Trenér Zeman má za sebou úspěšnou operaci srdce, oznámila fotbalová Pescara

Zeman byl loni v prosinci hospitalizován poté, co prodělal mírnou formu cévní mozkové příhody. Po nedávném vyšetření mu klubový lékař doporučil operaci srdce, po které se bude zotavovat čtyři až šest měsíců. Sezona tak pro něj skončila.

Italský klub, v němž trenér působí od loňského února, minulý týden informoval o Zemanově plánovaném nástupu do nemocnice v sobotu 17. února. U nedělního utkání proti Vis Pesaru (0:4) tak český kouč chyběl.

Stručnou zprávu o úspěšné operaci oznámila Pescara v pondělí večer.

Zeman působí v Itálii od emigrace v roce 1968. Jméno si získal poté, co s Foggií v roce 1991 postoupil do první ligy. V roce 2012 pomohl do Serie A Pescaře. Za sebou má také angažmá v Laziu a AS Řím nebo Neapoli.