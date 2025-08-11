Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

„Miluju být pod tlakem velkých okamžiků. To je přímo pro mě,“ liboval si dojatý osmadvacetiletý kabrňák před kamerami TNT Sports. „Ten domácí úkol, co jsme si na penalty připravili, se vyplatil.“
Opět.
Jen dva a půl měsíce nazpět na stejném místě zlikvidoval pokutový kop Omaru Marmúšovi z Manchesteru City. Tehdy neinkasoval ani jednou. A vyhrál slavný FA Cup.
Teď měl o něco těžší šichtu. Sluníčko přelstil. Střelce měl načtené a jejich dovednosti podrobně popsané na láhvi zabalené ve fialovém ručníku.
A zase vyhrál.
Dohromady chytil dvě penalty. Když skokem vlevo zneškodnil střelu Mac Allistera, nadvakrát pokrývku hlavy smekl. Jak na druhé straně čapnul druhou, už držel spíš vážný výraz: Je to blízko!
Jakmile držel blyštivý talíř pro vítěze Community Shield, zápasu mezi vítězem Premier League a FA Cupu, už emoce pustil naplno.
Po letech hostování, zkoušení a trápení se konečně usadil. V jednom týmu odchytal celou sezonu, dostal se do reprezentace vedle Jordana Pickforda. A teď získal dvě cenné trofeje. V Crystal Palace! Klubu, který dosud žádný domácí úspěch na nejvyšší úrovni nezažil.
I pro Hendersona je to vrchol.
Když dva roky nazpět coby nechtěný náhradník z Manchesteru United přicházel na jih Londýna za dvacet milionů liber, což je víc než půl miliardy korun, málokterý fanoušek si neklepal na čelo. Tehdejší jedničku Johnstona měli v nároďáku. Tak na co tak drahý brankář?
Teď už vědí. Ale trvalo to. V prvním roce se Henderson ještě zranil, odchytal jen 18 ligových zápasů. A když loni Johnstone odešel do Wolverhamptonu, dostal šanci i jedničku na dresu.
„Vášní a zapálením si postupně fanoušky získal. Ti teď o něm zpívají, že by měl být v bráně i v reprezentaci,“ píše Alex Howell z BBC.
Jejich pouto bude teď zase silnější.
Když před sezonou vyjeli fanoušci Crystal Palace, jedni z nejaktivnějších a nejhlasitějších v Anglii, i na přátelák do Crawley hrající čtvrtou ligu, svého gólmana zpoza brány pobízeli: „Deano, Deano, nadhoď chorál!“ Brankář je nejdřív utišil ukazováčkem u úst, a pak začal slovy z písně Waka-Waka od Shakiry, kterou fanoušci vtipně (a v angličtině i s rýmem) doplnili: „Zas dvanáctí, a koho to zajímá? Vždyť máme FA Cup!“ což se pak hojně šířilo na internetu.
Crystal Palace goalie Dean Henderson starting the chants for the Palace fans away at Crawley tonight.— Football Away Days (@FBAwayDays) July 25, 2025
Quality! 👏 pic.twitter.com/rq3s5FobIo
Z Hendersona je konečně hvězda, ale v úplně jiném klubu, než si sám maloval.
Už v mládeži si splnil sen, když ve čtrnácti zamířil do United, klubu svého srdce. Odstěhoval se od rodiny a tvrdě makal. Na místo Petera Schmeichela, Edwina van der Sara nebo Davida de Gey ale nikdy nedosáhl.
S posledním jmenovaným o post jedničky i soupeřil. Ale když se zdálo, že mu Španěl místo nakonec uvolní, z přestupu sešlo. A Henderson v plánech tehdejších trenérů Solskjaera, Carricka ani Rangnicka nefiguroval.
A tak se po hostováních v Grimsby, Shrewsbury, Sheffieldu United (kde ho dokonce vyhlásili nejlepším gólmanem sezony), stěhoval znovu, tentokrát do Nottinghamu.
Mezitím United angažovali nizozemského kouče Erika ten Haga. A ten trval na tom, že jedničkou bude jeho posila André Onana. A Hendersona prodal.
Možná teď v Manchesteru trochu litují.
Ale kdo ví. Kdyby zůstal, třeba by se trápil dodnes. Teď ho čeká další dlouhá sezona. A možná další meta: pozice anglického gólmana číslo jedna. Mistrovství světa už se blíží.