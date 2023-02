Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Možná jste o tom zápase nikdy neslyšeli. Proč taky? Opakované třetí kolo Anglického poháru, únor 1972. Koho by to dneska zajímalo? Hřiště Herefordu bylo rozbité napadrť. Všude mazlavá hlína, vyryté drny, balon každou chvíli neposedně vyskakoval až ke kolenům. Pět minut před koncem však chvíli zůstal na zemi, hubený záložník Ronnie Radford do něj praštil a z téměř třiceti metrů ho trefil do růžku.