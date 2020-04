Henry, pak Lampard. Čechův přestup je 24. nejlepší v Premier League

Žebříček mapuje sto nejlepších přestupů od roku 1992, kdy tehdejší nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii dostala název Premier League.

Pro zařazení se porovnávalo, jak byl hráč v novém mužstvu úspěšný, produktivní, jestli patřil na své pozici k nejlepším v lize.

Jestli se stal legendou, ať už v klubu či v soutěži.

Kolik vyhrál trofejí a jaký podíl na nich měl.

Jaký to byl obchod. Jestli stál hromadu peněz, nebo naopak přišel za pakatel a zazářil. Jak dlouho v klubu působil a jestli ho pak klub ještě dokázal dobře prodat.

Do žebříčku nepatří odchovanci (Gerrard) nebo hráči, kteří přestoupili z akademií v mladém věku (Fabregas). A nejsou tam ani hráči, kteří přišli do týmu, když byl ještě v druhé lize jako například Jamie Vardy do Leicesteru.

Nejlíp podle hodnocení všech kritérií vyšel přestup Thierry Henryho z Juventusu do Arsenalu v roce 1999. Tenkrát stál 14,5 milionů liber, v přepočtu to tenkrát mohlo být přibližně půl miliardy korun.

„Byl to nejnebezpečnější útočník v Premier League. Sice nedával tolik gólů jako Shearer, ale byl komplexnějším hráčem. Je pořád jediným hráčem v historii soutěže, který za sezonu měl aspoň dvacet branek a dvacet asistencí (24+20 v ročníku 2002/2003).“

Nejlepších deset přestupů v Premier League podle ESPN 1. Thierry Henry (1999, Juventus - Arsenal) 2. Frank Lampard (2001, West Ham - Chelsea) 3. Patrick Vieira (1996, AC Milán - Arsenal) 4. Sergio Agüero (2011, Atlético Madrid - Manchester City) 5. Eden Hazard (2012 Lille - Chelsea) 6. Eric Cantona (1992, Leeds - Manchester United) 7. Wayne Rooney (2004, Everton - Manchester United) 8. Cristiano Ronaldo (2003, Sportin Lisabon - Manchester United) 9. Roy Keane (1993, Nottingham - Manchester United 10. Didier Drogba (2004, Marseille - Chelsea)



Henry byl jednou z ikon Arsenalu, který na začátku jedenadvacátého století vyhrál dva tituly, čtyřikrát byl druhý. Navíc třikrát triumfoval v Anglickém poháru, byl ve finále Ligy mistrů (2006) i Poháru UEFA (2000).

Po osmi letech skvělých služeb navíc Arsenal francouzského útočníka prodal do Barcelony, dostal za něj o třetinu víc peněz, než do něj tenkrát vložil.

Henryho týmový parťák té doby Patrick Vieira je v žebříčku třetí, v roce 1996 přišel z AC Milán v přepočtu za necelých 200 milionů korun. „Je tak vysoko i proto, že po jeho odchodu v roce 2005 Arsenal patnáct let strávil neúspěšnou snahou ho nahradit,“ píše se v žebříčku.

Henry, Vieira, ale také Pires, Bergkamp, Kolo Touré, Ashley Cole či Campbell, na tento Arsenal jeho fanoušci dodnes vzpomínají.

Mezi Henryho a Vieiru se v pořadí nejpoveděnějších přestupů dostal Frank Lampard, který v roce 2001 přišel do Chelsea z West Hamu za podobnou sumu jako Henry do Arsenalu o dva roky dřív. Lampard strávil v Chelsea třináct let, vyhrál co se dalo a z pozice středopolaře nastřílel nevídaných víc než dvě stě gólů.

Do Lampardovy éry v Chelsea patří právě Petr Čech. Po dvou letech strávených v Rennes přišel do klubu, který se právě dral mezi anglickou i evropskou elitu. Deset let byl jedničkou, vyhrál všechny možné týmové i individuální trofeje. Ve 202 utkáních Premier League neinkasoval, což je momentálně nedostižným rekordem.

„Česká legenda se stala světově uznávaným brankářem. Deset let byl jedničkou v Chelsea, což je důkazem jeho schopností.“

O svou pozici přišel Čech v roce 2014 po příchodu Thibauta Courtoise. Po sezoně, kdy byl náhradníkem, přestoupil do Arsenalu za ještě víc peněz, než tenkrát z Rennes. A to v třiatřiceti letech.

Další zajímavá jména v žebříčku:

Luka Modrič, nejlepší fotbalista světa za rok 2018, je na 46. místě, v roce 2008 přestoupil z Dinama Záhřeb do Tottenhamu.

O dvě místa výš je Sadio Mané, současná opora hegemona z Liverpoolu. Senegalský útočník šel v roce 2016 ze Southamptonu za víc než miliardu korun.

Dvaačtyřicátý je N’Golo Kanté a jeho přestup z Caen do Leicester v roce 2015, čtyřicátý Raheem Sterling a jeho odchod z Liverpoolu do Manchesteru City.



Mezi nejlepší přestupy byl zařazen i ten Ole Gunnara Solskjaera, současného kouče Manchesteru United. Když šel v roce 1996 z Molde, stál jen necelých sedmdesát milionů korun. A v United byl spíš náhradníkem, ale dával spoustu důležitých gólů.

Brazilský ofenzivní záložník Philippe Coutinho je pětadvacátý především proto, že na něm Liverpool po pěti letech obrovsky vydělal. V roce 2013 ho koupil z Interu Milán za 350 milionů korun a prodal do Barcelony za téměř čtyři miliardy.

První desítku otevírá Didier Drogba. Když v roce 2004 přestupoval z Marseille do Chelsea, bylo mu už šestadvacet let.

Osmý je Cristiano Ronaldo se svým přestupem ze Sportingu Lisabon do Manchesteru United v roce 2003. Zatímco United za něj zaplatili přibližně půl miliardy korun, o šest let později vysázel Realu Madrid pětkrát tolik.