistů v historii. A to nejen v historii Nerazzurri,“ uvedl Inter. Jeho dres oblékal rodák z Turína v letech 1960 až 1977, později byl sedm let kapitánem. V roce 1965 se Mazzola stal nejlepším střelcem ligy, o sezonu dříve totéž dokázal v Poháru mistrů. Za Inter odehrál 417 ligových zápasů se 116 góly a dohromady 565 soutěžních zápasů, branek nasbíral celkem 158.
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„Byl naší historií: přišel do klubu jako chlapec a nikdy ho neopustil,“ připomněli zástupci milánského klubu. Mazzolovi bylo šest let, když jeho otec Valentino se 17 fotbalisty AC Turín a dalšími 14 cestujícími zahynul při letecké nehodě v květnu roku 1949 při návratu z přátelského zápasu v Lisabonu.
Mazzola skončil v anketě Zlatý míč v roce 1971 na druhém místě. Po konci kariéry v roce 1977 působil v Interu jako sportovní ředitel, byl také televizním komentátorem.