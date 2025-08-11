Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

Autor:
  15:05
Proti přímému odpolednímu slunci nepomohly ani desítky metrů vysoké tribuny osmdesátitisícového Wembley. A tak na hlavu narazil černou kšiltovku a šlo se na věc. Nejdřív druhý poločas. A pak i penalty. Jako by to fotbalového brankáře Deana Hendersona z Crystal Palace ve finále anglického superpoháru ještě víc nakoplo. S čepicí na hlavě už od Liverpoolu ze hry neinkasoval. A vychytal další trofej.
Gólman Crystal Palace Dean Henderson chytá pokutový kop v rozstřelu s...

Gólman Crystal Palace Dean Henderson chytá pokutový kop v rozstřelu s Liverpoolem. | foto: Reuters

Radost fotbalistů Crystal Palace po vítězství nad Liverpoolem v anglickém...
Radost fotbalistů Crystal Palace po vítězství nad Liverpoolem v anglickém...
Gólman Dean Henderson z Crystal Palace po chycené penaltě v superpoháru proti...
Milos Kerkez (vlevo) z Liverpoolu a Daniel Muňoz z Crystal Palace v souboji o...
16 fotografií

„Miluju být pod tlakem velkých okamžiků. To je přímo pro mě,“ liboval si dojatý osmadvacetiletý kabrňák před kamerami TNT Sports. „Ten domácí úkol, co jsme si na penalty připravili, se vyplatil.“

Opět.

Jen dva a půl měsíce nazpět na stejném místě zlikvidoval pokutový kop Omaru Marmúšovi z Manchesteru City. Tehdy neinkasoval ani jednou. A vyhrál slavný FA Cup.

Teď měl o něco těžší šichtu. Sluníčko přelstil. Střelce měl načtené a jejich dovednosti podrobně popsané na láhvi zabalené ve fialovém ručníku.

A zase vyhrál.

Dohromady chytil dvě penalty. Když skokem vlevo zneškodnil střelu Mac Allistera, nadvakrát pokrývku hlavy smekl. Jak na druhé straně čapnul druhou, už držel spíš vážný výraz: Je to blízko!

Jakmile držel blyštivý talíř pro vítěze Community Shield, zápasu mezi vítězem Premier League a FA Cupu, už emoce pustil naplno.

Gólman Dean Henderson z Crystal Palace po chycené penaltě v superpoháru proti Liverpoolu.

Po letech hostování, zkoušení a trápení se konečně usadil. V jednom týmu odchytal celou sezonu, dostal se do reprezentace vedle Jordana Pickforda. A teď získal dvě cenné trofeje. V Crystal Palace! Klubu, který dosud žádný domácí úspěch na nejvyšší úrovni nezažil.

I pro Hendersona je to vrchol.

Když dva roky nazpět coby nechtěný náhradník z Manchesteru United přicházel na jih Londýna za dvacet milionů liber, což je víc než půl miliardy korun, málokterý fanoušek si neklepal na čelo. Tehdejší jedničku Johnstona měli v nároďáku. Tak na co tak drahý brankář?

Teď už vědí. Ale trvalo to. V prvním roce se Henderson ještě zranil, odchytal jen 18 ligových zápasů. A když loni Johnstone odešel do Wolverhamptonu, dostal šanci i jedničku na dresu.

Brankář Dean Henderson z Crystal Palace slaví vítězství ve finále FA Cupu.

„Vášní a zapálením si postupně fanoušky získal. Ti teď o něm zpívají, že by měl být v bráně i v reprezentaci,“ píše Alex Howell z BBC.

Jejich pouto bude teď zase silnější.

Když před sezonou vyjeli fanoušci Crystal Palace, jedni z nejaktivnějších a nejhlasitějších v Anglii, i na přátelák do Crawley hrající čtvrtou ligu, svého gólmana zpoza brány pobízeli: „Deano, Deano, nadhoď chorál!“ Brankář je nejdřív utišil ukazováčkem u úst, a pak začal slovy z písně Waka-Waka od Shakiry, kterou fanoušci vtipně (a v angličtině i s rýmem) doplnili: „Zas dvanáctí, a koho to zajímá? Vždyť máme FA Cup!“ což se pak hojně šířilo na internetu.

Z Hendersona je konečně hvězda, ale v úplně jiném klubu, než si sám maloval.

Už v mládeži si splnil sen, když ve čtrnácti zamířil do United, klubu svého srdce. Odstěhoval se od rodiny a tvrdě makal. Na místo Petera Schmeichela, Edwina van der Sara nebo Davida de Gey ale nikdy nedosáhl.

S posledním jmenovaným o post jedničky i soupeřil. Ale když se zdálo, že mu Španěl místo nakonec uvolní, z přestupu sešlo. A Henderson v plánech tehdejších trenérů Solskjaera, Carricka ani Rangnicka nefiguroval.

Angličané Dyan Henderson (čelem) a Kyle Walker se objímají po vítězství nad Finskem.

A tak se po hostováních v Grimsby, Shrewsbury, Sheffieldu United (kde ho dokonce vyhlásili nejlepším gólmanem sezony), stěhoval znovu, tentokrát do Nottinghamu.

Mezitím United angažovali nizozemského kouče Erika ten Haga. A ten trval na tom, že jedničkou bude jeho posila André Onana. A Hendersona prodal.

Možná teď v Manchesteru trochu litují.

Ale kdo ví. Kdyby zůstal, třeba by se trápil dodnes. Teď ho čeká další dlouhá sezona. A možná další meta: pozice anglického gólmana číslo jedna. Mistrovství světa už se blíží.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Karabach vs. ŠkendijaFotbal - 3. předkolo - 12. 8. 2025:Karabach vs. Škendija //www.idnes.cz/sport
12. 8. 18:00
  • 1.26
  • 5.16
  • 10.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Jeho postavení klidně mohlo celou situaci zastavit a olomouckého gólmana Jana Koutného zachránit před červenou kartou. Podle názoru komise rozhodčích fotbalové asociace však sudí v neděli ve čtvrtém...

11. srpna 2025  13:38

Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby...

11. srpna 2025  13:10

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po deseti letech v bundeslize má za sebou čtyři zápasy v české nejvyšší fotbalové soutěži, v nichž odehrál plný počet minut. „Zatím je brzy něco hodnotit, jsme na začátku sezony. Ale ve fotbale se...

11. srpna 2025  10:02

Přes 9 tisíc lidí na zápas. Liga se přiblížila diváckému rekordu, ten je z devadesátek

Čistý čas hry sice klesá, což bylo (nejen) o víkendu tématem pro ligové trenéry. Přesto se na tribuny stadionů fanoušci valí v rekordních počtech. Víkendové čtvrté kolo nejvyšší soutěže toho bylo...

11. srpna 2025

NEJ Z LIGY: Trpišovský by vrátil podavače, podivné vyloučení i rozbitá Dukla

Sice mají pořád stejný počet bodů, v čele ligové tabulky se ale točí kvůli skóre. Fotbalovou Chance Ligu po čtvrtém kole vede Slavia před Spartou a nováčkem ze Zlína. Ten doma přehrál Mladou Boleslav...

11. srpna 2025  8:30

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

Chramosta sestřelil Bohemians, i tak mu Ďolíček tleskal: Měl jsem na krajíčku

V posledních dvou zápasech zajistil pro Jablonec šest prvoligových bodů. Před týdnem zrežíroval fotbalový útočník Jan Chramosta dvěma zásahy domácí výhru nad Hradcem Králové 2:0, v neděli ve 4. kole...

11. srpna 2025  7:33

Priske: Omlouvám se čtvrtému sudímu. Ale frustruje mě, když dostáváme nakopáno

Dlouho hodnotil zápas bez emocí, ale při poslední otázce se rozjel. Když měl Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, odpovědět, jak moc české lize škodí, že se hraje málo čistého času, mluvil dlouze a...

11. srpna 2025  7:03

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.