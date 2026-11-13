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Zase fajn. A zase nic. I po Španělsku je ale namístě fotbalisty pochválit než grilovat

David Čermák
  9:31
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Adam Hložek během zápasu proti Španělsku

Adam Hložek během zápasu proti Španělsku | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku
Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal během rozcvičky před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal hlavičku během zápasu proti Španělsku
21 fotografií
Ani nečekal, až se rozhodčí Dabanovič doběhne podívat na video. Věděl, že je zle, proto hned stáhl z rukávu kapitánskou pásku a nakročil k lavičkám. Smířený s červenou kartou, ale viditelně rozmrzelý. Co myslíte: mohla fotbalová reprezentace obrat mistry světa, kdyby kapitán Ladislav Krejčí dvacet minut před koncem nestáhl rozběhnutého náhradníka Fernándeze?

Jako na potvoru zrovna ve chvíli, kdy Letná ožívala, protože Češi španělské supermany přimáčkli.

Provodova tečovaná rána se obloučkem snesla pár centimetrů vedle tyče.

Zimova hlavička z tutové pozice prosvištěla nad, Hložkova ťukla do břevna.

Červovy rány ve vápně blokovali clonící obránci a ještě po vyloučení mohl zařídit vyrovnání střídající nováček Hopi – buď kdyby si sešteloval levačku na střelu z voleje, nebo kdyby dotáhl parádní kličkovanou.

Krejčího desátá červená, teď druhá v řadě. I Kovář tušil: Možná by konec vypadal jinak

Jenže nakonec domácí v poslední vteřině vytrestal z protiútoku obránce Pubill, takže 0:2.

Místo, aby stadion aspoň jednou bouchl nadšením, Češi jsou zase bez bodu. V Lize národů popáté v řadě, celkově pošesté, což znamená vyrovnání nejhorší historické série z let 1947 a 1948.

Je paradoxní, že národní tým si navzdory ošklivé šňůře vůbec nezaslouží grilování.

Naopak, znovu dokázal, že pod koučem Santim Deniou může být budoucnost víc než zajímavá.

Upřímně: co byste proti mistrům světa chtěli víc? Od týmu, který se ještě v létě protrápil mistrovstvím světa a zoufale se zakopal proti slabým Jihoafričanům?

Ladislav Krejčí (vpravo) dostává červenou kartu v zápase proti Španělsku
Čeští fotbalisté před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal během rozcvičky před zápasem proti Španělsku
Vladimír Coufal hlavičku během zápasu proti Španělsku
21 fotografií

Bez ohledu na výsledky a body, které se proti absolutní špičce sbírají těžko, teď zkrátka sledujete jiné Česko. Sice pořád nedokonalé, ale rozhodně šmrncovní, sebevědomé, stylové a odhodlané, byť proti Španělům se chvíli rozjíždělo, a aby se odbrzdilo, potřebovalo impulz. Třeba v podobě neuznaného gólu na 2:0, který vzalo hostům na začátku druhého poločasu video kvůli těsnému ofsajdu.

Do té doby to velká paráda nebyla. Češi se drželi zuby nehty, přežili hlavičku Cubarsího do břevna, několik dalších náznaků, ale když začínali věřit, že se světovými šampiony uhrají bezbrankový poločas, uzemnila je zbytečná penalta.

Záložník Ambros opět mockrát dokázal, že mu to fotbalově pálí a že na něm tým může stát, ale tuhle situaci nedomyslel a fanoušci žasli: Proč nehrál hlavou? Nebo hrudí? Vlastně jakkoli jinak?

Smolař, který zavinil penaltu. Míč mi spadl na ruku, mrzí mě to, litoval Ambros

V rohu vápna na něj nikdo extra nedotíral, měl čas všechno v klidu vyřešit. Místo toho se zvláštně vytočil k balonu a zasáhl ho paží, což sice uniklo sudímu Dabanovičovi, ale všimli si protestující Španělé a hlavně polští rozhodčí u videa.

Penalta, kterou proměnil Baena, sice Čechům rozbourala plány, ale nepoložila je. Znovu se hecli, i když bylo jasné, že aby suverénní Španěly potrápili a třeba jim narušili sérii dvanácti vítězství za sebou, muselo by se sejít úplně všechno. Proto kouč Denia na tiskovce líčil, jak by si přál, aby v Praze pršelo, což by teplomilným jižanům nemuselo sedět.

Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku

Přání se vyplnilo, mrholilo už dlouho před výkopem a pak skoro celý zápas, ale jen nevlídné počasí by samo o sobě nemohlo pomoct, když v cestě stála tak brutální síla.

Sice bez kapitána Rodriho, hvězdného teenagera Yamala, střelce Oyarzábala nebo šikuly Olma, ale pořád v sestavě nabité top kvalitou.

O to víc se cení, jak se Češi v druhé půli vyšvihli. Vlastně podobně jako před měsícem v Oviedu, kde v závěru tlačili a sahali po senzační remíze.

Ve čtvrtek na Letné? Repete, fajn výkon, jenže tentokrát bez gólu, ačkoli k němu několikrát chyběl jen kousek.

Česko - Španělsko 0:2, fotbalisté mistry trápili, inkasovali z penalty i hráli v deseti

V tomhle ohledu národní tým musí zabrat, protože v neděli v Osijeku už bodovat nutně potřebuje. Ideálně naplno, aby se vyhnulo sestupu z áčkové Ligy národů – remíza dává šanci aspoň na baráž.

Právě zápas v Chorvatsku může odhalit, jak na tom Deniův tým vlastně je. Ani jeden tým nebude nic testovat, není kam ustupovat a za co se schovávat, poprvé bude reprezentace pod španělským koučem čelit skutečnému tlaku na výsledek.

Proti Španělům si ověřila, že bát se nemusí ničeho. Jen už potřebuje k elánu přidat body, protože donekonečna se za nadšení, energii a odvahu tleskat nebude.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.79
  • 4.07
  • 3.56
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 1.82
  • 4.05
  • 3.46
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.56
  • 3.01
  • 3.11
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.68
  • 2.92
  • 3.03
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
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