Příběh věty, která pročistila fotbal a zničila kariéru kouče Zemana

Zdeněk Zeman se natáhl od volantu a rychlým ťuknutím rádio vypnul. Očividně mu ta připomínka nebyla příjemná. Sestra Jarmila chvíli přemýšlela, proč je najednou v autě ticho.

Pak jí to došlo a k bráchovi se konejšivě naklonila: „Ale můžeš se na sebe podívat do zrcadla. Udělal jsi správnou věc.“

On si nechal klasickou pauzu pro reakci a zabručel: „Jarmilko, a myslíš, že oni se do zrcadla nedívají? Každé ráno, když si čistí zuby, a svědomí je určitě netrápí.“

Pro českého trenéra, jenž svou vizí o vrcholně ofenzivní taktice posunul fotbalové bariéry, se znovu po čtvrtstoletí otevírá třináctá komnata. Svou spontánní zmínkou si v červenci 1998 zkazil kariéru. V době, kdy ho zkoušela přemluvit Barcelona nebo Inter Milán, se Zeman stal personou non grata.

Přinejmenším v italském fotbale. Vystřelil totiž na Juventus Turín, což byl ten nejmocnější soupeř, kterého si mohl vybrat. Fotbalové hvězdy mu hrozily soudem, obdivovaný útočník Vialli jej nazval teroristou.

Zeman si byl jistý, že (nejen) v Juventusu se systematicky používá doping na vylepšování fyzických sil. EPO, steroidy, kreatin nebo silná antidepresiva, která hráči polykají, aniž by měli známky deprese. Nikoho tehdy nejmenoval: „Chtěl jsem ukázat na nefér jednání a varovat mladé.“

Jak později zjistili vyšetřovatelé, vypadal Juventus zevnitř jako malá nemocnice. Tolik rozličných medikamentů měl. Celý skandál bobtnal a vyvrcholil tím, že Juventus osm let poté zahučel do druhé ligy. Za trest. Nejenže se potvrdila Zemanova slova, ale z odposlechů zároveň vyšlo najevo, že nejúspěšnější italský klub si výsledky zařizuje v zákulisí a uplácí rozhodčí.

Zeman sice od té doby platí za morální autoritu a dostal třeba cenu fair play od Mezinárodního olympijského výboru, jenže s velkými nabídkami měl utrum. Doma v šuplíku mu leží dopis od Franka Sensiho, magnáta, jenž vlastnil AS Řím: „Vážím si tě a děkuju za vše. Ale nemůžu s tebou prodloužit smlouvu o další rok, protože oni by nás nenechali nic vyhrát.“ To bylo léto 1999.

Od té doby Zeman, paličák z pražského Podolí, trénoval už jen samé béčkové kluby. Aktuálně (už poněkolikáté) vede třetiligovou Pescaru. Vrchnost se mu mstila. Jedinou výjimku udělala Neapol, ale jak se později ukázalo, byla to jen habaďůra. Turínský manažer Luciano Moggi, který byl hlavou fotbalové mafie, si u konkurence domluvil, že Zemana znemožní. Po trapných výkonech hráčů a kiksech rozhodčích vydržel český trenér osm zápasů.

„Ale kdyby se to všechno mělo stát znovu, neváhám ani vteřinu. Válka s dopingem je nekonečná,“ řekne Zeman, když si v římské kavárně Fashion Café zapálí druhou cigaretu. Zasmušilého kouče musíte vždycky nechat chvíli přemýšlet, aby měl čas přesně zformulovat, co chce říct. Nejlépe s ironickou pointou.

Ostatně tak nějak se zrodila i jeho památná věta. Novináři se ho na soustředění AS Řím zeptali na vcelku triviální otázku o konkurenci. Zeman se zamyslel a zašel rovnou do lékárny: „Nerozumím tomu, proč by měli zdraví sportovci brát léky. Drogy do sportu nepatří.“

I když ví, jak si tehdy zavařil, dnes by vám řekl to samé: „Udělal jsem to pro fotbal. Doping je jedním z hlavních důvodů, proč sportovci končí jako invalidé.“ Fotbal se totiž dlouho tvářil, že se ho doping netýká. Přitom mnozí hráči zobali zakázané léky, aby si vylepšili formu. Zeman to tušil. Zeman to věděl. Fotbalové celebrity jako Del Piero, Conte nebo Vialli byly z dopingu obviněny. Pep Guardiola, nejslavnější trenér současnosti, dostal v roce 2001 čtyři měsíce za užití nandrolonu.

I po čtvrtstoletí zaslouží Zeman uznání za to, že nemlčel. Navždy si přitom znepřátelil Juventus, klub svého srdce. Jako kluk spával v černobílém pruhovaném pyžamu a doma v předsíni měl vlaječku Juventusu, protože jeho strýc Čestmír Vycpálek byl v Turíně pojem: „Jako kluk jsem Juventus obdivoval, ale pravda ze mě musela jít ven.“